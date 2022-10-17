كيف تقللين استهلاك اللحوم على مائدة أسرتك؟

ارتفعت أسعار اللحوم في العديد من دول العالم خلال الشهور الأخيرة، ولأن الكثيرين يحبون تناول اللحوم على الأقل في وجبة واحدة يوميا، كان على ربات البيوت مواجهة موجة الغلاء بتقديم البدائل. مع الحرص على تضمين اللحوم بكميات محدودة على مائدة الأسرة بصفة مستمرة.

وينصح بزيادة الخضراوات والفاكهة والحبوب في كل وجبة، مع تناول اللحوم والدواجن والأسماك في وجبات الغداء فقط.

ويقدم تقرير على موقع "مايو كلينيك" بعض الإرشادات الغذائية حول تناول البروتين، ويؤكد على أهمية تناول البروتين من مصادر عدة، مثل: البيض، والحليب قليل الدسم، والأجبان، والفاصوليا، والبازلاء، والمكسرات، والبذور غير المملحة، والإكثار من الدواجن والأسماك مقابل اللحوم الحمراء.

ويوصى بزيادة حصة البروتين كلما انخفضت سعراته الحرارية، مثل الفول، والفاصوليا، والأسماك الزيتية، وصدور الدجاج، كما ينبغي تقليل حصة البروتين كلما اتسمت دهونها بالصلابة، مثل اللحم الأحمر والأجبان والمكسرات.

فقط.. 20% للحوم

يحتوي النظام الغذائي الصحي على نسبة 80% من الخضروات، و20% فقط من اللحوم والأغذية الحيوانية. وعبر تقليل اللحوم يمكنك التوفير أيضا في ميزانية الطعام.

لذلك فكّري في عدد الأغذية الحيوانية التي تتناولها أسرتك، مثل الألبان، والأجبان، والبيض، واللحوم، والأسماك، وحددي لها نسبة 20% فقط من مشترياتك، قبل الذهاب للتسوق.

ثم اكتبي قائمة بالخضروات المفضلة لأفراد أسرتك، والحبوب الكاملة، وافسحي مجالًا لعناصر غذائية حيوية جديدة، واجعليها فرصة ليجرب أطفالك الخضراوات الطازجة في مواسمها.

وتذكري أن هناك العديد من البقوليات، وهي بديل ممتاز للحوم، ويمكن إضافتها على مائدتك لإشباع عائلتك؛ حيث يمكنك إضافة الحمص أو الفاصوليا لليخنات والسلطات، وطحن الحمص وإضافته لسلطة بابا غنوج، والاستفادة من قوامه الناعم والغني في الحساء بدلًا من كريمة الطبخ.

وسيوفر تقليل كمية اللحوم فرصة لشراء سلع أفضل.

قللي اللحوم المصنعة

لن ننصحك بالتوقف عن شراء اللحوم المصنعة، رغم إظهار الدراسات العلمية ضررها البالغ على الصحة، ولكن يمكنك -على الأقل- مراجعة سبب شرائها، فإذا كنت تشترينها لإضافة بعض البروتين في وجبتي الإفطار والعشاء، فاستبدلي بقايا اللحم والدجاج من وجبات الغداء بها؛ أما إذا كنت تضيفينها فقط لنكهتها، فسيعوّضها الثوم والخضار المحمص والأعشاب الجافة.

مشاركة الأطفال

دعي أطفالكِ يشاركونكِ رحلة التسوق، ويتولون مهمة ملء العربة بـ80% من الخضروات والفاكهة، و20% من اللحوم، وانتهزي الفرصة لتعليمهم حساب النسبة.

علمي أطفالكِ الفرق بين الأطعمة الكاملة، والأطعمة المصنعة، وفائقة التصنيع؛ فالشوفان حبوب كاملة، لكن الغرانولا حبوب مطبوخة ومحلاة، أما "حبوب الإفطار المحلاة" فهو فائق التصنيع.