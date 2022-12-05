تعاني الكثير من الأمهات من بكاء أطفالهن دون سبب معروف، والكثير منهن يقضين الليل ساهرات لا يكاد النوم يغزو جفونهن بسبب البكاء المتواصل لأطفالهن، مما قد يدفعهن لحافة الانهيار الجسدي والعصبي.

وفي الحقيقة، فإن تربية الأطفال تحدٍّ يومي مع الاضطرار لحل الكثير من الألغاز التي لا تكاد تنتهي، مثلا تكون الأم قد أرضعت طفلها وأطعمته، وغيرت حفاضته، وتأكدت من شبعه، وقامت بتجشئته، ومع ذلك يئن الطفل ويبكي.

تعود الأم من جديد لتفقد القائمة، تفحص حفاضته مرة أخرى، وتحاول إرضاعه من جديد، وتتأكد من أن كل الاحتياطات اللازمة قد اتخذت لينام طفلها بهدوء وسلام، ومع ذلك لا فائدة فصراخ الطفل ما يزال يطن في الغرفة.

ما الأسباب التي تدفع الأطفال للبكاء بشكل متواصل دون سبب مفهوم؟

الكاتبة "ريانون لوسي كوسليت" تناولت هذا الموضوع في مقالة لها بصحيفة "الغادريان" The Guardian البريطانية مؤخرا.

تقول الكاتبة إن طفلها كان يبكي باستمرار دون سبب واضح، وكانت قد تأكدت من إطعامه وتنظيفه وغيّرت حفاضته، وتأكدت من عدم وجود غازات في بطنه، ومع ذلك ما يزال يبكي، وفي النهاية وبعد أسابيع من البحث المضني اكتشفت أنه يبكي بسبب برودة يديه!

وتوضح الكاتبة "أعتقد أننا كبشر لدينا غريزة تجاه حل المشكلات، ويمكن للآباء والأمهات الأكثر خبرة أن يتذكروا الساعات الطويلة التي قضوها في محاولة معرفة الأسباب التي دفعت طفلهم للبكاء دون سبب واضح".

وتضيف "في بعض الأحيان، نجد أنا وأمي وزوجي أنفسنا نعقد "قمة عائلية" في غرفة المعيشة للتكهن معا في أسباب المشكلة. هل يمكن أن تكون مشكلة نمو أسنان؟ هل نوعية الحفاضات غير مريحة وغير مناسبة له؟ كل هذا الجهد وكل تلك القوة العقلية للبالغين مخصصة لرضيع واحد صغير الحجم".

وتشير الكاتبة إلى أن هناك العديد من أسباب بكاء الأطفال منها أن مذاق الطعام ليس شهيا بالنسبة له، وبعض الأمهات مثلا يتناولن أطعمة حارة أو ذات نكهة غير محببة، وينعكس هذا على مذاق حليبها فيجعل الطفل يبكي، هناك أيضا مسألة التسنين وهي مسألة قد لا تشعر بها الكثير من الأمهات غير المرضعات بالذات، وهناك مشاكل انتفاخ البطن أو النوم كثيرا في النهار وغيرها من الأسباب.

منصة "هيلث لاين" (Healthline) ذكرت عددا من الأسباب الأكثر شيوعا لبكاء الأطفال، من أبرزها:

1- مشاكل في الجهاز الهضمي

يتطور الجهاز الهضمي لطفلك مع نموهم وتقدمهم اليومي في السن، وقد يكون هذا أحد أسباب بكاء الأطفال دون سبب واضح لك كأم.

2- دخول الهواء مع الطعام

الأطفال يولدون دون خبرة في أي شيء، وقد يستغرق تعلم كيفية تنسيق التنفس مع الأكل بعض الوقت عندهم، ومن المرجح أن يبتلع طفلك الهواء أثناء الرضاعة، يمكنك مساعدة طفلك على التخلص من الغازات عن طريق التأكد من تجشؤهم أثناء الرضاعة وبعدها، وللأسف بعض الأمهات لا تولي هذا الأمر الاهتمام الكافي، فيقمن بهذه العملية بسرعة واستعجال مما يتسبب في بكاء الطفل.

3- طبيعة طعام الأم

إذا كنتِ ترضعين طفلك رضاعة طبيعية، فاعلمي أن كل ما تأكلينه ينتقل إلى طفلك من خلال حليبك. وقد يصعب على طفلك هضم الغلوتين والبيض ومنتجات الألبان، ولهذا إذا كنت ترضعين طفلك رضاعة طبيعية، فقد ترغبين في تعديل نظامك الغذائي بما يناسب طفلك بالتعاون مع طبيب الأسرة.

أما إذا كان طفلك يرضع من حليب صناعي، فتحدثي إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك للتأكد من نوع الحليب المناسب لطفلك.

4- التعب والإعياء

يمكن أن يصاب الأطفال بالإرهاق الشديد إذا ظلوا مستيقظين لفترة طويلة، سيشير لك طفلك أنه متعب وقد يأخذ في البكاء والتثاؤب، وقد يبدأ بلمس وجهه أو شد أذنيه أو التشبث الشديد بك. ووظيفتك في هذه المرحلة هي مساعدتهم على النوم، وهنا عليك تعتيم الغرفة، ووضع "اللهاية" في فمه وهز سريره برفق حتى ينام.

5- درجة حرارة الجسم

مثلنا نحن الكبار، لا يحبذ الأطفال الحرارة الشديدة أو البرودة الشديدة، لهذا تأكدي أن درجة حرارة طفلك مناسبة من خلال لمس أذنيه وأصابع يديه وقدميه، كذلك تأكدي من أن درجة حرارة غرفته طبيعية، وغير باردة جدا أو دافئة أكثر مما يجب.

وذكرت منصة "بيبي كارت" (baby cart) أسبابا إضافية لبكاء الأطفال لعل من أبرزها:

6- طريقة الاستلقاء

التصلب بسبب الاستلقاء في نفس الوضع لفترة طويلة، وهو شيء تفعله الكثير من الأمهات بسبب انشغالهن بواجباتهن المنزلية أو عملهن، لذلك تذكري تغيير طريقة استلقاء طفلك أثناء صحوه كي يشعر بالراحة والاسترخاء، أما حين ينام فتأكدي أنه ينام على ظهره خلال العام الأول من عمره.

7- الشعور بالوحدة

يشعر الأطفال أحيانا بالوحدة حين تتركهم أمهاتهم لفترة طويلة وحدهم، وهذا أمر مزعج للطفل يدفعه للبكاء والصراخ، فلا أحد يحب الوحدة ولا حتى الأطفال الرضع.