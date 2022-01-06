لا يتقاضى الرجال دائمًا أجورا أكثر من النساء، ففي بعض الأحيان تحصل السيدات على رواتب أفضل من رواتب الرجال.

إليك قائمة بالشهادات الجامعية والوظائف التي تدر أرباحًا على النساء أكثر من الرجال، والتي نشرها موقع "وومن برتي" (womanpretty):

1. الوظائف الأكاديمية

يقال إن أداء النساء أفضل من أداء الرجال في مجال التعليم. وبغض النظر عما إذا كنت تتفق مع هذا الرأي أو تخالفه، فإن هناك حقيقة وهي أن النساء الحاصلات على شهادات في مجال التعليم يكسبن أموالا أكثر من الرجال.

معظم المعلمين العاملين في المدارس هم من الإناث. ويحتاج المعلمون إلى بعض سمات شخصية معينة مثل الصبر والتسامح والتفاهم. وقد تساعدك شهادتك التعليمية في العثور على وظيفة في مدرسة أو كلية أو جامعة، لذلك إذا كنت تحسنين التعاطف مع التلاميذ والطلاب، فاحرصي على الحصول على شهادة في مجال التعليم.

النساء الحاصلات على شهادات في مجال التعليم يكسبن أموالا أكثر من الرجال (بيكسلز)

2. أخصائية تجميل

شهادات التجميل مماثلة لتلك المذكورة أعلاه. إنها أيضا تتعلق بالجمال. يساعد أخصائيو التجميل كلا من الرجال والنساء على الظهور بشكل أفضل. ويقومون بإجراءات مختلفة ويقدمون نصائح حول ما يجب أن يفعله أولئك الذين يرغبون في الحصول على بشرة وأظافر وشعر أفضل.

وهذه الصناعة تشهد تطورا سريعا، وتستمر في تقديم تقنيات جديدة للجمهور. لذلك فإن مجال التجميل قد يصبح مهنتك وستكون خدماتك مطلوبة بشدة لأن الناس في جميع أنحاء العالم يرغبون في تحسين مظهرهم.

أخصائية التجميل وظيفة مطلوبة لأن الناس في جميع أنحاء العالم يرغبون بتحسين مظهرهم (غيتي)

3. الموارد البشرية

تحتاج الأعمال التجارية والشركات والمؤسسات إلى متخصصين يعرفون كيفية العمل في هذا المجال. وتتضمن شهادات الموارد البشرية الكثير من المسؤوليات. فصاحبها يحتاج للتعامل مع الناس. وقد تتساءلين لماذا هذه الشهادة جيدة جدا للسيدات؟

والجواب هو أن النساء غالبا أكثر صبرًا من الرجال. كما يمكنهن التواصل مع مختلف الشخصيات. وإذا قدر لك العمل في مجال الموارد البشرية، فسيتعين عليك أن تتعلمي كيف تكونين ودودة واجتماعية ومتفهمة. كما أن قدرتك على تنظيم الأمور ستكون محل تقدير كبير.

النساء غالبا أكثر صبرًا من الرجال، ولهذا يناسبهن العمل في مجال الموارد البشرية (غيتي)

4. أخصائية تغذية

يبدو أن الإناث يهيمن على هذا التخصص. لطالما كانت التغذية مهمة للغاية بالنسبة للسيدات لاهتمامهن بصحتهن على نحو أفضل من الرجال. ومن الطبيعي أن تسعى النساء لمساعدة الناس على أن يعيشوا حياة صحية أكثر، حيث يدركن أن مساعدتهن مطلوبة، كما أنهن يملكن الاستعداد والرغبة في تقديم المشورة في هذا المجال كلما لزم الأمر.

ويعمل أخصائيو التغذية على مساعدة الأطفال والبالغين على حد سواء. ومهمتهم هي وضع الخطط للنظام الغذائي الذي ينبغي أن يسير عليه من يطلبون المساعدة وتحسين قوائم الطعام الذي يتناوله الناس. إذا كانت لديك موهبة في هذا المجال، فننصحك بالانضمام إليه أيضًا.

وظيفة معالج طبيعي مرتبطة بإعادة التأهيل وسيتعين عليك أيضًا تطبيق علاجات خاصة (غيتي)

5. أخصائية علاج طبيعي

تتطور دراسة العلاج الطبيعي باستمرار، وينمو هذا المجال ليصبح أكثر شيوعًا. وقد تحتاجين إلى الحصول على درجة الماجستير بالإضافة إلى بعض التدريب المهني للحصول على وظيفة معالج طبيعي. ستكون وظيفتك مرتبطة بإعادة التأهيل وسيتعين عليك أيضًا تطبيق علاجات خاصة.

يجب أن يتحلى المعالجون بالصبر والرحمة. هذا ما يحتاجه الناس منك عندما يقعون في مشاكل. تعرف النساء كيفية القيام بذلك ولهذا السبب ستساعدك شهادتك في هذا المجال في الحصول على وظيفة بسهولة.

النساء يبصرن الجمال في كل عنصر تقريبًا ويعرفن كيف يجعلن الأدوات والأشياء العادية تبدو أجمل (غيتي)

6. التصوير الفوتوغرافي والفنون التشكيلية والتصميم الداخلي

تتمتع النساء بإحساس أفضل بالأناقة. إنهن يبصرن الجمال في كل عنصر تقريبًا ويعرفن كيف يجعلن الأدوات والأشياء العادية تبدو أجمل. وتمتلك الفتيات حدسًا رائعًا ويساعدهن ذلك على إنشاء شيء فريد وجذاب.

يختلف عقل المرأة عن عقل الرجل، وقد تكون أفضل المهن التي تختارها النساء تلك التي على صلة وثيقة بالفن والتصميم. فإذا كنت ترغبين في البقاء في داخل المباني وجعل الأماكن التي يعيش فيها الناس أكثر راحة ودفئًا، فعليك بالتفكير في تخصص التصميم الداخلي، أما إذا كنت تحبين الأنشطة الخارجية، فحاولي أن تكوني مصورة.