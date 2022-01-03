أسلم وقت للسفر بالنسبة للنساء المقبلات على الإنجاب هو منتصف فترة الحمل، أي ما بين 14 إلى 28 أسبوعا من الحمل، فخلال هذه الفترة تتخلص الحامل من غثيان الصباح وتعود مستويات الطاقة إلى طبيعتها.

سواء كان سفرك لقضاء عطلة ما قبل الإنجاب أو سعيا لتغيير الروتين اليومي، فإن لدى النساء أسبابا كافية للرغبة في السفر خلال فترة الحمل.

وبعد نحو عامين من الإغلاق بسبب الوباء وبداية عودة الأمور تدريجيا إلى طبيعتها أو هكذا يبدو، أصبح الناس -بمن في ذلك الحوامل- أكثر حرصا على السفر مجددا، بسبب الإحباط الذي رافق مكوثهم داخل منازلهم فترة طويلة.

وتنصح أخصائية التوليد والأمراض النسائية والعقم الدكتورة أموديتا أهوجا -في تقرير نشره موقع "هيلث شوتس"(Health Shots) الهندي- بأن أسلم وقت للسفر بالنسبة للنساء المقبلات على الإنجاب هو منتصف فترة الحمل، أي ما بين 14 إلى 28 أسبوعا من الحمل، فخلال هذه الفترة تتخلص الحامل من غثيان الصباح وتعود مستويات الطاقة إلى طبيعتها.

وسواء أكانت الحامل مسافرة عن طريق الجو أو السيارة، فمن المهم جدا أن تعرف الأعراض التي يجب تتبعها، حيث سيتيح لها هذا الأمر دق ناقوس الخطر عند الضرورة والاستفادة من الدعم الطبي المناسب.

على الحامل مراقبة كل الأعراض في أثناء السفر وبخاصة عند تورم ساقيها (شترستوك)

أعراض يجب تتبعها أثناء سفركِ

ألم في البطن يمتد إلى الظهر والساقين.

نزيف مهبلي مفاجئ.

تسرب الماء (ماء المشيمة).

صداع مستمر ومزعج.

انتفاخ اليدين والقدمين.

عدم وضوح الرؤية أو ظهور بقع سوداء أمام العينين، فقد يشير ذلك إلى ارتفاع ضغط الدم.

ألم مفاجئ أو تورم أو احمرار في إحدى الساقين؛ فقد يكون هذا علامة على جلطة في الساقين. والجلطة المفاجئة في الساقين من مضاعفات السفر الطويل، عندما لا تتحرك الحامل وتجلس لفترة طويلة. وليست كل حامل معرضة للإصابة بها، لكن الاحتمالات تكون أكبر إذا كانت تعاني من السمنة أو لديها ارتفاع في ضغط الدم أو مرض السكري أو حمل متعدد (توائم) أو كانت لديها سوابق من جلطات مماثلة.

يجب أن تكون الحامل قد أخذت جرعتي لقاح كوفيد-19 بغض النظر عن الوجهة (غيتي)

تطعيمات لازمة قبل سفركِ

يجب أن تكون الحامل قد أخذت جرعتي لقاح كوفيد-19 بغض النظر عن الوجهة.

يجب أيضا أخذ لقاح الإنفلونزا إذا كانت المرأة مسافرة إلى وجهة يمكن أن يتسبب الطقس بها في حدوث نزلة برد.

إذا لم يتم أخذ لقاح الحمى الصفراء يجب تجنب السفر إلى منطقة جنوب شرق آسيا والدول الأفريقية.

يجب تجنب السفر للمناطق المعرضة للملاريا أو حمى الضنك أو فيروس زيكا، وإذا كان لا بد من السفر إليها فيتوجب على المرأة الحامل ارتداء ملابس كاملة واستخدام بخاخ حشرات مسجل لدى الوكالة الأميركية لحماية البيئة بزيت الأوكالبتوس أو البارا مينثان ديول.

السفر بالطائرة خلال الحمل

يمكنك السفر بأمان عن طريق الجو محليا حتى 32 أسبوعا ودوليا حتى 28 أسبوعا، وقد تختلف هذه التوصيات من رحلة إلى أخرى.

عادة ما يؤدي انخفاض ضغط الهواء في المقصورة إلى انخفاض مستوى الأكسجين في الدم لكن الجسم يقوم ذاتيا بالتعديل اللازم.

لجعل السفر أكثر راحة يفضل حجز مقعد على الممر بحيث يمكن للحامل النهوض والمشي والتمدد بسهولة أكبر.

تجنبي المشروبات الغازية لأنها تتمدد مع انخفاض الضغط وقد تسبب شعورا بعدم الراحة.

ضعي حزام الأمان في جميع الأوقات أسفل بطنك وأسفل عظم الفخذ.

استمري في تحريك أصابع اليدين والقدمين.

احتفظي بوسادة لدعم الظهر.

يجب على الحامل وضع حزام الأمان في الطائرة طوال الوقت أسفل بطنها (غيتي)

السفر بالسيارة خلال الحمل

حاولي أن تسلكي مسارات مختصرة قدر الإمكان.

تجنبي الطرق المتعرجة.

ضعي حزام الأمان في جميع الأوقات أسفل بطنك.

توقفي بشكل متكرر كل ساعة.

اشربي الماء بانتظام.

توقفي عند الحمامات النظيفة لمنع احتمالات الإصابة بالتهابات المسالك البولية.

ارتدي طبقات من الملابس يمكن تعديلها حسب تغير درجات الحرارة.

تناولي وجبات طعام صغيرة ومنتظمة.

خلال السفر على الحامل تجنب الأطعمة غير المطبوخة وكذلك الفواكه والخضروات النيئة (غيتي)

تناول الطعام خلال السفر

خلال فترة الحمل تكون المرأة أكثر عرضة للإصابة بالإسهال، لذلك من المهم اتباع بعض ممارسات التغذية السليمة مثل: