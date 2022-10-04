اعتاد المصريون في المناسبات الدينية أن تمتزج فرحتهم بالطعام، لا شيء يجعل الفرحة كاملة سوى طعام من نوع خاص يعد خصيصا لتلك المناسبة، لذا كانت "حلوى المولد" التي قدمها فاطميو مصر للعالم الإسلامي، هي الأكثر تعبيرا عن سعادتهم بذكرى المولد النبوي الشريف.

يعرف المصريون من "حلوى المولد" العديد من الصنوف والأشكال، تختلف باختلاف مكونها الأساسي من أنواع المكسرات والسكريات، منها ما غلا ثمنه وارتفع، ومنها ما يناسب أصحاب الدخل المحدود المشتاقين لفرحة المولد النبوي الشريف.

رغم تباين أسعار وأنواع حلوى المولد، فإنها جميعها لا تناسب أصحاب الحميات الغذائية مع اختلاف أنواعها، فالسعرات الحرارية لحلوى المولد النبوي قادرة على تحطيم أي حمية غذائية، فتحتوي الواحدة منها، مثل الفولية (المصنوعة من الفول السوداني) والسمسمية (المصنوعة من السمسم) على 500 سعر حراري، أما الملبن المحشو بالجوز فيحتوي على حوالي 1050 سعرة حرارية، ويحتاج حوالي ساعتين من المشي السريع لتقليل خسائر الحمية عند تناول قطعة صغيرة منه.

في محاولة للاستمتاع بحلوى المولد النبوي من دون الشعور بتأنيب الضمير، التقت الجزيرة نت بالدكتورة نهلة صلاح، خبيرة التغذية العلاجية، التي بدأت نصائحها لمحبي حلوى المولد النبوي بتناولها، مؤكدة أن الحمية مستمرة طوال العام أما مناسبة المولد النبوي فمرة واحدة سنويا.

تقول خبيرة التغذية العلاجية نهلة صلاح للجزيرة نت، إن حلوى المولد في صورتها الأولى تصلح تماما لجميع الأنظمة الغذائية، سواء كانت المعتمدة على البروتين أو النباتية، أو حتى الحميات المعتمدة على تقليص السعرات الحرارية، لكن ما يجعلها غير ملائمة للجميع أيضا هو السكر أو العسل المستخدم في تصنيع الحلوى.

وتضيف أن هذه المشكلة يمكن التعويض عنها بسكر الفاكهة أو العسل الطبيعي أو باستخدام سكر الستيفيا المخصص للحمية.

توضح نهلة صلاح للجزيرة نت، أن بعض أنواع المكسرات المستخدمة في صنع حلوى المولد توصف من ضمن بعض الأنظمة الغذائية مثل الكيتو، لكن من سوء الحظ أن تلك الأنواع من الأصناف غالية الثمن، أما المكسرات المستخدمة في الأصناف الأقل سعرا، فهي الأعلى في السعرات والأكثر تجنبا في أنظمة الحمية مثل الفول السوداني والسمسمية.

نصائح هامة لتناول حلوى صحية

قدمت الطبيبة نهلة صلاح خريطة للتعامل مع حلوى المولد للاستمتاع بها دون الإخلال بالنظام الغذائي.

اختيار أنواع المكسرات الأقل في السعرات مثل اللوز وعين الجمل، مع العلم أن الفولية (الفول السوداني) والسمسمية هي الأعلى في السعرات.

الملبن والنوغا والمواد المصنعة من السكر والنشا هي الأكثر تأثيرا على النظام الغذائي، يفضل تناولها بكميات قليلة في فترة النهار مع ضرورة القيام بنشاط بدني بعدها.

مراقبة السعرات الحرارية التي يتم تناولها خلال اليوم، والتركيز على الخضروات والبروتين والابتعاد عن الكربوهيدرات في فترة تناول حلوى المولد.

المشي هو الرياضة المثالية التي تستطيع من خلالها السيطرة على تناول السكريات البسيطة.

الإكثار من شرب المياه لزيادة الحرق.

صناعة الحلوى منزليا وهذا ما يضمن لنا ملائمة النظام الغذائي المستهدف.

حلوى المولد لنظام الكيتو

تشرح نهلة صلاح أن على أصحاب هذا النظام الغذائي استبدال السكر أو العسل بسكر الستيفيا المخصص للكيتو والحميات المنخفضة الكربوهيدرات، وإضافة كمية من الفول السوداني أو اللوز أو البندق أو عين الجمل ويفضل الابتعاد عن السمسم والحمص.

يحمر السكر المستخدم كبديل للسكر الطبيعي حتى يصبح قوامه مثل الكراميل، ثم يتم إضافة المكسرات، ثم توضع في قالب ملائم مدهون بالطحينة حتى تبرد، ثم يتم تقطيعها لمكعبات سهلة التناول.

كما تنصح دكتورة وعد أمين، أخصائية تغذية، بعدم استخدام كميات كبيرة من سكر الستيفيا، لأن تناول كميات كبيرة منه يساعد في فتح الشهية والميل إلى تناول الكربوهيدرات وشراهة الحلويات، وتشدد على تناول قطعة صغيرة أو قطعتين على الأكثر من حلوى المولد الصحية لتجنب زيادة الوزن. وتحذر وعد أمين من استخدام العسل الطبيعي في وصفات حلوى المولد الصحية.

يمكن أيضا إضافة الطحينة والبيض إلى مكونات حلوى المولد الصحية لتساعد على تماسك قطع الحلوى، وبذلك تتناسب مع مرضى السكر ومتبعي الحمية المنخفضة الكربوهيدرات.

ملبن صحي

كما تقدم دكتورة نهلة صلاح وصفة سهلة للغاية لعمل الملبن بالجوز، وهو أحد أشهر أصناف حلوى المولد النبوي الشريف، وتحتاج الوصفة لإتمامها إلى كوب من سكر الستيفيا، ونصف كوب نشا مستخلص من البطاطس، ونصف كوب ماء، وربع كيلو من الجوز وقليل من ماء الورد.

يتم تذويب السكر المخصص للدايت بكوب ماء ونضعه يغلي على النار، وأثناء الغليان تقلب النشا مع الماء البارد ثم توضع على السكر المغلي وصولا للقوام المنشود للملبن، ثم يضاف ماء الورد وعين الجمل، وبعد أن يبرد تماما يوضع في صينية مغمورة بالنشا، ويوضع في الثلاجة حتى تقطيعه.