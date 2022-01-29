مصممة الديكور هلا الموصللي: ورق الجدران يغني عن الطلاء المعتاد في غرف الطعام بتصميماته المبتكرة وألوانه التي تفتح الشهية.

بيروت- يفضل أن تكون غرف الطعام متجددة ومتألقة، ويمكن إضافة بعض اللمسات البسيطة للغرفة لتجديد مظهرها. فورق الجدران وسيلة رائعة لإضافة باهرة لغرفة الطعام، خاصة إذا كانت منفصلة، لإيجاد أجواء مثالية للترفيه والاستمتاع بتناول الطعام.

وتعتبر مصممة الديكور الداخلي هلا الموصللي أن موضة ورق الجدران لها رونقها الخاص وألوانها المتميزة والمتعددة التي تغني عن الطلاء المعتاد، وتعطي جمالا إضافيا لديكورات المنزل يواكب العصرية والحداثة.

ولغرف الطعام في المنزل أهمية قصوى، لذلك لا بد من الاهتمام بتصميماتها المبتكرة وألوانها التي تفتح الشهية.

الرسومات ذات الأبعاد تعمل خدعا بصرية توحي بأن مساحة الغرفة أصبحت أوسع (بيكسلز)

أفكار مبتكرة لغرفة الطعام

كما يجب إضافة مجموعة من الألوان والأنماط المختلفة إلى أي مساحة مع مجموعة الأفكار المبتكرة لخلفية غرف الطعام للحصول على عامل مبهر وجذاب، مما يمنح الغرفة لمسة شخصية تخلق نقطة محورية في الديكور الداخلي. فالمهم اختيار ورق جدران محبب لرفع مستوى حفلات العشاء والوجبات العائلية.

وتقول مصممة الديكور الموصللي إن هناك الكثير من الخلفيات المناسبة لغرف الطعام، بما فيها التصاميم التقليدية للتزيين بالأزهار المشرقة أو الأنماط هندسية لخلق لمسة أكثر حداثة، ومع جميع الألوان. ويمكن عمل ورق الحائط في جدار واحد في الغرفة مثلاً، للمحافظة على بساطة شكل الغرفة.

وتؤكد أن ورق الجدران يضيف على الديكور الداخلي لمسة مميزة من خلال تصاميمه ورسوماته الجذابة التي منها ما هو مستوحى من الطبيعة الخلابة، ومنها ما يعتمد الخطوط الهندسية البسيطة والواضحة ضمن خيارات واسعة من الألوان، البراقة منها والباستيل، لخلق جو خاص وفريد على ديكورات غرف الطعام.

يمكن اختيار المطبوعات التي تعكس الاهتمامات كلمسة شخصية تضاف إلى مساحتك (بيكسلز)

فوائد ورق الجدران

وفيما يأتي أهم الأفكار والنصائح التي تقدمها الموصللي بشأن تزيين غرف الطعام بورق الجدران: