ميشيل أوباما تكشف عن جوانب شخصية من حياتها في الجزء الثاني من مذكراتها

أصدرت ميشيل أوباما السيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة الأميركية الجزء الثاني من مذكراتها الشخصية. وتقول إن هذا الكتاب يستهدف إظهار ما تستخدمه بصورة مهنية وشخصية لمساعدتها في الحفاظ على التوازن والثقة.

وفي الجزء الثاني من مذكراتها الشخصية التي تحمل اسم "ذا لايت وي كاري" (الضوء الذي نحمله)، أوضحت ميشيل أوباما أنها شخص عادي تماما، شأنها شأن معجبيها وقرائها.

وتقول ميشيل أوباما في مذكراتها "أنا أيضا أستلقي في الفراش ليلا أحيانا، وأفكر فيما إذا كنت جيدة بالقدر الكافي"، وفق تقرير نشرته "دويتشه فيله" (DW) الألمانية.

وحققت ميشيل أوباما بالطبع عددا من الأهداف إلى جانب كونها محامية ناجحة وأمًّا لابنتين، ومؤلفة لكتب تعد من بين الأكثر مبيعا، وأخيرا وليس آخرا، لعيشها في البيت الأبيض خلال الفترة منذ عام 2009 وحتى عام 2017، بصفتها زوجة الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما.

لكن "يوجد الشك وعدم اليقين والظلم في تلك الأماكن أيضا. بل في الواقع، هي مشاعر تزدهر هناك"، وفق ما تقول ميشيل.

ويقول تقرير مطوّل لوكالة الأنباء الألمانية إن هذا النوع من أسلوب الكتابة الشخصي والمتواضع أيضا، هو الذي ألهم الملايين من معجبيها حول العالم في سيرتها الذاتية السابقة "بيكامينغ"، التي أصدرتها عام 2018.

أما الآن، فتعطي ميشيل (58 عاما) في كتابها الثاني للقراء، نظرة سريعة على "مجموعة الأدوات الشخصية" الخاصة بها، بينما تستمر في رحلة حياتها.

تقول ميشيل "يستهدف هذا الكتاب إظهار ما أحتفظ به، ولماذا أحتفظ به، وما أستخدمه بصورة مهنية وشخصية لمساعدتي في الحفاظ على التوازن والثقة، وما يجعلني أتقدم إلى الأمام حتى في أوقات القلق الشديد والتوتر".

