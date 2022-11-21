7 تطبيقات ذكية لا غنى للمرأة عنها كل يوم

للنساء في مختلف أنحاء العالم احتياجات خاصة تختلف عن الرجال، إذ يختلف أسلوب حياتهن بسبب التكوين الجسدي والنفسي للمرأة، وقد وجدت التكنولوجيا لحل المشاكل وجعل الحياة أسهل على الجميع، ولعل واحدا من أهم الابتكارات التي أوجدتها الثورة الرقمية هو تطبيقات الهواتف الذكية.

مع ظهور التطبيقات سهلة الاستخدام، أصبحت حياة النساء أسهل وأكثر راحة؛ فهناك تطبيقات خاصة للدورة الشهرية، وتطبيقات لمراقبة الحمل، وأخرى للياقة البدنية وغيرها الكثير مما تحتاجه النساء.

في ما يلي 7 تطبيقات لا غنى للنساء عنها في حياتهن، حسبما أجمع على ذلك عدد من المواقع والمنصات المتخصصة في صحة المرأة مثل "ويمنز هيلث ماغ" (Womens Health Mag)، و"بريفينشن" (Prevention)، و"آي تيك بوست" (iTech Post)، و"ويمن لاف تيك" (Women Love Tech) وغيرها.

1- تطبيق "كلو" (Clue) لتتبع الدورة الشهرية

يعد "كلو" أحد أفضل تطبيقات تتبع الدورة الشهرية للنساء اللواتي يرغبن في التأكد من موعد بدء الدورة ومراقبة انتظامها، إذ يستخدم علم البيانات لمساعدتك في معرفة كيفية تأثير الدورة الشهرية على العقل والجسم، كما يُمكّن من الحصول على تنبؤات الدورة الشهرية، وموعد الإباضة وفترة الإخصاب بشكل دقيق، بناءً على خوارزمية تم اختبارها سريريا، وتحدد كذلك الأيام المثالية للتلقيح والحمل.

ويقدم التطبيق نظرة على كيفية تغير أكثر من 60 عاملاً تترافق عادة مع الدورة الشهرية، مثل التغيرات التي تطرأ على الجلد والشعر والمزاج ونسبة التوتر ومستويات الطاقة، ويأتي أيضا مع إعداد للتذكير بتناول حبوب منع الحمل في موعدها للنساء اللاتي يرغبن في تنظيم النسل.

علاوة على ذلك، يُمكّنكِ التطبيق أيضا من تسجيل أعراض الحمل، ومتابعة نمو الجنين في الرحم، بما في ذلك الطول والوزن والتطورات أولا بأول، فضلا عن مراقبة التغيرات المهمة التي تحدث داخل جسم الحامل مع تحديد موعد الولادة بدقة.

التصنيف والتحميل وعدد المستخدمين:

تقييم "غوغل بلاي" (Google Play): 4.7 نجمات، وقد حمّله أكثر من 10 ملايين شخص في العالم.

تقييم "آبل ستور" (Apple Store): 4.8 نجمات، وعدد من حمّله غير مذكور.

2- تطبيق "هوم ورك أوت" (Home Workout)

أحد أفضل تطبيقات اللياقة والتمارين البدنية، وهو مصمم للجميع -النساء والرجال- وسواء كنت ترغبين في فقدان الدهون الزائدة أو شد جسمك والحصول على جسد مثالي، فهذا التطبيق يساعدك في ذلك، إذ يضم ما تحتاجين إليه في هذا المجال.

وقد راعى التطبيق مسألة الوقت، إذ ترغب كثير من النساء في ممارسة التمارين الرياضية، ولكنهن لا يجدن الوقت للتسجيل في صالة متخصصة للألعاب الرياضية بسبب كثرة انشغالاتهن سواء في الأعمال المنزلية أو في العمل خارج البيت، مما يجعل إيجاد الوقت لممارسة الرياضة أقرب للمستحيل.

