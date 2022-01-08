هل يشكل الطعام المجمد خطرا على الصحة؟ إليكِ بعض النصائح

هل تشكل الأطعمة المجمدة التي تبقى في الثلاجة فترة طويلة خطرا على الصحة؟ وما مدة التجميد المثلى للحوم والفواكه والخضروات والوجبات الجاهزة؟ وهل هناك أطعمة يُمنع تجميدها؟

في تقرير نشرته صحيفة "مدام لوفيغارو" (madame.lefigaro) الفرنسية، تقول الكاتبة أليس تيكسييه إنه يمكن تجميد بعض الأطعمة لفترة محددة، لكن لا ينبغي أبدا تجميد الأطعمة التي انتهت صلاحيتها.

إذا ظل الخبر مجمدا أكثر من اللازم سيتغير طعمه وتعلق به كل روائح الثلاجة (غيتي)

المدة الموصى بها لتجميد بعض الأطعمة

الخبز والمعجنات: 7 أيام.

اللحوم والأسماك: 18 شهرا.

الفواكه والخضروات: 3 أشهر.

يقول خبير الطبخ نيكولاس بواليفي "إذا ظل الخبز مجمدا أكثر من اللازم، سيتغير طعمه وتعلق به كل روائح الثلاجة".

يجب الحرص على تعبئة الطعام بشكل جيد قبل تجميده ليبقى صالحا للاستهلاك (غيتي)

ويضيف "بالنسبة للحم، يفضل تجميده في شكل قطع كبيرة، ومن الممكن أن يبقى صالحا لمدة تصل إلى 18 شهرا. وبالنسبة لدجاج المزرعة، من الأفضل تقطيعه أولا حتى لا يتشكل الثلج داخل القفص الصدري ويجف اللحم، وينطبق الشيء ذاته على الأسماك".

بالنسبة للفواكه مدة تجميدها القصوى 3 أشهر والأفضل هرسها أو عصرها بعد التجميد (الألمانية)

أما بالنسبة للفواكه والخضروات، تقدر مدة تجميدها القصوى بنحو 3 أشهر، ويؤكد بواليفي أنه من الأفضل هرسها أو عصرها بعد التجميد بدلا من تناولها كاملة.

وإلى جانب احترام المدة الموصى بها، من المهم الحرص على تعبئة الطعام بشكل جيد قبل تجميده ليبقى صالحا للاستهلاك.

لا يُوصى بتجميد الوجبات المنزلية التي تحتوي على الصلصة، لأن التجميد سيغير مذاقها (غيتي)

ما لا يُنصح بتجميده

بشكل عام، لا يُوصى بتجميد الوجبات المنزلية، خاصة الأطباق التي تحتوي على الصلصة، لأن التجميد سيغير مذاقها كما يوضح بواليفي.

يوصى أيضا بعدم تجميد بعض منتجات الألبان، وبالنسبة للبيض، يُنصح بعدم تجميد الصفار والاقتصار فقط على البياض، وهي طريقة يعتمدها صانعو الحلويات.

يوصى بعدم تجميد بعض منتجات الألبان (الألمانية)

ويضيف بواليفي "بالنسبة للمايونيز محلي الصنع، يمكن الاحتفاظ به في درجة حرارة الغرفة. في المقابل، يُمنع تماما تجميد الجبن".