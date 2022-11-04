قد يكون الصراع الدائم مع حَب الشباب والبثور المتكررة في المنطقة ذاتها أمرا محبطا للغاية لدى كثير من النساء. ولكن في الواقع، ثمة أسباب منطقية لظهور الحبوب والرؤوس البيضاء والبثور الملتهبة في المكان نفسه على نحو متجدد بين حين وآخر، وأحد هذه الأسباب هو أن بعض الأماكن تكون أكثر عرضة للتهيُّج أو الاحتكاك.

ظهور متكرر للبثور الدهنية

حبوب الشباب الدهنية التي تسمى "البثور الكيسية" غالبا ما تظهر بسبب تغيرات الهرمونات واستخدام منتجات وخطوات للعناية بالبشرة تسهم في انسداد المسام.

ويتسبب حب الشباب الكيسي بألم للمصاب، إذ يتميز بتأثيره العميق على الجلد، وقد يبقى تحت الجلد لأسابيع أو حتى شهور. ويُعدّد موقع "غريتست" (Greatist) للمنوعات الأسباب الأكثر شيوعا لتكرار ظهور البثور والتكيّسات الدهنية في المكان ذاته:

الأكياس الدهنية العميقة

حب الشباب الكيسي، أو (cystic acne)، هو نوع يتميز ببثور عميقة ومنتفخة وملتهبة، أو أكياس دهنية برؤوس بيضاء.

يمكن لحب الشباب الدهني العميق أن يصيب أي مكان على الوجه أو الجسم، لكنه عادة يصيب منطقة الصدر وأسفل الوجه والخط الفكي وأعلى الظهر عند الأشخاص ذوي البشرة الدهنية.

وتتشكل الأكياس عندما تنسد المسام بخلايا الجلد الميتة والأوساخ والبكتيريا، ثم تنتفخ المنطقة وتتحلل تحت الجلد، فيتسبب ذلك بظهور نتوء أحمر رقيق على السطح.

يشتهر حب الشباب الكيسي بظهوره في المكان ذاته لأنه يوجد في أعماق الجلد، لذا فإن أي تغيرات هرمونية أو نوبات من حب الشباب تميل إلى جعل الكيس نفسه يصبح ملتهبًا مرة أخرى. وحتى عند تهدئة الالتهاب، غالبًا ما تظل بقايا النتوء تحت الجلد لأسابيع أو شهور، فيسهل تكرار الإصابة بالأكياس.

انسداد المسام وعدم تنظيف الجلد

تعمل المسام التي تغطي كل الجلد على إفراز دهون تحمي البشرة وترطبها، تسمى "الزهم"، وتميل بعض المناطق مثل منطقة الجبين والأنف، المعروفة باسم (T-zone)، إلى تكوين كميات دهنية أكبر.

كل هذا الدهن مع الأوساخ والجلد الميت يمكن أن يؤدي إلى الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء وانسداد المسام والخراجات والبثور الملتهبة، حسب مجلة "فوغ" (Vogue) للجمال والمرأة.

ويمكن أن يساعد التقشير المنتظم واستخدام الغسول الدوري لتطهير الجلد من الأوساخ في منع المشكلة وتنظيف المسام من أي دهون قد تسهم في تطوير الحبوب.

البثور الناجمة عن التغيرات الهرمونية

تعاني كثير من السيدات من البثور المرتبطة بالدورة الشهرية خلال تلك الفترة من الشهر، وغالبًا ما تظهر عند خط الفك والخدين والذقن.

كما يؤثر الحمل أيضا في جلد المرأة، بسبب فرط اختلافات الهرمونات. وتميل البثور الهرمونية إلى الظهور على الخدين السفليين والذقن والفك والرقبة، وتتكرر بصورة دورية.

الرجال كذلك يمكن أن يعانوا من البثور المتكررة في الموضع ذاته بسبب الهرمونات المتغيرة، وقد تحصل لديهم بسبب الإجهاد الشديد الذي يزيد من مستويات هرمون الكورتيزول في الجسم نتيجة القلق والتوتر المتكرر الذي بدوره يمكن أن يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بالبثور.

لمس الجلد باستمرار

لمس الوجه والجلد بصورة مستمرة، أو لمس الشعر المنساب على الجبين أو على أجزاء من الوجنتين؛ قد يكون عاملًا محفّزًا للجلد لكي يُصاب بالبثور والحبوب الدهنية بسبب التلوث.

وحسب موقع "ويل آند جوود" (Well and Good) للصحة والمنوعات، يمكن للأصابع المتسخة أن تنقل البكتيريا والزيوت إلى البشرة عند لمسها بشكل متكرر، فيتسبب ذلك بظهور حبوب دهنية ملتهبة في المنطقة التي يتكرر وضع الأصابع عليها.

كذلك يمكن أن يؤدي لمس الجلد إلى تحفيز تدفق الدم إلى المنطقة، وقد يتسبب ذلك بالتهاب لاحقًا بعد نقل العدوى إليها. هذا بدوره يمكن أن يحفز مزيدًا من خلايا الجلد والدهون على تكوين الحبوب، وربما يؤدي ذلك إلى انسداد المسام ومن ثم انتشار المشكلة من المنطقة المصابة إلى ما حولها.

علاج البثور المتكررة في الموضع ذاته

قبل الحديث عن كيفية علاج هذه الأنواع من البثور، من المهم الاعتراف بأنه لا يوجد حل سريع لمشكلات البشرة. فقد تستغرق بعض البثور، مثل الأكياس الدهنية الملتهبة، شهورًا طويلة لكي تختفي تمامًا وتتلاشى مع الالتهاب.

وللمساعدة في علاجها، يمكنك تجربة علاج موضعي لعلاج البثور من الصيدليات، ولا يستلزم وصفة طبية. وللحصول على طريقة فعالة لتنظيف منطقة معرضة لتكرار ظهور حب الشباب الدهني، يُنصح باستشارة طبيب الأمراض الجلدية الذي قد يقترح خيارات للعلاج، مثل حقن الكورتيزون داخل الحبوب البارزة لتقليل الالتهاب والسماح له بالشفاء.

كذلك قد تكون الأدوية الهرمونية، مثل موانع الحمل التي تؤخذ في شكل حبوب عن طريق الفم، ملائمة أيضًا في علاج حب الشباب الهرموني عن طريق تقليل الهرمونات التي تتسبب بانتشار الحبوب في المقام الأول.

أما إذا كان حب الشباب المتكرّر في مكان محدد من الجلد ذا رؤوس بيضاء أو سوداء، يوصي خبراء العناية بالبشرة لموقع "سكين كير" (Skin Care) باختيار غسول الوجه الملائم لنوع البشرة، والحرص على التنظيف والتقشير العميق للجلد، مع الترطيب الغني للبشرة بعد الغسيل للحفاظ على صحة الجلد وسلامته.