سن اليأس رعب يطارد جميع النساء، وهو عادة ما يترافق مع اضطرابات في الدورة وصولا إلى انقطاعها، ومع ذلك، يمكن علميا تقليل بعض أعراض انقطاع الطمث أو ربما القضاء عليها بالعلاج الذي قد يكون مفيداً أيضا للاضطرابات التي تحدث في جسد المرأة، والأمراض المرتبطة بانقطاع الطمث مثل هشاشة العظام وأمراض القلب.

في السابق كان الأطباء يصفون بشكل روتيني العلاج بالهرمونات البديلة (HRT) مثل الأستروجين والبروجسترون لعلاج الأعراض العامة لسن اليأس، ولكن هذا قد يترافق مع أعراض خطيرة بعد أن أظهرت العديد من الدراسات العلمية أن العلاج التعويضي بالهرمونات يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي والنوبات القلبية والسكتات الدماغية والجلطات الدموية.

لهذا، وإذا كنتِ تعانين من أعراض انقطاع الطمث ننصحك بالتحدث إلى طبيبك حول فوائد ومخاطر استخدام العلاج الهرموني لانقطاع الطمث، حيث يمكن إعطاء هذا النوع من العلاج على شكل حبوب أو كريمات أو بقع جلدية.

ويوصي معظم المهنيين الطبيين بخطة علاج هرموني فردية لكل امرأة بناءً على سن انقطاع الطمث وحالتها الصحية العامة، ولكن من المهم أن تعرفي الآثار الجانبية للعلاج بالهرمونات مثل النزيف والانتفاخ وألم الثدي أو تضخمه والصداع وتغيرات الحالة المزاجية والغثيان، حسب ما ذكرت منصة "مايو كلينك" (mayoclinic.org) في تقرير لها مؤخرا.

كيف تتعاملين مع عدم انتظام الدورة الشهرية؟

عدم انتظام الدورة الشهرية هو أمر طبيعي خلال سن اليأس أو المرحلة الانتقالية لانقطاع الطمث، وقد يترافق في كثير من الأحيان مع نزيف حاد، أو حدوث الدورة في فترات متقاربة وهنا ننصحك باتخاذ الإجراءات التالية حسب ما ذكرت منصة "بيبي ميد" (babymed):

تناولي الأطعمة الصحية وابتعدي عن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والمكونات المصنعة حيث يمكن أن تسبب في جميع أنواع التغيرات في الجسم بما في ذلك عدم انتظام الدورة الشهرية.

مارسي التمارين الرياضية بشكل يومي حيث تساعد التمارين في تنظيم الدورة الشهرية عن طريق تقليل كمية الدهون المحيطة بالمبيضين والأعضاء الداخلية الأخرى.

ابتعدي عن عادة "قهوة الصباح" حيث بينت الدراسات البحثية أن للكافيين تأثيرات سلبية على الجسم.

تناول حبوب منع الحمل بجرعة منخفضة لتنظيم الحيض.



ما أفضل الطرق للتعامل مع سن اليأس وانقطاع الطمث بعيدا عن الطرق التقليدية؟

هناك مجموعة متنوعة من الخيارات المتاحة للمساعدة في علاج أعراض انقطاع الطمث. ويقدم "المعهد الوطني للشيخوخة" (The National Institute on Aging) معلومات مفصلة عن بعض العلاجات لانقطاع الطمث. بالإضافة إلى ذلك، يوفر مكتب صحة المرأة التابع لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية معلومات كافية حول كيفية التعامل مع انقطاع الطمث وأعراض سن اليأس نجملها فيما يلي:

كيف تتعاملين مع هشاشة العظام المرتبط بسن اليأس؟

نظرا لأن هشاشة العظام تزداد في أول عامين بعد انقطاع الطمث، فقد يطلب مقدمو الرعاية الصحية إجراء اختبار كثافة العظام، مثل "فحص امتصاص الأشعة السينية ثنائي الطاقة" (DEXA). لهذا، إذا كنتِ مصابة بهشاشة العظام أو كنت معرضة لخطر الإصابة بها، فقد يصف مقدم الرعاية الصحية الخاص بكِ أدوية أو مكملات لتقوية العظام للمساعدة في منع فقدان العظام والكسور في المستقبل مثل: الكالسيوم، وفيتامين د، وهرمون الغدة الدرقية وغيرها من العلاجات المكملة والمساعدة.

وبعيداً عن الأدوية والعلاجات، هناك أيضا العديد من الأشياء التي يمكنكِ القيام بها كجزء من نمط حياة صحي للمساعدة في منع هشاشة العظام، وتشمل:

تبني نظام غذائي صحي قليل الدسم ومنخفض الكوليسترول ويحتوي على الكثير من الخضروات والفواكه والحبوب النباتية.

تجنب تناول الكافيين وهذا يشمل القهوة بأنواعها.

الوصول إلى وزن صحي والمحافظة عليه.

ممارسة التمارين الرياضية معظم أيام الأسبوع، بما في ذلك التمارين التي ترفع معدل ضربات القلب وتمارين التحمل مثل رفع الأثقال أو المشي.

الحصول على ما لا يقل عن 1200 مليغرام من الكالسيوم وألف وحدة دولية (IUs) من "فيتامين د" كل يوم.



كيف تتعاملين مع الهبات الساخنة والتعرق الليلي؟

تتوفر العديد من الأدوية الموصوفة للتخفيف من الهبات الساخنة والتعرق الليلي مثل الـ"كلونيدين" (Clonidine) وهو دواء لمعالجة ضغط الدم، و"الغابابنتين" (Gabapentin) وهو عقار لعلاج الصرع، وثبت أنه يقلل من الهبات الساخنة.

ولكن، وبعيدا عن الأدوية والعلاجات الطبية، هناك أيضا العديد من الأشياء العملية التي يمكنكِ القيام بها يوميا لتخفيف هذه الأعراض، ومنها:

النوم في غرفة باردة بملابس خفيفة.

الاحتفاظ بمروحة في غرفة نومك ليلاً.

تناول المشروبات الباردة.

تجنب التدخين والكافيين.

عندما تداهمكِ الهبة الساخنة خذي عدة أنفاس عميقة وبطيئة.

كيف تتعاملين مع مشاكل النوم؟

كوني نشيطة بدنيا معظم أيام الأسبوع خلال النهار.

حافظي على أوقات ثابتة للنوم والاستيقاظ.

خصصي وقتا للاسترخاء قبل النوم، سواء عن طريق القراءة أو الاستحمام بماء دافئ.

تجنبي تناول وجبة كبيرة من الطعام قبل النوم مباشرة.

تجنبي شرب السوائل قبل النوم.

لا تترك زوجتك تعاني بصمت

وبعد، فإن سن اليأس هو أمر طبيعي للغاية ويحدث مع جميع النساء، وإضافة إلى جميع الإجراءات السابقة يبقى عامل مهم جدا، وهو الدعم النفسي من الزوج، وهو شيء يهمله الكثير من الرجال.

تذكر أن شريكة حياتك وأم أولادك تمر بمرحلة صعبة جدا من حياتها، وهي تحتاج إليك الآن أكثر من أي وقت مضى فكن معها ولا تتركها تعاني بصمت وحدها.