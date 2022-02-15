من المهم أن تعرف المرأة كيفية إدارة حالتها المزاجية في مرحلة انقطاع الطمث حتى لا تدخل في أزمة عاطفية.

يعد انقطاع الطمث مرحلة طبيعية في حياة المرأة مثلها مثل سن البلوغ، وهي المرحلة التي تكون فيها آخر دورة شهرية، ويمكن أن تستمر من أشهر إلى سنوات.

ويبلغ متوسط ​​عمر المرأة الذي تكتمل فيه دورتها الإنجابية 51 عاما، رغم وجود حالات يأتي فيها انقطاع الطمث مبكرا أو متأخرا.

من أبرز أعراض مرحلة انقطاع الطمث هبات حرارة وتغيرات هرمونية وتقلبات مزاجية حادة (الألمانية)

أعراض المرحلة

واستعرض تقرير نشرته مجلة "أميليور تا سانتي" (Ameliore ta Sante) الفرنسية الأعراض المميزة لهذه المرحلة، وهي:

تغيرات في الدورة الشهرية.

تغيرات هرمونية.

شعور بعدم الراحة خلال الاتصال الزوجي وانخفاض الرغبة.

زيادة التهابات المسالك البولية.

اضطرابات النوم.

هبات الحرارة.

تقلبات مزاجية حادة.

هناك نسوة لا تظهر عليهن أعراض انقطاع الطمث لكنهن بعيدات عن تمثيل الأغلبية (غيتي)

إدارة الحالة المزاجية

ويمكن للعديد من الأطعمة أن تتسبب في عدم استمرار أعراض انقطاع الطمث فترة طويلة أو عدم ظهورها بالكامل، كما أن هناك نسوة لا تظهر عليهن الأعراض أصلا، لكنهن بعيدات عن تمثيل الأغلبية.

لذلك من المهم أن تعرف المرأة كيفية إدارة حالتها المزاجية في هذه المرحلة حتى لا تدخل في أزمة عاطفية، ومن الضروري أيضا فهم أن الاحتياجات الغذائية تختلف باختلاف العمر، وأن الأكل الجيد يسهم في حسن سير عمل الجسم خلال هذه الفترة.

المكسرات تحافظ على وزن الجسم أما الفاكهة فتحتوي على مواد مضادة للأكسدة (الألمانية)

أطعمة تخفف أعراض انقطاع الطمث

بعد انقطاع الطمث تزداد مخاطر الإصابة بزوال الكالسيوم من العظام وأمراض القلب، لذلك فإن استهلاك منتجات الألبان والمنتجات الغنية بفيتامين (د) ضروري لتجنب مشاكل القلب والأوعية الدموية.

كما أن العديد من أعراض سن اليأس ناتجة عن انخفاض هرمون الأستروجين في الجسم، وتؤكد دراسات أن بعض الأطعمة مثل فول الصويا ومشتقاته تحتوي على مواد مشابهة للأستروجين ويمكنها أن تقلل من ظهور أعراض مثل هبات الحرارة والتهيج والقلق.

وفي هذه المرحلة يوصى أيضًا بتناول المكسرات لأنها تحافظ على وزن الجسم، وكذلك استهلاك الفاكهة والخضروات لاحتوائها على مواد مضادة للأكسدة.

ولمنع أو تقليل هبات الحرارة والتعرق الليلي يوصى أيضا بتناول فول الصويا والميرمية.

من الضروري أيضا حماية الجلد لأنه يفقد مرونته وصلابته بفعل التغيرات الهرمونية في هذه المرحلة، ولتجنب ذلك يُنصح بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين (هـ).

لتخطي مرحلة انقطاع الطمث ينبغي ممارسة النشاط الرياضي لتعزيز عمل الجسم مع الحفاظ على كتلة العضلات (الألمانية)

نصائح لتعامل أفضل مع انقطاع الطمث

ولتخطي مرحلة انقطاع الطمث بأفضل طريقة ممكنة هناك بعض النصائح الأساسية التي يجب التقيد بها: