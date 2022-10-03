"من أين أبدأ ترتيب هذه الفوضى؟". إذا كان لديكِ أطفال أو حتى طفل واحد، من المحتمل أن هذا السؤال بما يصحبه من حيرة قد خطر ببالك عند النظر إلى غرفة طفلك أو مكان طعامه، ورغم محاولاتك لتعليمه التنظيف والترتيب إلا أن اختصار الطريق وترتيب الفوضى بنفسك يبدو أسهل بكثير من التفاوض مع ابنك وتهربه وبكائه ورفضه لهذه المهام الخالية من المتعة.

وبجانب الحاجة إلى ترتيب مكان اللعب وضرورة غرس قيمة النظافة في الطفل، فإن الأعمال المنزلية ووقت التنظيف مفيدان بشكل كبير لنمو مهارات الطفل.

وأشارت عالمة النفس تامار تشانسكي في حديثها مع شبكة "إن بي سي نيوز" (nbcnews)، إلى دراسة نشرتها جامعة مينيسوتا حول تأثير مشاركة الأطفال في مهام المنزل وما إذا كانت تستحق العناء الذي يبذله الأهل لتعليمهم.

ووجدت الدراسة التي تابعت 80 طفلا خلال مراحل نموهم أن إشراك الأطفال في الأعمال المنزلية من سن مبكر؛ 3 أو 4 سنوات، يساعد على بناء وتعزيز شعورهم بالقدرة على إنجاز المهام وإتقانها، وتحمل المسؤولية، والاعتماد على الذات.

وهذه بعض النصائح لتشجيع طفلك على المشاركة في الأعمال المنزلية وترتيب مكانه:

ادعيه لمشاركتك

ادعي طفلك لمشاركتك عند القيام بمهام التنظيف، حتى يتمكن من التعلم من خلال مشاهدتك والمشاركة معكِ من حين لآخر، وتجنبي دفعه للذهاب إلى مكان آخر بعيد عنك.

شجعيه

إذا طلب طفلك أن يقدم لك المساعدة، دعيه يساعدك إذا كان ذلك ممكنا، واتركي له الفرصة ليبذل ما بوسعه، من دون إصدار الكثير من التعليمات والتعديلات، فقط راقبي ما يفعله وأكملي معه المهمة.

ناقشي أهمية التنظيف

لا يدرك طفلك من تلقاء نفسه أهمية أن يكون مكانه مرتبا، وبالنسبة له قد يكون الترتيب هو مجرد شيء ممل وشاق عليه فعله.

ولذلك يمكنك مناقشة أهمية النظافة مع طفلك وأن إهمالها قد يؤدي لتلوث البيت وجذب الحشرات الضارة، وما هي عواقب ترك الفوضى بالبيت، فيمكن أن يتأذى هو أو أخوه إذا تعثر في الألعاب الملقاة على الأرض، وقد يفقد ألعابه إذا لم يضعها بمكانها.

ابدئي معه

يمكنكِ مساعدتهم بمشاركته في التنظيف أو حتى بدء الترتيب معه وتوضيح الخطوات اللازمة بدلا من إلقاء التوجيهات فقط.

على سبيل المثال، يمكنك مساعدة طفلك بتعليمه كيفية التعامل مع الملابس المبعثرة في الغرفة، بتوضيح كيفية معرفة ما إذا كانت متسخة، وفي هذه الحالة نضعها في سلة الغسيل، أو نظيفة، وأين يمكنه وضعها في خزانته.

قسّمي المهام

إذا عمت الفوضى غرفة طفلك، يمكنك تقسيم مهمة التنظيف إلى أجزاء صغيرة ومحددة والعمل على كل جزء على حدة ثم الانتقال إلى جزء آخر.

مثل التركيز على التقاط القمامة أولا، ثم جمع الألعاب وإعادتها إلى أماكنها المحددة، ثم فرز الملابس ووضعها في مكانها، ثم ترتيب السرير، وهكذا.

