بيروت – كل سيدة بحاجة لتجديد نفسيتها ومزاجها وهي بداخل منزلها ليعطيها طاقة إيجابية. ولهذا عليها البدء بتجديد وتغيير الديكور بسلاسة وأمان وفي حدود ميزانية معينة، ودون تكاليف باهظة، أي القيام بتجديدات بسيطة للحصول على منزل بمظهر جديد في العام 2022 وبأقل التكاليف.

وتقدم مصممة الديكور الداخلي ريم الساحلي لكِ بعض الخطوات العملية لتساعدكِ على القيام بذلك وجعل منزلك أكثر عملية وأكثر جمالاً أيضا، كما أنها تقدم لكِ بعض النصائح لديكور متجدد مع آخر صيحات الموضة لعام 2022.

غالبًا ما تحتاج غرف النوم إلى مقاعد إضافية بدلا من استخدام السرير للجلوس عليه (بيكسلز)

تجديد غرف النوم

من أهم الأفكار لتجديد غرف النوم بما فيها غرف نوم الأطفال، تغيير مفارش السرير والوسائد، أو إضافة إكسسوارات أكثر إبداعًا ومرحًا.

وغالبًا ما تحتاج غرف النوم إلى مقاعد إضافية بدلا من استخدام السرير للجلوس عليه. لذلك تعتبر البوف خيارا مريحا وعمليا.

كما أن استخدام المطبوعات القماشية يوفر بيئة دافئة وترحيبية في أي غرفة. وكم سيشكل الفرق الذي يمكن أن يحدثه المفرش الملقى على الكنب أو السري، بحسب مصممة الديكور ريم الساحلي.

يمكن تجديد غرف النوم عبر تغيير مفارش السرير والوسائد (بيكسلز)

لمسة تغيير لغرفة الطعام

من النصائح لتجديد وتغيير مظهر غرفة الطعام الخاصة أن يشمل تركيب مصباح معلق أنيق، أو إكسسوارات مختارة بعناية تضيف الجمال على غرف الطعام من شموع عطرية وأواني زهور، وغيرها من الإكسسوارات.

ويكمن للحضور القوي للضوء في الفضاء أن يركز على بساطة التصاميم وجمالها، وهو خيار يمنح ديكورات غرف الطعام مزيدًا من الأناقة. كما أن اللون الذهبي هو الدارج في غرف الطعام لعام 2022.

تجديد غرفة المعيشة من خلال اللعب بالألوان التي تعكس شخصية كل سيدة وتعزز مزاجها (بيكسلز)

غرف المعيشة الأكثر تألقاً

غرف المعيشة هي واحدة من أكثر الغرف استخداما في المنزل، ويجب المحافظة على مظهرها بسيطًا وجذابًا في الوقت نفسه.

ويمكن القيام بذلك من خلال اللعب بالألوان التي تعكس شخصية كل سيدة وتعزز مزاجها، سواء كان ذلك طلاء الجدران أو ورق جدران.

ويمكنكِ إضافة أثاث وإضاءة جديدة لإضفاء السطوع على المساحة وجعلها أكثر حيوية، مع عدم نسيان التفاصيل الصغرى من ستائر ووسائد تحدث فرقًا بصريًا وتضيف طابعًا مميزًا إلى ديكورات غرف المعيشة.

تجديد ألوان وتصميم الستائر

تعتبر الستائر من أهم القطع اللافتة للنظر في أي غرفة، لذا يجب القيام بتجديد ألوانها وأشكالها، واختيار تصاميم مختلفة بالكامل لها لتعطي إضافةً ومشهداً متجدداً على المكان بصورة مميزة.

تزيين أرجاء المنزل بمصابيح إنارة طويلة ورفيعة لتوزيع الضوء بوصفه عنصراً أساسياً في ديكور المنزل (بيكسلز)

الإنارة أساس الديكور الداخلي

تمتلك قطع الإنارة مفعول السحر عند وضعها في أي مكان في المنزل، فمصباح الإنارة يمنح الفائدة المدمجة ما بين الإضاءات المختلفة والهادئة والشكل الأنيق.

وتزيين أرجاء وزوايا المنزل الخاصة بمصابيح إنارة طويلة ورفيعة، وكذلك الطاولات الصغيرة لتوزيع الضوء يخلق منه عنصراً أساسياً لديكور المنزل الأنيق كما تؤكد مصممة الديكور الداخلي.

