أفكار رومانسية لتزيين منزلك بشكل جذاب وبطرق غير تقليدية

بيروت- يحتفل كثيرون حول العالم يوم 14 فبراير/شباط من كل عام بما يسمى "عيد الحب"، حيث تكون الأجواء مليئة بالبهجة. وللاحتفال بشكل مميز في هذا اليوم، يمكنكِ إضافة بعض اللمسات الرومانسية على ديكور منزلكِ.

وهذه المناسبة تعد فرصة لكل زوجين يعيشان حياة مليئة بالضغوط اليومية بين العمل وتربية الأبناء وتوفير الأموال وتلبية احتياجات المنزل وغيرها، لذا من الضروري استغلال أي فرصة لكسر الروتين الذي قد يؤثر مع الوقت على العلاقة الزوجية.

مصممة الديكور الداخلي نتالي رحمة تقدم لك بعض الأفكار للاحتفال مع الزوج في جو من المحبة والمودة والسعادة:

ديكور خاص عبر وسائد تضفي أجواء رومانسية (مواقع التواصل)

وسائد حمراء

يمكنكِ وضع مجموعة من الوسائد الخاصة على الكنب في المنزل، لتزيين غرفة المعيشة وغرفة النوم، ووضع بعضها على السرير أيضا، إذ تتميز هذه الوسائد بألوانها الحمراء المميزة، وعبارات الحب المكتوبة عليها.

بإمكانكِ اختيار ألوان من الورود وتوزيعها في جميع أرجاء المنزل (بيكسابي)

الورود الحمراء

يمكنكِ نثر بعض الورود الحمراء الجميلة على السرير وأرض غرفة النوم، أو صنع أشكال منها مثل القلب مثلا، فالورود رمز ليوم الحب، كما يمكنك أن تختاري ألوانا أخرى من الورود، وتوزيعها في جميع أرجاء المنزل، فهي تجلب البهجة والسعادة للمنزل، بحسب مصممة الديكور الداخلي رحمة.

وتبين أن الرائحة العطرية للورود لها مفعول قوي يؤثر في المزاج، وهذا التأثير يختلف باختلاف نوع الزهرة ورائحتها، فعلى سبيل المثال الزنبق والنرجس يساعدان على الشعور بالراحة، والأزهار المتفتحة بصفة عامة تساعد على زيادة قدرة الإنسان على تحمل الألم، وفي "عيد الحب" يجب الحرص على الانسجام التام بين إضاءة المكان وألوان الأزهار، فالورود ذات الألوان الغامقة تحتاج إلى إضاءة شديدة، مما يضفي عليها لمعانا وبريقا، في حين أن الضوء الخافت يحقق رومانسية وجاذبية للأزهار الفاتحة.

كما يمكن استخدام الجرة الزجاجية الفارغة بوضع أعواد القلوب والقلوب الحمراء بداخلها، ويمكن وضعها بأي ركن بمنزلكِ.

أغصان النباتات اليابسة مزينة بالقلوب والحروف والعبارات الرومانسية (بيكسلز)

تزيين الأغصان

تطلى أغصان النباتات اليابسة باللون الأبيض، وتزين بالقلوب والحروف والعبارات الرومانسية.

كما يمكن استخدام علب خشبية لوضع أصص الزهور الحمراء الصغيرة، وكتابة عبارات جميلة تعبر عن الحب.

يمكن استخدام مصابيح ملونة أو شموع صغيرة مختلفة الألوان (كاسيفيري)

الإضاءة الخافتة

أما بالنسبة للإضاءة، فيمكن التلاعب بها هي الأخرى باللون الأحمر من خلال استخدام مصابيح ملونة أو شموع صغيرة مختلفة في ألوانها وانعكاسات تأثيرها في أي من غرف المنزل، إلى جانب نباتات الزينة الملونة التي يغلب عليها طابع الألوان الحمراء، لتمتلئ بها فراغات المنزل وزواياه فينتعش المكان بسحرها، ووضع شموع مضاءة تبهر إضاءتها مفردات المكان، فتزيده تألقا وسحرا.

ملصقات الحائط

وتلفت رحمة إلى أنه يوجد كثير من أشكال ملصقات الجدار التي تحمل أشكالا مميزة، وعبارات حب، والتي يمكنكِ لصقها على الجدران في يوم الحب، وإزالتها بعد ذلك والاحتفاظ بها. كما يمكن اختيار رسومات بسيطة وغير مكلفة وبسيطة لتعليقها في غرف المعيشة والنوم، لإضفاء جو من الحيوية والجمال على المنزل.

ملصقات تحمل أشكالا مميزة وعبارات حب يمكن لصقها في يوم الحب (مواقع التواصل)

البالونات

وتقترح مصممة الديكور استخدام بالونات باللون الأحمر والزهري، والألوان الأخرى المنعشة والمبهجة، ووضعها في جميع غرف المنزل لتزيينه في "عيد الحب"، وتوزيعها في جميع زوايا المنزل، ووضع بعضها على السرير، وعلى الكنب في غرفة المعيشة.

