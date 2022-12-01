8 نصائح لمساعدة طفلك على تطوير ثقته بنفسه

من الصعب أن تعيش الحياة وأنت تشعر بانعدام الثقة بنفسك، وكذلك يحتاج الأطفال بشكل خاص إلى الشعور بأنهم حصلوا على دعم الأسرة والأصدقاء وهم ينتقلون من مرحلة الطفولة إلى البلوغ.

قد يكون الأطفال محاطين بالأصدقاء والعائلة، ومع ذلك يبدو عليهم الشعور بالوحدة والضياع، وذلك لعدم شعورهم بثقة المحيطين بهم، فكيف يمكن إذن تطوير الثقة بالنفس لدى الأطفال؟

وفقا لموقع "كيدز هيلث" (Kidshealth)، فإن الأطفال الذين يشعرون بالثقة وبالرضا عن أنفسهم لديهم القدرة على تجربة أشياء جديدة وبذل قصارى جهودهم في ما يقومون به أو يكلفون به. فهم يشعرون بالفخر لما يمكنهم فعله، ويمكنهم التعامل مع الأخطاء والمحاولة مرة أخرى حتى لو فشلوا في البداية.

أما الأطفال الذين يعانون تدني الثقة في أنفسهم، فيشعرون بعدم اليقين، ويعتقدون أن الآخرين لن يقبلوهم ولن يرضوا بانضمامهم إليهم. وقد يعرضهم ذلك لسوء المعاملة ويواجهون صعوبة في الدفاع عن أنفسهم ويستسلمون بسهولة، إضافة إلى ذلك فهم يجدون صعوبة في التأقلم عندما يرتكبون خطأ أو يخسرون أو يفشلون.

يمكن أن تبدأ الثقة بالذات في وقت مبكر من الطفولة، وتتعزز ببطء مع مرور الوقت. فهي تبدأ عندما يشعر الطفل بالأمان والحب والقبول، وحينما يحظى بالرعاية والاهتمام الإيجابي.

يشعر الأطفال بالرضا عن أنفسهم عندما يكونون قادرين على القيام ببعض الأمور بشكل مستقل واستخدام مهاراتهم وتطويرها. وينمو تقديرهم لذواتهم عندما يلاحظون انتباه الوالدين لهم وثقتهم في تركهم يجربون. ومع نمو الأطفال أكثر، يمكن أن تنمو الثقة بالذات حينما يجربون ويتعلمون بشكل دائم.

وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" (Unicef)، فإن الأطفال يطورون إحساسا بالثقة في محيطهم عندما تتم تلبية احتياجاتهم بشكل إيجابي. وبالتالي، فإن كونك حساسا ومتجاوبا مع الأطفال يقوي العلاقات ويؤثر بشكل إيجابي على تنمية الثقة. ويستطيع الآباء بناء الثقة لدى أطفالهم عن طريق 4 أمور:

يحتاج الأطفال إلى الارتباط عاطفيا بالأشخاص المهمين في حياتهم، من خلال العناية بصحتهم الجسدية وسلامتهم وقضاء الوقت وإظهار المودة للرضع والأطفال الصغار. دعم الأطفال في البيئات والأنشطة الجديدة، فعندما يغامر الأطفال بالخروج إلى عالمهم الجديد يجب أن تؤكدي لهم أنك ستكونين موجودة لدعمهم وحمايتهم. ساعديهم على الاستكشاف والتعرف على محيطهم. تعلمي كيف يتواصل الأطفال أو يعبرون عما يحتاجون إليه. الاستجابة لتلك الاحتياجات على الفور وبعناية من أهم الأمور لتنمية الثقة لدى الأطفال وهم صغار.

كيف يمكن للوالدين بناء الثقة لدى أطفالهم

يختلف كل طفل عن الآخر، لذلك فإن بناء الثقة قد يكون أسهل عند بعضهم، ويحتاج إلى مزيد من الجهد لدى البعض الآخر. وقد يواجه بعض الأطفال مواقف يمكن أن تقلل من تقديرهم لذواتهم، ومع ذلك يمكن علاج الأمر من خلال التالي: