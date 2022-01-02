لا تضعي الملابس في المجفف حتى تتأكدي من زوال البقعة تماما.

لست في حاجة إلى استخدام الكلور لتنظيف البقع العنيدة على الملابس دائما، كما أن كثيرين يخشون الإفراط في استخدامه لأنه قد يتسبب في ظهور بقع صفراء وبيضاء متناثرة على الملابس، وهو ما يعني فساد قطع ملابس ثمينة أحيانا.

كما لن تنجح غسالة ملابسك وحدها في تنظيف جميع أنواع البقع، بعض البقع تحتاج إلى مجهود إضافي قبل أن تلقي بها في دورة الغسيل التقليدية، هنا يعود الخبراء إلى نصائح الأمهات التراثية والحيل القديمة لتنظيف الملابس، لكن في جميع الأحوال لا تضعي الملابس في المجفف حتى تتأكدي من زوال البقعة تماما.

بقع القهوة

احرصي على تقليص مساحة انتشار القهوة، جففي السائل جيدا بقطعة قماش قطنية، ثم قومي برش صودا الخبز على البقعة لفترة كافية حتى تتأكدي من امتصاص أكبر كمية من القهوة، ثم اغسلي الملابس بالصورة التقليدية لتنظيف البقع تماما.

بقع المكياج

المكياج من أكثر البقع التي يصعب التخلص منها، خاصة على الملابس القطنية، لذلك قد يساعدك بقوة سائل تنظيف الأطباق، فهو مخصص للتخلص من الشحوم الثقيلة، ومن ثم يخلصك من بقع المكياج.

ابدئي أولا بإضافة كمية مناسبة من السائل فوق البقعة، ثم اتركيه ليجف، ثم افركي البقعة باستخدام أظافرك ثم اغسليها بالماء أو انقعي الملابس مجددا في وعاء به ماء وسائل تنظيف الأطباق للتخلص التام من بقعة المكياج.

قد يساعدك سائل تنظيف الأطباق بقوة في التخلص من بقع المكياج من الملابس (بيكسلز)

بقع الشحوم

ربما تندهشين إذا علمت أن الطباشير البيضاء منقذ مذهل للملابس الملطخة بالشحوم.

يساعد مسحوق الطباشير على امتصاص الشحوم، مما يسهل على المنظف إزالة الباقي في الغسيل.

وهناك حل آخر لإزالة الشحوم، استخدمي 50% من الخل في مقابل 50% من الماء لإزالة البقعة ثم اغسليها بالطريقة التقليدية.

طلاء الأظافر

استخدم مزيل طلاء أظافر لا يحتوي على الأسيتون لإزالة البقعة. أو استخدمي الكحول لإزالة السائل بإسفنجة.

ويمكنك استخدام بخاخ (سبراي) مثبت الشعر وفرك طبقة طلاء الأظافر الجافة.

بقع الحبر

انفجار حبر القلم من أكثر الحوادث وقوعا، ولكن قبل أن ترمي ملابسك، قومي باستخدام بخاخ مثبت الشعر على البقعة، واتركيها تجف، ثم اغسليها بالماء البارد ومنظفات الملابس التقليدية.

أما إذا كانت بقعة الحبر على ثوب جلدي، فقومي برشها بمثبت الشعر واستخدمي منشفة نظيفة أو قطعة من القطن الطبي لإزالة البقعة.

استخدمي بخاخ مثبت الشعر على بقعة الحبر واتركيها حتى تجف، ثم اغسليها بالماء البارد والمنظفات التقليدية (الألمانية)

بقع الدم

اللعاب هو السائل المناسب للتخلص من بقع الدم على الملابس، قد يبدو الأمر غريبا ومثيرا للاشمئزاز إلى حد كبير، لكن وفق الخبراء فإن البصق على بقعة الدم البسيطة على الملابس يخلصك منها دون عناء. ثم اغسليها بالصابون للنظافة التامة.

في الوقت نفسه، احرصي على تنظيف بقع الدم بالماء البارد وليس الساخن، فالماء البارد قادر على تنظيف الملابس من الدم بصورة أفضل من دون ترك أثر دائم للبقعة.

بقع العرق

يمكنك استخدام الخل الأبيض كحل سحري للتخلص من بقع العرق الصفراء، لا سيما تلك التي تظهر تحت الإبط في القمصان عادة.

كل ما عليك هو رش البقعة بالخل الأبيض. ثم انقعيها لمدة 30 دقيقة ثم اغسليها بالمنظف وبيروكسيد الهيدروجين (مادة كيميائية سائلة عديمة اللون عادة ما يستخدم كمطهر لتنظيف الجروح الطفيفة أو تطهير الأسطح).

هناك طرق سحرية أخرى لتنظيف بقع العرق، مثل طحن 2-3 حبات من الأسبرين في ماء دافئ، ثم انقعي البقعة في المزيج لمدة ساعتين، قبل غسلها بالطريقة التقليدية.

أو امزجي نصف كوب من الأمونيا مع كمية مساوية من الماء ثم انقعي مكان البقعة مدة مناسبة قبل غسلها.

عصير الليمون أيضا يمكن أن يزيل بقع العرق، اخلطي كمية من عصير الليمون مع كمية مساوية من الماء (1:1) واغسلي البقعة المطلوب تنظيفها بالخليط.

وبطريقة أخرى، استخدمي محلول الملح، قومي بإذابة كمية مناسبة من ملح الطعام مع الماء الساخن، اغمسي قطعة إسفنجية في المحلول الملحي، ونظفي بها البقعة المقصودة، قبل غسلها بالطرق التقليدية.