توفر التدريبات الرياضية التي يحتويها التطبيق إجراء تمارين يومية لجميع عضلات الجسم الرئيسية في غضون دقائق قليلة، حيث يمكنك بناء العضلات والحفاظ على لياقتك في المنزل من دون الحاجة إلى الذهاب لصالة الألعاب الرياضية أو الأندية المتخصصة، ومن دون الحاجة إلى مدربين محترفين أو معدات خاصة، إذ يحتوي التطبيق على تمارين للبطن والصدر والساقين والذراعين بالإضافة إلى تمارين لكامل الجسم، وتم تصميم جميع التدريبات من قبل خبراء رياضين متخصصين في اللياقة البدنية.

التصنيف والتحميل وعدد المستخدمين:

تقييم غوغل بلاي: 4.9 نجمات، وقد حمّله أكثر 100 مليون شخص في العالم.

تقييم آبل ستور: 4.9 نجمات، وعدد من حمّله غير مذكور.

3- تطبيق "شي روزِز" (Sheroses)

هو تطبيق اجتماعي خاص بالنساء فقط، من أجل العمل والتعلم ومشاركة التجارب والخبرات والنمو معا، وبوجود نحو 20 مليون مستخدمة، تُعدُّ "شي روزِز" منصة مجتمعية حصرية للنساء للتفاعل ودعم وتمكين بعضهن بعضا، كما يوفر التطبيق موارد وفرصا مختلفة لهن من خلال الموقع الإلكتروني الخاص به، وصفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، كما يُمكّن النساء من التحدث والمناقشة والحصول على المشورة بشأن وظائفهن ورفاههن وعلاقاتهن، إذ يمنحهن التطبيق بيئة تشاركية شاملة لتبادل الخبرات والتجارب.

ويوفر التطبيق أيضا إمكانية العمل معا والبيع والشراء من خلال المتاجر المتوفرة عبر الإنترنت، إضافة لإمكانية التعلم من خلال الندوات المتخصصة والفصول الدراسية المعتمدة وجلسات التواصل عبر الشبكة، وتكوين صداقات جديدة في مكان آمن وحصري للنساء.

ويوفر التطبيق أيضا خطا خاصا للمساعدة لتقديم المشورة والحصول على الدعم عبر الإنترنت، فضلا عن إرشادات الخبراء المختصين لمساعدة النساء على إدارة الحياة المهنية والمالية والشخصية الخاصة بهن.

التصنيف والتحميل وعدد المستخدمين:

تقييم غوغل بلاي: 4.5 نجمات، وقد حمّله أكثر من مليون شخص في العالم.

تقييم آبل ستور: 4.3 نجمات، وعدد من حمّله غير مذكور.

4- تطبيق "كالم" (Calm App)

هو تطبيق للتأمل ومكافحة القلق والتوتر، ويمكنه مساعدتكِ على التأمل والنوم بشكل أفضل من خلال برامجه وجلساته المختلفة التي تقلل من الانفعال والتوتر، ويمنح نوما أكثر هدوءا بقصص النوم والتأمل الموجه والموسيقى المهدئة وبرامج التنفس التي يحتويها. وهذه البرامج معتمدة علميا وأوصى بها علماء النفس والمعالجون والمتخصصون في الصحة العقلية، وفقا للقائمين على التطبيق. وحمل التطبيق أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم.

ويمكنك اختيار الجدول الزمني الذي يناسبك والبرامج التي تحتاجين إليها بأطوال متفاوتة، وهي تتراوح ما بين 3 دقائق وحتى 25 دقيقة حسب حاجتك. وبعد تنزيل التطبيق، عليك تحديد الهدف الذي تسعين إليه، حيث يحتوي التطبيق على مجموعة من الأهداف، من بينها: تحسين جودة النوم، وتقليل التوتر والقلق، وزيادة التركيز والتطوير الذاتي وغيرها من الأهداف.

