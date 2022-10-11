هناك العديد من صيحات الموضة التي تظهر وتختفي كل عام في تصميمات الأثاث والديكور للمنازل، تضم تلك الصيحات ألوان الجدران واتجاهات الأثاث والمفروشات.

ويفضل البعض إجراء تغيير دائم في منازلهم تبعا لتلك الصيحات المتغيرة، في حين يفضل البعض الآخر الذوق الشخصي أو الاتجاه الكلاسيكي دون النظر إلى الصيحات المتجددة.

وتنتهج مهندسة الديكور الفرنسية لورا غونزاليس نهجا يجمع بين الكلاسيكية بتداخل مع أسلوبها الخاص في الألوان والزخارف والأقمشة، لتصل في النهاية إلى منزل كلاسيكي جميل لكنه حديث وغير تقليدي في الوقت نفسه.

ورغم أنها في الـ37 من عمرها، فإنها عملت في عدد كبير من المشاريع المرموقة من باريس إلى برشلونة إلى ستوكهولم، مما أضاف ثقلا إلى سيرتها الذاتية وعزز ثقة عملائها فيها.

تحاول غونزاليس من خلال تصميماتها بعث أجواء يشعر فيها الناس بالراحة والسعادة، فهي لا تخشى الجمع بين عناصر مختلفة للوصول إلى غايتها، وترى أنه كلما اختلطت العناصر زادت قدرة مصمم الديكور على استكشاف إمكانيات الخامات والتصميم، لذلك يبدو أسلوبها متجددا، إذ تدمج أشكالا مستوحاة من جلود الحيوانات مع الأشكال المستوحاة من النباتات في الستائر والسجاد والمنحوتات، بالإضافة إلى استخدامها عناصر فنية من ثقافات مختلفة مثل الصين والهند وفرنسا والشرق الأوسط.

تزيين غير تقليدي للمنزل

تفضّل غونزاليس لمسات المنازل الريفية، لذلك فهي تختار باقات الزهور، وتنصح بإنجاز تركيبات ملونة من أزهار مختلفة دون التقيد بلون واحد أو نوع واحد من الزهور، كما يمكن وضع الزهور في مزهريات كريستالية أو زجاجية بأحجام مختلفة، وتوزيعها في أرجاء البيت دون نسيان المطبخ والحمام.

اللمسة الاستوائية أيضا تمنح المنزل نضارة، وتعزز مشاعر السعادة، ويمكن لكل شخص الاستمتاع بطلاء أواني الزهور والنباتات بنفسه لمتعة أكبر.

وكل غرفة في المنزل ينبغي أن يكون لها نصيبها من الظلال الخضراء والنباتات، وإذا كانت الشقة لا يدخلها الكثير من الضوء يمكن استخدام الصبار الذي يوجد منه العديد من الأشكال الملونة والجميلة وغير المعتادة، كما أنه لا يحتاج إلى الكثير من العناية والجهد.

تجد غونزاليس في أسواق الأثاث القديم والأدوات المستعملة أشياء لا تصدق، ونصيحتها للجميع أن يبحثوا في أسواق الأثاث المستعمل عن الكنوز المجهولة التي لا يعرفها الكثيرون.

تقول غونزاليس في مقابلة لها "أنا من أشد المعجبين بأسواق الأثاث المستعمل، وأجد بها الكثير من الإلهام، كما أجد المصابيح الصغيرة وأدوات المائدة القديمة والمصابيح النحاسية العتيقة".

الإضاءة ليست مجرد ضوء

الضوء بالنسبة لغونزاليس ليس مجرد وسيلة للإنارة، بل جزء من هوية المنزل وتصميمه، لأن الإضاءة الجيّدة تخلق العمق والاتساع والبقع المريحة في المنزل وتلفت الانتباه إلى جمال التفاصيل.

ويتعلق الأمر كله بتوازن الضوء والظل الذي يجلب طاقة مريحة داخل المنزل.

وتتمثل مهارة مصمم الديكور في الجمع بين أنواع مختلفة من الإضاءة، سواء المنبعثة من الأسقف أو مصابيح الجدران أو الأضواء المخفية.

وتفضل غونزاليس المصابيح التي توجد بها لمسة نحاسية، وتنثرها في المنازل بأسلوب "الأرت ديكور" (ديكور فتي)، سواء فوق المنضدة أو في المطبخ أو غرف الجلوس، لتعطي إحساسا بالدفء خاصة عندما يكون الأثاث بألوان مثل الأخضر الصنوبري والأزرق الداكن والأحمر القاني.

الرخام اللاصق

تفضل غونزاليس الرخام وتثق في تأثيره الفخم الذي يعزز رونق وجمال البيت دون أن يتغير مع الوقت، ورغم أن الرخام كان هو الخيار الأول في المنازل الكلاسيكية فقط، فإنه أصبح يستعمل الآن في المنازل المعاصرة بفضل الدمج بين القديم والحديث، لأنه يضفي لمسة من الأناقة على المنزل.

وفي بعض الأحيان، يمثل وزن الرخام وسعره عائقا أمام سهولة استخدامه، لكن الحلول الحديثة جعلت من السهل الحصول على مزايا الرخام بطرق أسهل كما في الرخام المخفف، حيث يلصق لوح من الرخام الرفيع بسمك 2 سم على كل جانب وبينهما لوح من الألمونيوم. يعطي الرخام المخفف نتيجة الرخام الأصلي نفسها، لكن بوزن وتكلفة أقل.

وتنصح غونزاليس باستخدام اللصقات الرخامية، وهي عبارة عن أوراق لاصقة بنفس شكل الرخام، لكنها أرخص كثيرا، ويمكن تغييرها من وقت لآخر، ولا تختلف في الشكل النهائي سواء على الجدران أو المناضد، بشرط لصقها بطريقة جيدة.

مجموعات من الأقمشة

لا تبحث غونزاليس أثناء تنفيذ التصميمات عن قماش معين بقدر ما تبحث عن مجموعات مختلفة من الأقمشة يمكن دمجها معا بأناقة لتنسجم مع الأثاث والإكسسوارات الأخرى في المنزل.

تمزج القطنيات مع المخمل والموهير لخلق أرائك مريحة ودافئة. كما تستخدم أيضا الألوان المشمسة مثل البرتقالي والأصفر والوردي، لأنها ألوان دافئة تؤكد على أهمية الضوء وتزداد جمالا بسقوط ضوء الشمس عليها.

وتهدف غونزاليس من خلال تصميماتها إلى خلق مساحات ترحيبية ساحرة تشعر الناس بالدفء وتلفت نظرهم دائما إلى شيء جميل حتى لا يتسلل إليهم الملل داخل المكان بحيث لا يتحول المنزل إلى مكان جامد بلا روح.