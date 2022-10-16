عفن المنزل مشكلة قد تنتشر في لمح البصر.. 5 خطوات لمكافحته

يمكن للعفن والفطريات الأخرى أن تنمو بكثافة في المنازل الرطبة، لا سيما في المناطق التي تكون فيها التهوية محدودة، مثل الخزائن والغرف الضيقة والحمامات والمطابخ سيئة التهوية.

وتنتشر عادة جراثيم العفن والرطوبة بسهولة وبشكل سريع ولا يمكن القضاء عليها تماما إلا بعد اتباع كثير من الخطوات.

ويمكن أن ينمو العفن في أي مكان: على السجاد، والملابس، والطعام، والعناصر الورقية، وحتى في الأماكن التي لا يمكنك رؤيتها، مثل الجانب الخلفي من الجدران والخزانات الخشبية والمفروشات، وحول أنابيب التسريب ومواسير المياه، وصولا إلى سطح البلاط والجدران الخارجية.

ما العفن الناجم عن رطوبة المنزل؟

العفن نوع من الفطريات يتكون من كائنات صغيرة موجودة في كل مكان من حولنا تقريبا، ويمكن أن تكون الفطريات سوداء أو بيضاء أو برتقالية أو خضراء أو أرجوانية.

وتلعب الفطريات الدقيقة دورا مهما في الطبيعة والهواء الطلق، حيث تصيب الأوراق والنباتات والأشجار الميتة، وتتكاثر عند الرطوبة عن طريق جراثيم صغيرة وخفيفة الوزن تنتقل عبر الهواء؛ وبالتالي فإن البشر يتعرضون للعفن كل يوم.

لا تشكل جراثيم العفن بكميات صغيرة أضرارا صحية تُذكر، لكنها عندما تصيب بقعة رطبة في منزلك يمكن أن تبدأ النمو والتكاثر، ثم تبدأ الفطريات إطلاق الجراثيم في الهواء مما يجعلها قابلة للاستنشاق بسهولة.

ولا تكمُن مشكلة العفن في تشويه شكل المنزل وإتلاف المفروشات فحسب، بل أيضا في قدرته على إصابة أفراد أسرتك بالحساسية والسموم التي تهدد سلامتهم.

كيف يمكنك منع نمو العفن؟

أفضل طريقة هي منع العفن قبل أن يصبح مشكلة كبرى تستلزم الاستعانة بشركات التطهير المتخصصة، ويُعد مفتاح الوقاية من العفن التحكم في مستوى رطوبة المنزل.

من الضروري معرفة أن من المستحيل التخلص من جميع جراثيم العفن في منزلك، ولكن نظرا لكون هذه الأنواع من الجراثيم لا يمكن أن تنمو من دون رطوبة، فإن تقليل الرطوبة في منزلك يعد أفضل طريقة لمنع نمو العفن أو القضاء عليه.

وفي ما يلي طرق الحد من الرطوبة في المنزل، ووسائل إزالة العفن وتطهيره:

تحديد الأماكن المتضررة

يجب مراجعة المنزل بدقة وعناية وتحديد مناطق المشكلة، وهل هناك عفونة في المساحات الضيقة أسفل الحوض، أو على مواسير وأنابيب المياه في الحمام، أو فوق الخزانات وخلف الدواليب والجدران؟

وقد يكون منع العفن من النمو أو الانتشار أمرا بسيطا لا يتطلب أكثر من تغيير سجادة تالفة في غرفة رطبة، أو إصلاح المزاريب التالفة.

ومهما كان الأمر، يجب معالجة المشكلة الآن، فقد يكلف الأمر بعض المال، لكنه سيكون بالتأكيد أكثر تكلفة في المستقبل إذا استمر العفن في النمو والتكاثر.

تجفيف البلل

لا يمكن أن ينمو العفن من دون ماء، لذا يجب تجفيف المناطق المبللة على الفور. على سبيل المثال، التسريب من سقف المطبخ أو الرطوبة خلف الحوض المصاب بالتسريب، أو حتى انسكاب كوب من المياه فوق السجاد، كل هذا يجب تجفيفه في أقل من 24 ساعة قبل أن تتكاثر الفطريات وتشكل العفن على أسطح منزلك.

أما إذا تعرض البيت لحادث غرق بالمياه لأي سبب أو عطل طارئ، فمن الضروري إزالة السجاد والأثاث التالف بسبب المياه واستبداله إذا لم يكن بالإمكان تجفيفه بالكامل.

حتى الأحداث اليومية تحتاج إلى الاهتمام أولا بأول، فلا تُتركي الأشياء المبللة ملقاة على السجاد أو المفروشات، واحرصي على تجفيف الأرضيات والجدران بعد الاستحمام.

كذلك لا تتركي الملابس المبللة في الغسالة، حيث يمكن أن ينتشر العفن بسرعة وينتقل للمنسوجات كلها تدريجيا.

مراعاة تهوية المنزل جيدا

قد تشجع العادات والأنشطة المنزلية الروتينية على نمو العفن في المنزل؛ فمن الضروري بعد طهي الطعام أو الاستحمام أو غسل الملابس ونشرها أن تتم تهوية المنزل جيدا لكي لا يؤدي البخار والرطوبة إلى ظهور العفن.

كما أن تهوية الأجهزة المُنتجة للرطوبة مثل غسالة الملابس والمواقد وغيرها ضرورية لكي لا تتراكم الكميات الكبيرة من العوادم والأبخرة داخلها وتكون سببا لنمو الفطريات.

كذلك إن استخدام وحدات تكييف الهواء ومزيلات الرطوبة (خاصة في المناخات الرطبة)، وفتح النافذة عند الطهي أو غسل الأطباق أو الاستحمام أو تشغيل مروحة العادم (الشفاطات)؛ تُعد كلها خطوات أساسية لتهوية المنزل جيدا خلال الروتين اليومي.

تعزيز تدفق الهواء

وفقًا لوكالة حماية البيئة الأميركية، فإنه مع انخفاض درجات الحرارة يكون الهواء عادة قادرا على الاحتفاظ برطوبة أقل، ومن دون تدفق هواء جيد في المنزل قد تظهر تلك الرطوبة الزائدة على الجدران والنوافذ والأرضيات.

لزيادة تدفق الهواء، يجب فتح الأبواب بين الغرف، وإبعاد الأثاث عن الجدران بمقدار بسيط لضمان التهوية، وفتح أبواب الخزانات التي قد تكون أكثر برودة من الغرف الموجودة فيها، مع ضرورة ترك الهواء النقي يدخل البيت دوريا كل يوم لتقليل الرطوبة ومنع العفن.

رعاية النباتات وحمايتها من العفن

النباتات جميلة وتساعد في الحفاظ على الهواء الداخلي نقيا ونظيفا، ومع ذلك فإن العفن يحبها ويتكاثر كثيرا على الأوراق وفي التربة؛ إذ تعد التربة الرطبة في النباتات المنزلية أرضا خصبة لتكاثر العفن الذي قد ينتشر بعد ذلك إلى مناطق أخرى من المنزل.

وبشكل عام، من الضروري الاستثمار في أجهزة التهوية وإزالة الرطوبة المنزلية لمنع تراكم الفطريات، التي ستؤدي بدورها إلى تكاثر العفن الدقيق فوق الأسطح والمفروشات؛ مما يهدد أسرتك بأمراض حساسية الصدر والجلد.