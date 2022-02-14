حظي مطعم نور الذي افتتح الشهر الماضي بقبول كبير بين الناس، وخلال أسبوعين اشتهر رغم صغره وبساطته.

بعد تخرجها من كلية التربية الرياضية في محافظة البصرة جنوبي العراق، لم تجد نور سعد عملا بتخصصها، فقررت تأسيس مطعم "أيلول" على ضفاف شط العرب، ليكون بطابع فريد تقدم فيه مختلف أكلات البيت العراقي الشهيرة، واستطاعت توظيف بعض أصدقائها، لتعيل بذلك عدة عائلات.

تقول نور إنها اضطرت لترك مجال الرياضة الذي تخصصت بدراسته في الجامعة من أجل الحصول على عمل يوفر لها مردودا جيدا، فعملت في إذاعة المربد المحلية ولا تزال تعمل فيها.

وتضيف للجزيرة نت أنها قررت بعد ذلك فتح مطعم يحمل اسم ابنتها "أيلول"، وكانت في البداية خائفة من الفشل والانتقادات، ولكن بتشجيع من مديرها في الإذاعة وزملائها في العمل أقدمت على تنفيذ المشروع.

مطعم "أيلول" على ضفاف شط العرب بطابع فريد تقدم فيه الأكلات العراقية (الجزيرة نت)

فرص عمل

وتشير نور إلى أن مطعمها الذي افتتحته الشهر الماضي حظي بقبول كبير من الناس، وخلال أسبوعين اشتهر المكان رغم صغره وبساطته، وقد حصلت على دعم معنوي من أهلها وأصدقائها، حيث بدأت من الصفر باقتراض مبلغ مالي لا تزال تسدده.

وعن أبرز الأكلات التي يقدمها المطعم، تؤكد أنها تحرص على تقديم الأكلات العراقية. ففي الإفطار تقدم أطباقا متنوعة، وفي الغداء تقدم العديد من الوجبات أبرزها المقلوبة والدولمة والسمك، أما في العشاء فيقدم المطعم أكلات مثل الكباب والعروك (لحم بالعجين) والبطاطا والباذنجان وغيرها.

وتعرب عن سعادتها لتوفير عمل لـ7 من الشابات والشباب، ورغم تحقيقها القليل من الربح فإن مشروعها يعيل هذه الأسر وهذا أكبر نجاح، على حد قولها.

وتطمح نور لأن يكون مطعمها "أيلول" أحد سلاسل المطاعم الشهيرة المعروفة في كل مكان من دول العالم، ورسالتها لكل شخص "جازف وحقق حلمك".

نادين أكدت أن ما يميز مطعم نور هو بساطته وتقديمه الأكلات بالطريقة التي تعملها الأم العراقية (الجزيرة نت)

نظرة المجتمع

من جانبها، تقول صديقتها نادين ثائر التي تعمل مذيعة ومحررة: كنت أشاهد نور وهي تخطط لمشروعها واختيارها الاسم وكيف بدأت تشتغل فيه حتى حققت نجاحها الأولي.

وتضيف نادين للجزيرة نت أن زميلتها كانت تنام ساعات قليلة لكي تكمل مشروعها، وذكرت أن مطعمها يتميز بإعطاء وجبة مجانية للزبون الذي يزورهم أول مرة، إضافة إلى أن وجباتها رخيصة.

وترى ضرورة تشجيع المرأة على فتح مشاريع، حتى تتغير نظرة المجتمع الذي يعتبر المرأة مثل طفل تحتاج إلى أحد يهتم بها ويعيلها، بحسب نادين.

وتلفت نادين إلى أن بساطة مطعم نور والأكلات العراقية بالطريقة التي تعملها الأم العراقية في البيوت، جعله مميزا بين باقي المطاعم في المدينة، ومن أفضل الأطباق الكبة والمقلوبة التي لها طعم خاص، كما أن الأجواء جميلة جدا على شط العرب.

نور تحرص على تقديم طعام البيوت العراقية من إفطار متنوع وغداء عراقي بحت (الجزيرة نت)

أسباب النجاح

من جانبها، تقول آيات البصراوي -وهي إحدى العاملات في المطعم والمشرفة على تجهيز الطعام- إن حياتها تغيرت للأفضل بعد أن وجدت فرصة عمل في المطعم تستطيع أن تعيل عائلتها من خلالها.

وتبين للجزيرة نت أن من أسباب نجاح مطعم "أيلول" هو حب العمل، وتنصح كل شاب أو شابة بأن يحب عملة كي يتوفق فيه ويستطيع أن يحقق أهدافه التي رسمها لمشروعه.

وعن أكثر الأطباق شعبية والتي يطلبها الزبائن بكثرة، تبين آيات أن وجبة المقلوبة العراقية من أشهر الأطباق التي تطلب على الغداء، والطبق الذي يفضله معظم الزبائن، بالإضافة إلى الأطباق الأخرى المشهورة في المطبخ العراقي.

نور تطمح لأن يكون مطعم أيلول سلسلة مطاعم عالمية (الجزيرة نت)

مكانة المرأة

بدورها، تتحدث رفقة الحجاج -وهي إحدى زبائن مطعم "أيلول"- عن تجربتها، فتقول إنه مطعم منظم ومريح ويتميز العاملون فيه بحسن استقبال الزبائن، ولذلك بدأت في الترويج لهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

وتضيف للجزيرة نت أن ما يميز المطعم عن غيره أنه مكان صغير لكنه مملوء بالحب، ويتميز بديكوره البسيط والمنسق بشكل جذّاب، ويقدم وجبات شعبية لذيذة وبأسعار مناسبة.

وتواصل حديثها بالقول: "كما أن الأجواء على شط العرب رائعة، وأنا داعمة لنور، ورغم أن مجتمعنا العراقي ينتقد المرأة التي تفتح مشروعها الخاص، لكن هذا لم يحصل مع مطعم أيلول".

وترى الحجاج أن نور رفعت مكانة المرأة وخاصة المرأة البصرية ومشروعها كان تحديا لنفسها، وهذه المشاريع دائما تكون ناجحة بغض النظر عن كل شيء.