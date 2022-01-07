جميع مستحضرات العناية بالبشرة لأغراض تجميلية لا تغني عن زيارة الطبيب إذا كنت تعانين من مشكلة جلدية.

ما الفرق بين الريتينول والريتينويدات وبين أحماض ألفا وبيتا هيدروكسي؟ ومتى نستخدم حمض الهيالورونيك؟ وما منتجات العناية بالبشرة التي يمكن دمجها معها في روتين واحد؟ وكيف ينبغي استخدامها لروتين أمثل لمكافحة عيوب البشرة؟ إذا كنت لا تعرفين الإجابة مثل الكثيرات منا، فعليك التفرقة بينهم، لكي لا تخسري مالك وبشرتك.

حمض الهيالورونيك

هو مادة طبيعية هلامية موجودة في العين والمفاصل، لكن تأثيره كمستحضر تجميلي هو سبب شهرته؛ فيستطيع مصل حمض الهيالورونيك (Hyaluronic Acid) إخفاء آثار الإرهاق وقلة النوم والإجهاد خلال اليوم بمجرد وضعه على الوجه، ويهدئ من الاحمرار الناتج عن المقشرات الكيميائية، بسبب قدرته على حفظ المياه داخل الطبقات العليا من الجلد.

يوجد الحمض في عدة أشكال، مثل الكريم، والهلام، وغسول الوجه، والمصل، وجميعها تحقق نتائج فورية، أما حقن حمض الهيالورونيك، فقد تقلل تجاعيد الوجه التي ظهرت خلال العام الأخير، وحصلت هذه الحقن مؤخرا على موافقة "إدارة الغذاء والدواء" (FDA) الأميركية.

يعتبر حمض الهيالورونيك من أكثر المرطبات أمانا عند استخدامها، وتندر التفاعلات التحسسية ضده؛ ومع ذلك، يجب عدم استخدامه عند الحمل والرضاعة -كبقية مستحضرات التجميل- لعدم كفاية الأبحاث في هاتين الحالتين.

حمض الساليسيليك

إذا كانت بشرتك دهنية، فعليك تجربة حمض الساليسيليك لتقشيرها وتقليل الإفرازات الدهنية؛ إذ يساعد حمض الساليسيليك على قتل بكتيريا حب الشباب، وإزالة خلايا الجلد الميتة، وزيادة معدل إنتاج خلايا الجلد، بدون تهييج البشرة.

يعمل حمض الساليسيليك بشكل أساسي بخاصية التقشير، كأحد أحماض عائلة "بيتا هيدروكسي" (BHA)، وستجدين أكثر من درجة لذلك الحمض، ومن الأفضل البدء بالدرجات الأقل ثم التدرج للأعلى، ويفضل استخدام حمض الهيالورونيك فور استخدام حمض الساليسيليك لتفادي الجفاف، أو استخدام النياسيناميد بعد الحمض بنصف ساعة، ويشترط استخدام واقي الشمس كل نهار، ولا ينصح باستخدامه مع أحماض أخرى أو فيتامين "سي" في نفس روتين البشرة.

لحمض الهيالورونيك القدرة على إخفاء آثار الإرهاق وقلة النوم والإجهاد خلال اليوم بمجرد وضعه على الوجه (بيكسلز)

ريتينول

ينتمي "الريتينول" (Retinol) -أو الريتينويد- لعائلة الريتينويدات وهي مجموعة من الأشكال الطبيعية والاصطناعية لفيتامين "أ"، وهو العامل العلاجي الأساسي لمنع وعلاج علامات الشيخوخة المبكرة وتحفيز الكولاجين بعد سن الـ30.

أثبت الريتينول فوائده طويلة الأمد في علاج حب الشباب، وفرط التصبغ، وندبات حب الشباب، وعادة ما يعبر مصطلح "ريتينول" عن مستحضرات "الريتينويد" التي لا تحتاج لوصفة طبية، أما مصطلحات مثل "ريتينويد" أو "ريتينويك"، أو "تريتينوين"، أو "أدبالين" أو "ديفرين"، فهي تحتوي على فيتامين "أ" بدرجة تفوق "الريتينول" حتى 20 مرة، لذا يجب استشارة الطبيب لوصف الجرعة ومتابعة الحالة وحاجتها.

قد تطول الفترة قبل ملاحظة نتائج واضحة على البشرة خلال فترة استخدام "الريتينول"، إذ يحتاج علاج نقص الكولاجين من 3 إلى 6 أشهر، أما حب الشباب فبين 2 إلى 3 أشهر، ويشترط استخدام واقي الشمس خلال فترة العلاج، وتجنب استخدام الأحماض الأخرى بنفس الروتين.

حمض الجليكوليك

هو أحد أحماض عائلة "ألفا هيدروكسي" (AHA) الأكثر شهرة والأكثر استخداما في مستحضرات العناية بالبشرة.

تشمل أحماض ألفا هيدروكسي الأخرى حمض اللاكتيك، وحمض الماليك، وحمض الطرطريك، وحمض الستريك.

وسبب شهرة حمض الجليكوليك هو احتواؤه على الجزيئات الأصغر من بين جميع الأحماض الأخرى، مما يمكنه من اختراق البشرة وتقشير الجلد الميت أسرع، وتحفيز البشرة على إنتاج الكولاجين، ويعيد للبشرة نضارتها ومرونتها ونعومتها.

يظهر حمض الجليكوليك بقوة في خطوط كريمات مكافحة تقدم العمر، لكن قدرته الفعالة على التقشير تجعله مفيدا لعلاج فرط التصبغ، ونمو الشعر تحت الجلد، والمسام الواسعة، والبثور، والرؤوس السوداء، وتحسين الندبات البارزة والمحفورة، وتفتيح البقع الداكنة.

يمكنك استخدام الجليكوليك بقوة 10% من دون وصفة طبية، مرة واحدة أسبوعيا، لكن إذا أردت منتجا للروتين اليومي، فيمكنك استخدام اللاكتيك أسيد، واختيار الدرجة الأقل حتى تعتاد بشرتك على قوة المقشر، ولا يفوتك استخدام واقي الشمس مع تلك المقشرات.

يمكنك استخدام حمض الجليكوليك بقوة 10% من دون وصفة طبية (بيكسلز)

نياسيناميد

هو أحد أشكال فيتامين "ب 3" الأساسي لبشرة صحية، وهو مستحضر "متعدد المهام"، فيرطب البشرة، ويحميها، ويخترقها بعمق لتقوية طبقات الجلد، ويكافح علامات العمر، ويعيد للبشرة لونها الأساسي وملمسها.

لا يعمل "نياسيناميد" (Niacinamide) عمل الأحماض، فهو مرطب خفيف ولطيف على البشرة، ويمكن استخدام المصل حتى مرتين يوميا، خاصة إذا كانت بشرتك دهنية، وتعانين من حب الشباب، لأنه مضاد للالتهابات.

تنبيه هام

جميع المستحضرات السابقة لأغراض تجميلية فقط، ولا تغني عن زيارة الطبيب. إذا كنت تعانين من مشكلة جلدية فعليك زيارة طبيب أمراض جلدية لتشخيص الحالة وعمل التحاليل اللازمة، والحصول على خطة مخصصة للعناية ببشرتك.