خلال الخريف والشتاء.. إليكِ أفضل الأحذية لصحة قدميكِ

تحظى أحذية "البوت" الشتوية الأنيقة بشعبية كبيرة، خاصة في فصلي الخريف والشتاء. لكن ينصح الأطباء بمراعاة بعض الجوانب عند اختيار الأحذية. لأن الأحذية غير الملائمة لا تؤثر على صحة القدمين فقط، ولكن على صحة الجسم كله.

في مقال نشره موقع "هايل براكيس" (heilpraxis) الألماني، حذرت الطبيبة المختصة في طب الأقدام، الدكتورة نيكول نيكولوسي، من عيادة "كليفلاند" بالولايات المتحدة من الاستهانة بالجانب الصحي عند شراء أحذية غير مريحة، وقالت "صحة القدمين يجب أن تكون أولوية عند شراء الأحذية. لأن لها آثارا سلبية على الصحة لا ينبغي الاستهانة بها"، وفق الطبيبة نيكولوسي.

وربما لا تفكر معظم الشابات كثيرا بالنتوءات العظمية، وفقاعات القدمين أو أصابع القدم المطرقية؛ عند رؤية حذاء أنيق وعصري في المحل وشرائه. لكن الطبيبة نيكولوسي تؤكد على أهمية اختيار الأحذية بحيث لا يكون لها آثار سلبية على الركبتين والوركين والظهر.

ما الذي عليكِ مراعاته عند شراء الأحذية؟

وفق الأطباء المختصين في طب العظام، فإن اختيار الأحذية المناسبة ليس بالأمر المعقد. إذ يكفي الانتباه لبعض الخصائص المهمة التي يجب أن يتوفر في الحذاء من أجل حماية وتقوية صحة القدمين، وهي:

وجود مساحة واسعة لأصابع القدم. أن يتوفر في الحذاء دعامة جيدة للقدم. وجود دعامة لجانبي القدم لئلا يلتف الحذاء أو ينزلق بسهولة.

كما تنصح نيكولوسي، باستخدام نعل داخلي طبي للحصول على المزيد من الراحة عند ارتداء الحذاء. والنعال الداخلية الطبية مفيدة أيضا للأشخاص الذين يعانون من اعتلال الأعصاب السكري، وهو تلف قد يصيب أيضا أعصاب القدمين.

كما أكدت على أهمية اختيار أحذية مصنوعة من مواد عالية الجودة، لأن الخامات السيئة تمنع القدمين من التنفس بشكل صحيح، مما قد يؤدي إلى تعرقهما، وبالتالي تكاثر البكتيريا.

وأشارت نيكولوسي إلى أن الأحذية المصنوعة من مواد غير مسامية (مثل أحذية المطر) يجب أن تكون مرنة ولا تضغط بشدة على كاحليكِ وأصابع وكعب قدميكِ.

أحذية ضارة

وتطرقت الطبيبة المختصة في طب الأقدام إلى عيوب بعض الأحذية التي تحظى بشعبية خاصة لدى النساء، ومنها:

الأحذية ذات الكعب العالي: وفق الطبيبة، فإن ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي، يمكن أن يتسبب في تقلص وتر العرقوب بالقدمين، مما يعزز تطور التهابه، إضافة لإمكانية تفاقم التهاب المحفظة المفصلية والورم العصبي.

أحذية فرو الغنم: قد تكون أحذية فرو الغنم مريحة ودافئة، لكنها غير صحية للقدمين.

وعادة لا تقدم هذه الأنواع من الأحذية دعما جيدا للكاحل، والذي تقول الطبيبة إنه "يمكن أن يؤدي إلى تطوير أسلوب سير ملتوي. كما يعتبر الجزء الداخلي الدافئ والناعم لأحذية فرو الغنم مكانا مثاليا لتكاثر البكتيريا والفطريات، مما قد يتسبب في التهابات وطفح جلدي بالقدمين.

وتنصح الطبيبة من يرغبن بشدة بارتداء أحذية من فرو الغنم باستخدام النعال الداخلية الطبية التي توفر دعما إضافيا للكاحل. كما تنصح دوما بارتداء الجوارب رفقة هذه الأحذية، مما يقلل من التلامس بين الخامة الداخلية والجلد.

أحذية الإسفين: تتسبب الكعوب العالية لهذه الأحذية بضغط إضافي على مقدمة القدم. كما أنها لا تمنح الدعم الجانبي للقدمين. ويجب تجنب ارتداء هذا النوع من الأحذية إذا كنت تعانين من مشاكل مثل التهابات الأغشية المبطنة للقدمين.

أحذية ركوب الخيل: تميل هذه الأحذية إلى أن تكون ذات كعب منخفض نسبيا، ويعد مكان الأصابع المستدير ذو العمق الإضافي مفيدا بشكل خاص إذا كنت تعانين من مشاكل مثل فقاعات القدمين أو أصابع القدم المطرقية. لكن إحدى مشكلات هذا النوع من الأحذية تكمن في أن نعلها غالبا ما يكون مسطحا وصلبا للغاية، مما يتسبب بآلام في القدمين.

أحذية رعاة البقر: تتسبب هذه الأحذية بمشاكل عند منطقة أصابع القدمين الضيقة. وعلى المدى الطويل، يمكن أن تتسبب بالتهاب أو سماكة الأعصاب في مقدمة القدمين، كما أنها غير مناسبة للمساء اللواتي يعانين من فقاعات أو أصابع القدم المطرقية.

تغيير أحذيتكِ بانتظام

في النهاية توصي الطبيبة الأميركية نيكولوسي، كذلك بتغيير أحذيتكِ بانتظام، لأن ارتداء أحذية مختلفة على فترات زمنية أقصر يقلل من الضغط الواقع على قدميكِ وساقيكِ ومفاصلكِ وعمودكِ الفقري.