امنحي غرفة الطعام لمسة أنيقة وعصرية بأجمل تصاميم ورق الجدران 2022
مصممة الديكور هلا الموصللي: ورق الجدران يغني عن الطلاء المعتاد في غرف الطعام بتصميماته المبتكرة وألوانه التي تفتح الشهية.
بيروت- يفضل أن تكون غرف الطعام متجددة ومتألقة، ويمكن إضافة بعض اللمسات البسيطة للغرفة لتجديد مظهرها. فورق الجدران وسيلة رائعة لإضافة باهرة لغرفة الطعام، خاصة إذا كانت منفصلة، لإيجاد أجواء مثالية للترفيه والاستمتاع بتناول الطعام.
وتعتبر مصممة الديكور الداخلي هلا الموصللي أن موضة ورق الجدران لها رونقها الخاص وألوانها المتميزة والمتعددة التي تغني عن الطلاء المعتاد، وتعطي جمالا إضافيا لديكورات المنزل يواكب العصرية والحداثة.
ولغرف الطعام في المنزل أهمية قصوى، لذلك لا بد من الاهتمام بتصميماتها المبتكرة وألوانها التي تفتح الشهية.
أفكار مبتكرة لغرفة الطعام
كما يجب إضافة مجموعة من الألوان والأنماط المختلفة إلى أي مساحة مع مجموعة الأفكار المبتكرة لخلفية غرف الطعام للحصول على عامل مبهر وجذاب، مما يمنح الغرفة لمسة شخصية تخلق نقطة محورية في الديكور الداخلي. فالمهم اختيار ورق جدران محبب لرفع مستوى حفلات العشاء والوجبات العائلية.
وتقول مصممة الديكور الموصللي إن هناك الكثير من الخلفيات المناسبة لغرف الطعام، بما فيها التصاميم التقليدية للتزيين بالأزهار المشرقة أو الأنماط هندسية لخلق لمسة أكثر حداثة، ومع جميع الألوان. ويمكن عمل ورق الحائط في جدار واحد في الغرفة مثلاً، للمحافظة على بساطة شكل الغرفة.
وتؤكد أن ورق الجدران يضيف على الديكور الداخلي لمسة مميزة من خلال تصاميمه ورسوماته الجذابة التي منها ما هو مستوحى من الطبيعة الخلابة، ومنها ما يعتمد الخطوط الهندسية البسيطة والواضحة ضمن خيارات واسعة من الألوان، البراقة منها والباستيل، لخلق جو خاص وفريد على ديكورات غرف الطعام.
فوائد ورق الجدران
وفيما يأتي أهم الأفكار والنصائح التي تقدمها الموصللي بشأن تزيين غرف الطعام بورق الجدران:
- من أهم فوائد ورق الجدران التغيير الجذري الذي يحدثه في مظهر غرفة الطعام، كنمط جديد يتنفس حياة جديدة في الغرفة. وفي بعض الحالات، يبدو أن الغرفة تم تجديدها بالكامل، مع أنه مجرد تغيير بسيط في ورق الجدران.
- بإمكانكِ اختيار تصميم يحتوي على إحدى الرسومات المتكاملة، ثم إضافتها على الجدار الرئيسي للغرفة، فهو سيضيف للغرفة أجواء رائعة. ويمكن اختيار هذه الفكرة لتنفيذها فى غرف الطعام الصغيرة، حيث إن الرسوم ذات الأبعاد تشكل خدعا بصرية توحي بالشعور بأن الغرفة أصبحت واسعة.
- الأشكال الهندسية التي تعتمد الخطوط البسيطة، وتعتمد الحدة والوضوح في تصاميمها، تعطي ديكورات غرف الطعام لمسة فريدة تواكب العصر ومزاجه؛ بفضل الاستخدام المتماسك للون الذي يعيد الحياة إلى الجدران.
- كما أن الألوان الجذابة -خاصة البراقة منها- تليق بديكورات غرف الطعام الجريئة، حيث تعتمد على تصاميم أثاث بسيطة وبلون حيادي، لتبرز جمال الألوان ضمن الديكور الداخلي. وكذلك التي تعتمد ألوان الباستيل الهادئة فتعطي ديكورات غرف الطعام سحرا خاصا.
- يمكن لورق الجدران المزخرف أن يكون تغييرا جذرا لأي غرفة طعام، حيث يعد استخدام اللون والنمط طريقة مجزية لتحقيق أقصى استفادة من أي مساحة داخلية.
- النقشات الجدارية المزهرة والمثيرة تضفي مظهرا رائعا، دون أن تشتت الانتباه عن نظام الألوان في الديكور الداخلي.
- للحفاظ على مساحة تناول طعام هادئة ومن دون عناء، يتم اختيار تصميم تجريدي لورق الجدران، يضفي اهتماما لونيا دون أن يكون ورقا منقوشا واضحا، حيث إن المواد الطبيعية -من خلال طاولة الطعام الخشبية- تعزز المظهر العام للجمال المريح والهادئ.
- القيام بتنشيط مساحة غرفة الطعام مع ورق جدران مورقة باللون الأخضر، تجعلنا نشعر بالهدوء والسعادة.
- يمكن اختيار المطبوعات التي تعكس لمسة شخصية في مساحتك، وتجلب حياة جديدة إلى غرفة طعام أكثر حيادية.
- إذا كان ورق الجدران الذي تم اختياره عرضيا، فإنه يعطي غرفة الطعام اتساعا في المساحة العرضية، ويمكن للخطوط العمودية أن تزيد من الشعور بالارتفاع في المساحات الصغيرة.
- عند استخدام ورق جدران غامق، من الأفضل وجوده مع أثاث خشبي بسيط لتجنب الشعور بالضيق والفوضى.
- تزيين جدار باستخدام صور ضخمة مع لوحات فنية بجدار مثير ومذهل، يعطي نظرة فريدة من نوعها.
- بإمكانكِ اختيار أشكال رفوف "مودرن" (حديثة) خشبية، وإضافتها على جدار غرفة الطعام، فهي تعكس مظهرا أنيقا، وفي الوقت نفسه تساعد الرفوف على ترتيب الأغراض الخاصة بغرفة الطعام، إضافة إلى أنه يمكن وضع بعض المزهريات و"الأنتيكات" اللافتة للنظر، وبالتالي يصبح ديكور غرفة الطعام جذابا ومميزا.