في الأوقات الصعبة والحزينة، قد يكون البكاء استجابة طبيعية للتنفيس عن المشاعر السلبية الضاغطة من الحزن والتوتر والقلق وغيرها، إلى جانب العديد من الفوائد الجسدية والعاطفية التي تساعد بشكل فعلي على تعديل الحالة المزاجية وتخفيف الألم.

لكنّ البكاء الشديد قد يشعرك بالمزيد من الضيق والألم لما يتسبب به من انتفاخ العينين واحمرارهما. ولا تزول هذه الآثار سريعا، خاصة إذا بكيت مدة طويلة أو قبل النوم مباشرة. فلماذا يتسبب البكاء في انتفاخ العينين؟ وكيف يمكن تخفيف هذا التورم؟

حزن شديد ودموع غزيرة

ينتج جسم الإنسان 3 أنواع من الدموع:

النوع الأول هو الدموع الأساسية أو القاعدية، وهي دموع موجودة في العين طوال الوقت، وتعمل على تنظيف وتشحيم وتغذية الجزء الأمامي منها، ولها أيضا خصائص مُضادة للجراثيم، وتحافظ على صحة العين وراحتها.

والنوع الثاني هو الدموع الانعكاسية، وتسمى بالدموع المهيجة أيضا، وينتجها الجسم عند تهيج العينين بسبب التعرّض إلى الدخان أو رذاذ العطور أو عند تقطيع البصل أو تناول الأطعمة الحارة أو دخول أجسام غريبة أو حشرات صغيرة في العين، ويرافق إنتاجها احمرار العينين.

والنوع الثالث هو الدموع العاطفية، وهي ما ينتجه الجسم عند البكاء، وتُساعد على استعادة التوازن العاطفي في حالة الاستثارة العاطفية العالية، سواء كانت مشاعر إيجابية كالسعادة أو سلبية كالحزن والخوف والتوتر.

وللدموع العاطفية دور كبير في التهدئة الذاتية، حيث تحفز الجهاز العصبي السمبثاوي الذي يساعدك على الشعور بالراحة، كما تحفز إفراز هرمون الإندروفين، وهو أحد هرمونات السعادة ويساعد على تخفيف الضيق والألم الجسدي والعاطفي.

وعند البكاء، تنتج العين كميات كبيرة من الدموع العاطفية، وبسبب غزارتها تتسرب من العينين والأنف، وتحتفظ الأنسجة حول العين بالسوائل الزائدة، مما يجعل هذه المنطقة منتفخة.

ويعتبر الانتفاخ حول العينين بعد النوم أو البكاء أمرا طبيعيا تماما وغير ضار، وعادة ما يزول من تلقاء نفسه، لكن للمساعدة على التخلص منه بشكل أسرع، هناك بعض الأمور البسيطة التي يمكنك الاستعانة بها في المنزل لتخفيف هذا التورم وإعادة عينيك إلى شكلهما الطبيعي.

الماء البارد

تساعد كمادات الماء البارد على تبريد منطقة العين وتقليل تدفق الدم بها، مما يساعد على تقليل الالتهاب والتورم، وتخفيف السوائل المخزنة المسؤولة عن الانتفاخ.

ويمكنكِ وضع أي شيء بارد -مثل كيس ثلج أو كيس خضروات مجمّد ملفوف بمنشفة- على عينيك المغلقتين لبضع دقائق.

أكياس الشاي

بحسب موقع "جونز هوبكنز ميديسن" (Hopkinsmedicine)، يساعد الكافيين على تضييق الأوعية الدموية وتقليل التورم، ولذلك يمكنكِ الاستعانة بمراهم العناية بالبشرة والعين التي تحتوي على الكافيين والشاي الأخضر لتقليل انتفاخ منطقة العين.

ويمكن أيضا نقع كيسين من الشاي الأسود أو الأخضر في ماء دافئ، ثم وضعه في الثلاجة حتى يبرد، وبعد ذلك، أغلقي عينيك وضعي أكياس الشاي عليهما لمدة 5 دقائق.

وتساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي على تهدئة أي حكة أو تهيّج في منطقة العين، وتفتيح الهالات السوداء.

ويشير موقع "إي ميدي هيلث" (Emedihealth) الأميركي إلى أن الشاي الأخضر أفضل من الشاي الأسود، لأنه يحتوي على نسبة عالية من مركبات الفلافونويد المضادة للأكسدة.

مراهم العين

يساعد استخدام مراهم العين التي تحتوي على مكونات مضادة للالتهابات، مثل الغلسرين، وفيتامين "سي" (C)، وزبدة الشيا، في تقليل الانتفاخ.

شرائح الخيار

الخيار مليء بالماء ومضادات الأكسدة والمركبات النشطة التي تمنحه خصائص تبريد طبيعية ومهدئة، ويستخدم لتقليل أي التهاب أو تهيج أو حكة في منطقة العين، ويساعد على تقليل انتفاخ الجفون.

يمكنك وضع شريحة من الخيار البارد على جفن العين لمدة 30 دقيقة.

البطاطس

تحتوي البطاطس على إنزيمات تساعد في تخفيف التورم.

ويمكنك قشر حبة بطاطس صغيرة الحجم، ثم وضعها في كيسي شاي فارغين أو منشفة قطنية، ثم وضع الكيس أو المنشفة على الجفنين لمدة 10 دقائق.

الملاعق الباردة

يمكنك وضع ملعقتين صغيرتين نظيفتين من المعدن تحت الماء الجاري البارد لبضع دقائق، ثم وضع قاع الملاعق على جفنك لمدة 30-60 ثانية، مع تكرار الخطوة.

جل الصبار

يعد جل الصبار -أو الألوفيرا- علاجا فعالا لانتفاخ العينين، لأنه غني بمضادات الأكسدة وفيتامين "إي" (E) الذي يحفز الدورة الدموية تحت الجلد، مما يساعد على طرد السوائل الزائدة وتخفيف التورم، كما أنه يساعد في إصلاح وتجديد البشرة المتعبة حول العينين.

يمكنك وضع جل الصبار بلطف على جفنك وتركه لمدة 5-10 دقائق قبل غسله بالماء العادي.

تدليك العين

يساعد تدليك الأنسجة المتورمة برفق في استرخاء الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية، ومع تزايد حركة الدم يُصرف السائل المتراكم حول العينين والمسبب للانتفاخ.

ولتدليك عينيك، ضعي يديك في ماء شديد البرودة أو على مكعبات ثلج، ثم ابدئي في تدليك منطقة العين بداية من الزوايا الداخلية للعين، واضغطي على الجلد وحركي أصابعك نحو المنطقة الخارجية، وكرري ذلك حتى تبدو عينيكِ أقل انتفاخا.

وتساعد بعض الإستراتيجيات في تقليل الانتفاخ حول العينين بشكل عام، ومنها تقليل تناول السكر، وشرب الكثير من الماء، وتقليل تناول الملح الذي يساعد في احتفاظ الجسم بالسوائل.