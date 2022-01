أوميكرون يعطل حفل زفاف رئيسة وزراء نيوزيلندا

أعلنت رئيسة الوزراء النيوزلندية جاسيندا أرديرن، في مؤتمر صحفي أقيم صباح أمس الأحد، عن إلغاء حفل زفافها بسبب الإجراءات الاحترازية الجديدة التي أقرتها حكومتها لمواجهة الارتفاع في الحالات المصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" (Omicron).

وقالت أرديرن "حفل زفافي لن يقام في موعده، ولكن أنا واحدة من النيوزلنديين الذين واجهوا تحديات مثل هذه بسبب الجائحة".

وأضافت "لكل شخص أجبرته الظروف الحالية على مواجهة ظرف مثل هذا؛ أنا آسفة لك، نحن عازمون ومتفهمون أننا نفعل ذلك من أجل بعضنا بعضا، وهذا سوف يساعدنا على المضي قدمًا".

New Zealand Prime Minister Jacinda Arden has cancelled her wedding as the nation imposes new restrictions to slow the community spread of the COVID-19 Omicron variant, she told reporters on Sunday. pic.twitter.com/3Cf2ZGecs0 — Bywire News (@bywirenews) January 23, 2022

وأعلنت رئيسة الوزراء النيوزلندية دخول بلادها في المنطقة الحمراء بسبب ارتفاع حالات الإصابة بأوميكرون، وهذا يعني فرض المزيد من التشديدات على التجمعات والفعاليات الاجتماعية.

وقوبل تصريح أرديرن بتفاعل إيجابي كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي، وقالت الصحفية النيوزلندية الإيرانيية الأصل دانا مايلز "كل ما تحتاج لمعرفته حول الثقافة النيوزيلندية موجود في هذا المقطع لرئيسة وزرائنا، وهي تشرح كيف تشعر حيال إلغاء حفل زفافها بعد صعود أوميكرون في نيوزيلندا. جاسيندا أرديرن تلخص جوهر الشخصية النيوزلندية التي هي أساسها التواضع والتعاطف وحب المجتمع".

Everything you need to know about New Zealand culture is in this clip of our Prime Minister, explaining how she feels about cancelling her wedding after Omicron detection in NZ. Jacinda Ardern epitomizes the essence of the Kiwi character, being humility, community and empathy. pic.twitter.com/A3MjfMQaX4 — Donna Miles دانا مایلز (@UnPressed) January 23, 2022

في حين قارن الناشط البريطاني صامويل ويست بين تصريح أرديرن ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون الذي يواجه دعوات بالاستقالة بسبب حضوره حفلا خلال الجائحة، قائلا "من الصعب قياس الفجوة بين قائد حقيقي مثل جاسيندا أرديرن والفراغ الأخلاقي الكاذب الذي يتنكر في صورة رئيس وزرائنا، لكن هذا أوضح الفرق فعلا".

If Johnson called off ANY event during a pandemic, he would be hailed a hero by the Tories. But Jacinda Ardern calls of her wedding and U.K. commentators state: “it was probably her fiancé that cancelled it..realising she’s lunatic”. Seriously, so done with such sexism. DONE. pic.twitter.com/70aJpz86yu — Dr. Jennifer Cassidy (@OxfordDiplomat) January 23, 2022