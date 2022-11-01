كثير من النساء لديهن شغف بارتداء المجوهرات على أنواعها، وبعضهن يرتدينها في كل مكان وزمان، وهناك من يذهبن للنوم وهن يرتدين خاتما أو أكثر، عقدا أو سلسلة، حلقا أو أساور. لكن هناك أوقات معينة يجب عدم ارتداء المجوهرات فيها، إليك الأسباب.

في تقريرها الذي نشره موقع "هيروين" (heroine) الروسي، تشير أناستازيا بليسكانيفا إلى ضرورة نزع الخواتم -حفاظًا على قيمتها وبريقها- عند ممارسة الرياضة في قاعة الألعاب الرياضية، وخلال وضع الماكياج ومنتجات العناية بالبشرة.

وهناك حالات أخرى تستوجب نزع الخواتم، ومنها:

عند السباحة على الشاطئ أو بالمسبح

يجب نزع الخواتم عند الزول إلى السباحة ليس فقط لتفادي ضياعها في البحر أو حمام السباحة، بل لأن الملح والكلور الموجودين في الماء قد يتسببان في تلفها.

وبحسب الكاتبة؛ فإن الملح والكلور يؤثران بشكل خاص على الذهب الأبيض والمجوهرات الفضية المطلية بالذهب، كما يؤثران أيضًا على الأحجار الكريمة ويفقدانها بريقها.

وعند ارتداء الخواتم أثناء السباحة، فإنكِ تجازفين بدخول حبيبات الرمل الصغيرة خلف الحجارة الكريمة، مما يؤثر على منظرها.

عند الطبخ وتنظيف المنزل والحديقة

لتجنب احتكاك المجوهرات بأي جسم صلب أثناء الطبخ وكذلك عند تنظيف المنزل؛ ينبغي إزالتها حتى عند ارتداء القفازات. وفي الواقع، تضر مواد التنظيف بشكل خاص بالحجارة المرصعة في الخواتم، إذ تتسبب في تغيير لونها.

الأمر نفسه عند تنظيف الحديقة، فالتربة الجافة والصخور، تعتبر مواد كاشطة يمكن أن تحدث خدوشًا على المعدن أو تؤدي إلى تآكله.

هذه المجوهرات لا ترتديها في العمل

تعطي طريقة ارتداء بعض قطع المجوهرات صورة محرفة عن الموظفة بغض النظر عن مهنتها.

وتلفتت ناتاشا ريسافا، في تقريرها الذي نشره موقع "إف بي. ري" (fb.ru) الروسي، إلى أن بعض المجوهرات ليس من المناسب ارتداؤها في العمل، وخاصة المجوهرات الملفتة للانتباه.

يمكنك ارتداء جميع أنواع الإكسسوارات على غرار الأقراط الغجرية والخرز في الحفلات واللقاءات الأسرية، لكن من غير المسموح ارتداء هذا النوع من المجوهرات في مكان العمل. كما أنه من غير اللائق ارتداء المجوهرات المصنوعة من الألماس والأحجار الكريمة الأخرى في العمل.

لماذا يجب خلع المجوهرات قبل النوم؟

كثير من النساء يذهبن إلى النوم ليلا وهن يرتدين بعض المجوهرات، ربما لأنها قطعة لها مكانة خاصة في نفسها، أو خاتما يصعب نزعه، أو ببساطة لأنها لا ترى أن خلعها ضروري، لكن هذه العادة تنطوي على جوانب سلبية.

واستعرض موقع "برايت سايد" (brightside) الأميركي بعض الأسباب التي ستجعلكِ تفضلين خلع كل أنواع المجوهرات التي ترتدينها قبل خلودكِ للنوم على الفراش، وتاليا أهمها:

نوم غير مريح: النوم بقلادة أو عقد قد لا يكون أمرا مريحا بتاتا، فقد تتشابك القطعة مع الشعر أو تلتف بشدة حول الرقبة. كما أن التعليقات والحُلي المتدلية قد تتسبب بوخزك وتوقظك من النوم.

وإذا كنت لا ترغبين في نزع مجوهراتك العزيزة عليك في الليل، فحاولي على الأقل اختيار التصميمات التي لا تقلق نومك، مثل العقود المصنوعة من مواد ناعمة ومرنة.

تهيج البشرة: قد تسبب بعض المواد المستخدمة في صناعة المجوهرات، مثل النيكل، تهيّجا للبشرة الحساسة وحكّة واحمرارا. فعند ارتدائها طوال الليل تتزايد احتمالات حدوث التهيج.

إتيكيت ارتداء المجوهرات

تلفت مصممة المجوهرات القطرية نورة الأنصاري إلى أن "هناك طريقة معينة لارتداء كل نوع من أنواع المجوهرات، بحسب الوقت أو المناسبة التي تحضرها المرأة، فمنها ما يناسب حضور إفطار صباحي على سبيل المثال ولا يناسب فترة العشاء أو السهرات أو الحفلات أو مقابلة شخصيات مهمة، وهناك ما يناسب الأيام العادية أو العمل وغيرها من الجوانب الحياتية الأخرى".

وتضيف الأنصاري في لقاء سابق مع الجزيرة نت "هناك معايير أخرى عند ارتداء المجوهرات تعتمد على عدد القطع، ونوع المادة الخام التي تتكون منها، وألوانها، وعلى الجانب الآخر نمط (ستايل) الملابس التي ترتديها المرأة، وكيفية تنسيق ارتدائها وعددها، بحيث تتلاءم مع المناسبة، حتى نمنح لقطعة المجوهرات قيمتها وجمالها سواء كانت قطعا بسيطة أو كبيرة".

وتنصح الأنصاري -خبيرة إتيكيت وبروتوكول ارتداء المجوهرات- المرأة بقولها "استمتعي بمجوهراتك، وتوجهي دائما إلى معارض المجوهرات ومتّعي نظرك بجمالها، لكن لا تشتري إلا ما يناسبك فقط من المجوهرات، ولا ترتدي إلا ما يتلاءم مع شخصيتك ومظهرك ونوع المناسبة".