طاولة الطعام

يمكنكِ الاكتفاء بمفرش أحمر على الطاولة الأصلية، مع وضع ورود حمراء في المزهرية (الفازة)، واستخدام كوبين وطبقين باللون الأحمر. ويمكنكِ أيضا تزيين طاولة الطعام بوضع الشرائط الحمراء وبطاقات "عيد الحب" في الخلف.

كما يمكنكِ تزيين الأكواب بشرائط ذهبية أو فضية، لتضفي تأثيرا ساحرا على المائدة. وينصح بإخراج أواني الفضة من الخزائن، واستعمالها على الطاولة لأنها تضيف ثقلاً وفخامة.

قالب الحلوى "ريد فيلفيت" يعتبر من العناصر الأساسية في الاحتفال بعيد الحب (ذا كويننغ فود)

أشكال قالب الحلوى

قالب الحلوى من العناصر الأساسية في الاحتفال بـ"عيد الحب"، لذا يمكنكِ اختيار التصميم الذي ترغبين فيه ويليق بالمناسبة، ويمكنكِ إعداد الكعكة بنفسك في المنزل، أو طلبها من محل الحلوى المفضل لديكِ، وبأشكال مختلفة منها على شكل قلب أو وردة ويتم تزيينها باللون الأحمر. ومن أهم القوالب التي يتم تقديمها للزوج هي قوالب الشوكولا مع الفراولة، وقالب بالكريمة على شكل قلب، وقالب "ريد فيلفيت"، كما تقول رحمة.

يمكن نثر بعض الورود الجميلة على السرير (بيكسلز)

الأغطية المميزة

غطاء السرير المنمق يكون رائعا باللونين الأبيض والأحمر. ويبدو أن النمط المميز عبارة عن ورود حمراء لامعة على شكل قلوب على طول غطاء السرير الأبيض الناصع، وتكون الوسائد المطابقة هنا رائعة أيضا. ويمكنكِ حفظ طقم السرير هذا للمناسبات الخاصة، مثل "عيد الحب".

وتقترح مصممة الديكور استخدام غطاء سرير البجعات الرقيقة، فمن الترحيب المثالي في غرفة النوم المريحة المليئة بالرسومات المحببة والمنسوجات الناعمة استخدام مثل هذه البياضات البيضاء النظيفة. وتجعل بتلات الزهور الغرفة تبدو استوائية، لأنها تختلف عن بتلات الورد القياسية المعتاد رؤيتها في غرف النوم الرومانسية.

إضاءة الشموع مضاءة تبهر المكان فتزيده تألقا وسحر (بيكسلز)

الشموع المعطرة

تضفي الشموع الفواحة جوا من الرومانسية على غرفة النوم، بالإمكان وضعها على الطاولة لتزيين الغرفة وإضفاء رائحة عطرة ومميزة، ومن الممكن أيضا تزيين غرفة السفرة بها لعشاء رومانسي في يوم الحب، بحسب رحمة.

الشمعدانات

الشمعدانات دائما مميزة ومثالية للمشهد؛ لأنها تظل مبهرة وساحرة في الخلفية، حتى تتمكن من امتصاص جميع العناصر الرومانسية الأخرى في المقدمة.

الورود الحمراء رمز ليوم الحب (بيكسلز)

نصائح

كما تنصح مصممة الديكور رحمة كل زوجة باعتماد هذه الإرشادات البسيطة عند تزيين المنزل:

عمل قلوب ورقية حمراء لكتابة 100 سبب لماذا تحبين زوجك.

عمل العناصر الزخرفية المختلفة، مثل تزيين الفراش بالورود والشموع الرومانسية والبالونات.

لخلق مزيد من الرومانسية، يتم وضع بتلات الورد في حوض الاستحمام للشعور بمزيد من الاسترخاء.

تجهيز عشاء رومانسي على ضوء الشموع الهادئة.

شراء الشوكولاتة وإضافتها على طاولة الطعام.

تجهيز المشروبات والعصائر الطبيعية الطازجة المفضلة لزوجكِ.

تشغيل الموسيقى الهادئة المفضلة لزوجكِ ولك.

عمل قلوب ورقية حمراء لكتابة 100 سبب لماذا تحبين زوجك (بيكسلز)

مشاركة الأطفال

وتبين مصممة الديكور الداخلي نتالي رحمة أن "عيد الحب" ليس حكرا على العشاق، فحتى أطفالك من الجميل أن يشاركوك الاحتفال بهذا اليوم، فبمواد بسيطة تستطيعين أن تصنعي إكسسوارات مميزة ومبدعة لاستخدامها في ديكورات منزلك لهذا اليوم الاحتفالي.