التصنيف والتحميل وعدد المستخدمين:

تقييم غوغل بلاي: 4.4 نجمات، وقد حمّله أكثر من 10 ملايين شخص في العالم.

تقييم آبل ستور: 4.8 نجمات، وعدد من حمّله غير مذكور، ولكن قام بتقييمه ومراجعته أكثر من 1.5 مليون مستخدم.

5- تطبيق "بي سيف" (Bsafe)

هذا التطبيق هو واحد من أكثر تطبيقات الأمان غنى بالميزات للنساء، فهو يتميز بجهاز إنذار مؤقت مدمج وصفارة إنذار، وبث مباشر، ويسجل أي حالة طارئة قد تواجهها المرأة في حياتها، كما ينقل موقعك بالصوت والصورة إلى زوجك أو أهلك وإخوانك عند الحاجة، ويمكنه أيضا البث المباشر وتسجيل أي مواقف خطر أخرى قد تتعرضين لها خلال يومك وتنقلاتك. ويحتوي هذا التطبيق على نظام "إس أو إس" (SOS) -لنداء الاستغاثة- ويمكن بدء تشغيله باللمس أو بمجرد نطق عبارة رئيسية بصوت عالٍ.

التصنيف والتحميل وعدد المستخدمين:

تقييم غوغل بلاي: +3 نجمات، وقد حمّله أكثر من مليون شخص في العالم.

تقييم آبل ستور: 3 نجمات، وعدد من حمّله غير مذكور.

6- تطبيق "ماي فيتنس بال" (MyFitnessPal)

سيقترح معظم الخبراء عليكِ هذا التطبيق لتتبع كمية الطعام التي تتناولينها كل يوم، فهو يقوم بتسجيل كل شيء تأكلينه مما يتيح تتبع عدد السعرات الحرارية التي تحصلين عليها أولا بأول، وذلك بفضل قاعدة البيانات الضخمة للأطعمة التي يضمها التطبيق. وإضافة إلى ذلك، يمكنك تتبع تناول كميات الكربوهيدرات والبروتين والدهون وتنظيم وجباتك اليومية بشكل سهل.

التصنيف والتحميل وعدد المستخدمين:

تقييم غوغل بلاي: +3 نجمات، وقد حمّله أكثر من 100 مليون شخص في العالم.

تقييم آبل ستور: 4.7 نجمات، وعدد من حمّله غير مذكور، ولكن قام بتقييمه أكثر من 1.5 مليون شخص.

7- تطبيق "ماب ماي ووك" (MapMyWalk)

هل أنتِ من محبي المشي؟ إذا كنت كذلك فإن هذا التطبيق هو الأمثل لك، حيث يتيح لك معرفة الوقت الذي تقضينه في المشي، والمسافة المقطوعة، والسرعة التي تمشين بها، والسعرات الحرارية المحروقة خلال الوقت الذي تقضينه في المشي، كما يمكّنك من تسجيل كل هذه البيانات والاحتفاظ بها ومتابعتها ومراقبة مدى التحسن على صحتك وجسدك يوما بيوم.

وإذا كانت لديك صديقات يشاركنك في هواية المشي، فإن التطبيق به ميزة اجتماعية تتيح لك مشاركة المسارات والطرق التي تمشين فيها مع صديقاتك، أو اختيار أفضل المسارات التي استخدمها المشتركات الأخريات بالتطبيق في منطقتك، كما يمكنك من خلاله الاتصال بالتطبيقات والأجهزة الأخرى القابلة للارتداء إذا كنت تستخدمينها في أثناء ممارساتك الرياضية اليومية الأخرى.

التصنيف والتحميل وعدد المستخدمين:

تقييم غوغل بلاي: +3 نجمات، وقد حمّله أكثر من 10 ملايين شخص في العالم.

تقييم آبل ستور: 4.8 نجمات، وعدد من حمّله غير مذكور، ولكن قام بتقييمه أكثر من 365 ألف شخص.