يعاني بعض الأطفال من آلام الأسنان، لا سيما في مرحلة تغيير الأسنان اللبنية إلى الدائمة، أو بسبب تناول الكثير من السكريات، التي يمكن أن تؤدي إلى مشكلات خطيرة، إذا لم يتم علاجها بشكل صحيح.

وبينما تنتظرين اصطحاب طفلك إلى طبيب أسنان، هذه بعض النصائح والعلاجات المنزلية للإسعافات الأولية التي يمكن أن تخفف وجع أسنان الأطفال.

أسباب ألم الأسنان

يشير موقع "كيدزكينثا" (Kidskintha) إلى أن الأسباب وراء ألم الأسنان عند الأطفال تعود إلى التالي:

الأسنان الجديدة: الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات عندما يفقدون أسنانهم اللبنية قد تسبب الأسنان الجديدة ضغطا على الأعصاب أثناء النمو.

الجيوب الأنفية: إذا كان طفلك يعاني من مشاكل في الجيوب الأنفية فهناك احتمال كبير أن يكون ذلك السبب وراء ألم أسنانه.

نظافة الفم: التنظيف بالفرشاة بقوة أو بطريقة خاطئة يؤذي اللثة مما يسبب تورمها والشعور بآلام الأسنان.

النظام الغذائي: يتسبب نقص الفيتامينات مثل "ج" و"د" في مشكلات الأسنان والفم، وأيضا الأطعمة الحمضية أو السكرية.

ويشير موقع "كريستينا شيري" (Christinacherry) إلى أن المينا هي أصعب طبقة في السن، حيث إن الطبقة الخارجية للأسنان اللبنية ليست سميكة، ويمكن أن يخترق تسوس الأسنان طبقة المينا بسهولة أكبر.

تنظيف الأسنان بالفرشاة بقوة أو بطريقة خاطئة يؤذي اللثة مما يسبب تورمها والشعور بآلام الأسنان (بيكسلز)

العلاجات المنزلية لألم الأسنان

إليك بعض العلاجات المنزلية والنصائح لك ولطفلك، إذا لم يكن موعد طبيب أسنان الأطفال متاحا على الفور:

غسول الفم:

غسول الفم مع شاي البابونج له تأثير إيجابي ومضاد للبكتيريا على ألم الفم، وينصح باستخدامه بشكل أساسي لعلاج التهاب اللثة.

القرنفل وإكليل الجبل:

يعد القرنفل من العلاجات المنزلية المفيدة لألم أسنان الأطفال، وأيضا أوراق إكليل الجبل، حيث تقتل الزيوت الأساسية الموجودة في الأوراق الجراثيم في الفم وبالتالي تخفف الألم.

الراحة والاسترخاء:

لا ينبغي أن يتعرض طفلك لأي ضغوط حتى يشعر بالراحة ويتخلص من التوتر، ويمكن أن يسهم حمام دافئ في الشعور بالاسترخاء وتخفيف الشعور بالألم، كما أن تعرض الطفل لضغوط خارجية قد يزيد حدة الألم.

الماء الدافئ والملح:

ينصح موقع "دينتستري أون دسك" (Dentistryondusk) بالشطف بالماء المالح، حيث يقتل الملح البكتيريا ويخفف الماء الدافئ الانزعاج ويقلل تورم اللثة. خذي كوبا من الماء الدافئ واخلطي نصف ملعقة صغيرة من الملح، ثم استخدمي المزيج كغسول للفم.

معجون الثوم:

يعرف الثوم بخصائصه المضادة للبكتيريا، بما في ذلك قتل البكتيريا الضارة التي تسبب ترسبات الأسنان، كما يعمل الثوم مسكنا للآلام. اهرسي فصا من الثوم، وضعي العجين على المنطقة المصابة بقطعة قطن، تساعد إضافة القليل من الملح في تقليل التهيج.

كمادات باردة:

ضعي كيس ثلج على خد طفلك الخارجي بالقرب من المنطقة المصابة، يساعد ذلك في تخفيف الألم عن طريق تضييق الأوعية الدموية وتقليل التورم والالتهاب، استمري في الضغط على المنطقة المؤلمة لمدة 20 دقيقة وكرري ذلك كل بضع ساعات.

تعرض الطفل لضغوط خارجية قد يزيد حدة الألم (غيتي)

شاي النعناع:

يمكن استخدام أكياس النعناع المجفف لتخدير الألم وإرخاء اللثة الحساسة. ضعي أكياس شاي النعناع الطازجة في الفريزر بضع دقائق، ثم ضعيها بين خد طفلك ولثته.

غسول الفم بالزعتر:

يحتوي الزعتر على خصائص مضادة للبكتيريا تساعد في تخفيف آلام الأسنان. ضعي بضع قطرات من زيت الزعتر العطري والماء على كرة قطنية وضعيها على المنطقة المصابة، يمكنك أيضا غلي كوب من الماء ووضع أوراق الزعتر فيه، برديه ثم دعي طفلك يستخدمه كغسول للفم.

زيت القرنفل:

يحتوي القرنفل على الأوجينول، وهو مخدر طبيعي للتخفيف من وجع الأسنان، انقعي كرة قطنية بزيت القرنفل وضعيها مكان الألم، يمكنه أيضا مضغ فص كامل لإخراج الزيت وتثبيته في مكانه لمدة 30 دقيقة.

جل الصبار:

يساعد الصبار في تدمير بكتيريا الفم التي تسبب تسوس الأسنان. ضعي جل الصبار على المنطقة المؤلمة ودلكيه برفق.

اصطحبي طفلك لطبيب أسنان كل 6 أشهر لمراقبة صحة فمه وتحديد المشكلات المحتملة (بيكسلز)

نصائح مفيدة لمنع وجع الأسنان:

إليك بعض النصائح التي يمكنك اتباعها لتقليل حدة آلام الأسنان لدى طفلك.

ساعديه على القيام بعادات جيدة لنظافة الفم، مثل تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين يوميا، قللي من استهلاكه السكر، واطلبي منه شطف فمه بالماء أو غسول الفم بعد تناول شيء غني بالسكر.

اصطحبي طفلك لطبيب أسنان كل 6 أشهر لمراقبة صحة فمه وتحديد المشاكل المحتملة.

يحذر موقع "تشيلدرن دينتستري" (Children dentistry) من استخدام العلاجات المذكورة أعلاه إذا كنت تعتقدين أن طفلك قد تكون لديه حساسية تجاه أي من المكونات المذكورة، حيث يختلف كل طفل عن الآخر.

هذه العلاجات المنزلية مخصصة فقط لتخفيف الآلام، ولا تعالج السبب الرئيسي للألم، في حين أن هذا قد يكون جيدا في حال حدوث تهيج طفيف يتم حله من تلقاء نفسه، إلا أنه حل مؤقت فقط لمشاكل أكثر خطورة، ومن الضروري أن تتصلي بطبيب أسنان الأطفال عندما يعاني طفلك من ألم في الأسنان أو الفم.

وفي حين أن التكلفة المنخفضة للعلاجات المنزلية لألم الأسنان تجعلها جذابة، فإن الاعتماد عليها تؤدي إلى مزيد من الضرر لفم طفلك.