امنحيه خيارات

امنحي أطفالك بعض الخيارات، واتركي لهم اختيار ما يودون إنجازه من المهام، حتى لا يبدو الأمر كأنه عقاب لهم.

جهّزي أماكن تخزين الألعاب مناسبة لطفلك

ضعي ملصقات على الأدراج والصناديق لمساعدة الأطفال على معرفة أين يعيد ألعابه بعد الانتهاء منها، وحاولي أن تكون أماكن تخزين هذه الصناديق قريبة من الطفل حتى يتمكن من استخدامها والرجوع إليها بنفسه.

حددي وقت الترتيب

يمكنك تحديد وقت التنظيف قبل اللعب، فإذا كان طفلك سيشاركه صديقه في اللعب بالبيت، يمكنك الاتفاق معه أن نهاية وقت اللعب مخصصة لترتيب الألعاب.

وحاولي ألا يبدو الأمر كأنه عقاب، بل هو فقط اتفاق منطقي أن الفوضى الذي يتسبب بها عليه تنظيفها وإعادة ما قام باستخدامه إلى مكانه.

أضيفي بعض المرح

نعلم جميعا أن الكبار قد يشعرون بالملل عند القيام بالأعمال المنزلية، فما بالك بالصغار؟

يمكنك إضافة بعض المتعة والمرح إلى وقت الترتيب الذي تقضيه مع طفلك، لتجنب شعوره بالضيق والملل، وهذه بعض المقترحات:

المنافسة: إذا كان لديك طفلان، فهذا لا يحتاج إلى الكثير من التفكير، ما عليك سوى أن تجعلي مهام الترتيب هي لعبة ومنافسة بينهما لمن يمكنه إنجاز مهمته أولا، أو يمكنك التنافس أنتِ مع طفلك إذا لم يكن له إخوة. وانتبهي أن تجعلي المنافسة فقط للتشجيع، دون أن يكون هناك خاسر وفائز.

الاستعانة بالأدوات: يمكنك الاستعانة ببعض الأدوات التي تجعل مهمة التقاط الأشياء لعبة في حد ذاتها، مثل استخدام مجرفة البحر لتجميع قطع الليغو.

قضاء وقت عائلي: يمكنك جعل وقت التنظيف هو وقت عائلي يشارك فيه جميع أفراد الأسرة ويتعاونون معا لترتيب البيت وتوفير الوقت، وعقب الانتهاء يمكنكم قضاء المزيد من الوقت معا في اللعب أو التنزه أو أي نشاط عائلي يحبه أطفالك.

لا تصلحي ما رتبه

عندما ينتهي طفلك من ترتيب غرفته أخيرا، لا تتدخلي لجعل الغرفة تبدو مثالية، وقد يشعره ذلك بالإحباط وأنه غير قادر على إنجاز هذه المهام كما يجب، ويتجنب المحاولة وبذل الجهد لاحقا.

فلا بأس أن يكون سريره مبعثرا بعض الشيء.

تجنبي استخدام التنظيف كعقاب

كم مرة قمتي بتوجيه طفلك لتنظيف غرفته كشكل من أشكال العقاب؟ قد ينجز المهمة بالفعل، ولكن لن يساعدك هذا في تشجيعه على القيام بالمهام المنزلية عندما لا يكون الأمر عقابا.

وبدلا من ذلك، يمكن جعل الترتيب كأنه تذكرة لطفلك للحصول على أشياء محببة له، مثل مشاهدة فيلم رسوم متحركة معك عقب الانتهاء، أو منحه لعبته الجديدة عندما يرتب الألعاب القديمة.

امنحيه مكافأة

لا تنسي الثناء على طفلك وجهده حتى ولو لم يصل إلى توقعاتك منه، وامدحي ما قام به وكيف أصبحت غرفته مرتبه ونظيفة، أو امنحيه مكافأة، إذا كان ذلك متاحا.