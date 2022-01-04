المدرب الدولي سعدون جلاوي عبر عن دهشته من الأعداد الكبيرة من النساء والفتيات الراغبات في تعلم الفنون القتالية والدفاع عن النفس

تحدت العراقية بشرى عبد الظاهر الأعراف السائدة في مجتمعها في مدينة النجف المحافظة (جنوب بغداد) عندما قررت تعلم الألعاب القتالية، ومنها الملاكمة والكاراتيه.

وقالت بشرى (36 عاما) وهي أم لطفلين إنها واجهت صعوبات عديدة ومعارضة شديدة من أسرتها ومن المجتمع الذي يرى مثل هذه الرياضات غير مناسبة للنساء.

وبدأت بشرى -المدربة في صالة للألعاب الرياضية- بالكاراتيه ثم انتقلت إلى "الكيك بوكسينغ" (kickboxing)، حتى إنها حولت غرفة في بيتها لقاعة تدريب.

وقالت بشرى إنها واجهت صعوبات عديدة بسبب مجتمعها المحافظ، لكنها تجاوزتها وأثبتت جدارتها، وحصلت على ميداليات ذهبية.

ودهش المدرب الدولي سعدون جلاوي من الأعداد الكبيرة من النساء والفتيات الراغبات في تعلم الفنون القتالية والدفاع عن النفس.