المرايا بأشكال مبتكرة

إحدى الطرق الدارجة لتحديث المنزل وجعله يبدو عصرياً أكثر هي وضع مرايا بأشكال مبتكرة وغير اعتيادية، والتي تساعد على عكس الضوء، وبالتالي تجعل الغرف المظلمة أكثر إشراقاً، كما أنها تجعل الغرف تبدو أكبر من مساحتها الحقيقية.

ولكن بدلاً من مرآة كبيرة مستطيلة أو مستديرة يتم اختيار مرآة بشكل شبه منحرف أو مضلع، كما يمكن استخدام عدة مرايا صغيرة بأشكال مختلفة أكثر حداثة وجمالاً.

لتحديث المنزل وجعله يبدو عصرياً أكثر يمكن وضع مرايا بأشكال مبتكرة وغير اعتيادية (بيكسلز)

إعادة تدوير الديكورات القديمة

إعادة تدوير الديكورات المنزلية القديمة والتي أصبحت موضة 2022. فمن طاولة أو مقعد قديم يمكن القيام ببعض التعديلات عليه، مثل تغيير لونه أو تزينه ببعض الرسومات للحصول على شكل غير تقليدي.

كما يمكن إعادة استخدام الزجاجات البسيطة من خلال تلوينها لتزيين المنزل بشكل عصري.

أهمية تجديد المطبخ

عندما تخططين لتجديد المطبخ، يجب المحافظة على تصميم بسيط وعملي بدرجة كافية، مما يوفر لكِ المقدار المناسب من النضارة والطاقة التي تحتاجينها في المطبخ لتحضير وجبات عائلية لذيذة، مثل الأطباق التي تأكلينها يوميا، أو مفارش الطاولات الستائر وغيرها من الإكسسوارات.

أطقم الحمام

تعتبر أطقم الحمام أسهل الطرق التي يتم بها تجديد الديكور وبتكلفة قليلة تضيف الألوان على ديكور الحمام.

إعادة تدوير الديكورات المنزلية القديمة عملية غير مكلفة وجميلة وأصبحت موضة 2022 (بيكسلز)

أبرز صيحات ديكور 2022

قبل تجديد المنزل، تقدم لك مصممة الديكور الداخلي ريم الساحلي أبرز صيحات ديكور 2022 لتتعرفي عليها وانتقاء ما يناسبك منها:

السجاد من وحي الستينيات

من السجاد وقطع الزينة إلى النقشات وغيرها، تعود لمسة "الفينتغ" (أسلوب تراثي من وحي الستينيات) بقوة بين صيحات ديكور 2022.

خامات طبيعية

يسيطر عنصر الطبيعة على طابع الديكور في عام 2022، إذ تميل الصيحات إلى ما هو طبيعي من خامات مستخدمة في الديكور وترتيب المنزل، سواء كانت من الخشب أو الجلد أو غيرهما.

سيكون للأسود ظهور قوي في صيحات ديكور العام الجديد يمكن اختيار طاولة جانبية أو مكتب باللون الأسود (بيكسلز)

اللون الأسود

إلى جانب مختلف الألوان، سيكون للأسود ظهور قوي في صيحات ديكور العام الجديد، إذ يمكنكِ اختيار الطاولة باللون المفضل مع لمسة من الأسود، أو أن تكون إطارات النوافذ والأبواب باللون الأسود، وغيرها من اللمسات.

نباتات الزينة

تزيين المنزل بالنباتات يأتي من بين أبرز صيحات العام الجديد، فإلى جانب ما تضفيه من مظهر مميز، تعزز النباتات أجواء المنزل وتحسن نفسية الأشخاص وهي غنية بالفوائد.

صيحة الرخام

بجانب مختلف الخامات، سيكون للرخام حضور مسيطر وسط صيحات ديكور عام 2022، وبألوان متنوعة، تناسب مختلف الأذواق.

يجب الانتباه لألوان بقية الأثاث قبل إضافة لون جديد لتحصلي على تناسق أكبر (بيكسلز)

نصائح لديكور متجدد

تقول مصممة الديكور إنه عليكِ قبل البدء بتجديد المكان، ترتبيه جيداً حتى تختاري أفضل الأفكار المناسبة: