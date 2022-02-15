إليك الروتين الصحي الذي يجب اتباعه عند انقطاع الطمث
من المهم أن تعرف المرأة كيفية إدارة حالتها المزاجية في مرحلة انقطاع الطمث حتى لا تدخل في أزمة عاطفية.
يعد انقطاع الطمث مرحلة طبيعية في حياة المرأة مثلها مثل سن البلوغ، وهي المرحلة التي تكون فيها آخر دورة شهرية، ويمكن أن تستمر من أشهر إلى سنوات.
ويبلغ متوسط عمر المرأة الذي تكتمل فيه دورتها الإنجابية 51 عاما، رغم وجود حالات يأتي فيها انقطاع الطمث مبكرا أو متأخرا.
أعراض المرحلة
واستعرض تقرير نشرته مجلة "أميليور تا سانتي" (Ameliore ta Sante) الفرنسية الأعراض المميزة لهذه المرحلة، وهي:
- تغيرات في الدورة الشهرية.
- تغيرات هرمونية.
- شعور بعدم الراحة خلال الاتصال الزوجي وانخفاض الرغبة.
- زيادة التهابات المسالك البولية.
- اضطرابات النوم.
- هبات الحرارة.
- تقلبات مزاجية حادة.
إدارة الحالة المزاجية
ويمكن للعديد من الأطعمة أن تتسبب في عدم استمرار أعراض انقطاع الطمث فترة طويلة أو عدم ظهورها بالكامل، كما أن هناك نسوة لا تظهر عليهن الأعراض أصلا، لكنهن بعيدات عن تمثيل الأغلبية.
لذلك من المهم أن تعرف المرأة كيفية إدارة حالتها المزاجية في هذه المرحلة حتى لا تدخل في أزمة عاطفية، ومن الضروري أيضا فهم أن الاحتياجات الغذائية تختلف باختلاف العمر، وأن الأكل الجيد يسهم في حسن سير عمل الجسم خلال هذه الفترة.
أطعمة تخفف أعراض انقطاع الطمث
بعد انقطاع الطمث تزداد مخاطر الإصابة بزوال الكالسيوم من العظام وأمراض القلب، لذلك فإن استهلاك منتجات الألبان والمنتجات الغنية بفيتامين (د) ضروري لتجنب مشاكل القلب والأوعية الدموية.
كما أن العديد من أعراض سن اليأس ناتجة عن انخفاض هرمون الأستروجين في الجسم، وتؤكد دراسات أن بعض الأطعمة مثل فول الصويا ومشتقاته تحتوي على مواد مشابهة للأستروجين ويمكنها أن تقلل من ظهور أعراض مثل هبات الحرارة والتهيج والقلق.
وفي هذه المرحلة يوصى أيضًا بتناول المكسرات لأنها تحافظ على وزن الجسم، وكذلك استهلاك الفاكهة والخضروات لاحتوائها على مواد مضادة للأكسدة.
ولمنع أو تقليل هبات الحرارة والتعرق الليلي يوصى أيضا بتناول فول الصويا والميرمية.
من الضروري أيضا حماية الجلد لأنه يفقد مرونته وصلابته بفعل التغيرات الهرمونية في هذه المرحلة، ولتجنب ذلك يُنصح بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين (هـ).
نصائح لتعامل أفضل مع انقطاع الطمث
ولتخطي مرحلة انقطاع الطمث بأفضل طريقة ممكنة هناك بعض النصائح الأساسية التي يجب التقيد بها:
- ممارسة النشاط البدني في جميع الأوقات لتعزيز عمل الجسم مع الحفاظ على كتلة العضلات، كما أن هذا النشاط يسهم أيضا في تفادي مشاكل القلب والأوعية الدموية.
- أعراض سن اليأس يمكن أن تظهر في وقت أبكر بكثير لدى النساء المدخنات، لذلك يتوجب الإقلاع عن هذه العادة السيئة في أقرب فرصة ممكنة.
- زيارة طبيب أمراض النساء بانتظام للحفاظ على صحتك عبر المراقبة والسيطرة خلال هذا الفترة.
- العلاقة الجيدة مع زوجك أمر ضروري أيضا لتحقيق انتقال ناجح.
- الحفاظ على راحة البال عامل مهم في التغلب على سن اليأس.
- ممارسة أنشطة الاسترخاء لتقليل التوتر والقلق اللذين يمكن أن تحدثهما التغيرات الهرمونية، إذ تسهم هذه الأنشطة في تعزيز احترام الذات والسيطرة العاطفية بشكل أفضل.
- التمتع بنوم جيد وطويل.
- الاهتمام بالعلاقات الاجتماعية لتفادي فقدان الروح المعنوية.