لشعر قوي ينصح بشدة بتناول البقوليات بكل أنواعها بانتظام حيث يمكنها تزويد شعرك بجرعة جيدة من البروتينات خاصة في فصل الشتاء.

يعدّ تساقط الشعر ظاهرة شائعة جدا لدى النساء، وترتبط بعوامل عدة منها التوتر والإرهاق والمشاكل الصحية أو التقدم في السن، لذلك من الضروري اتباع نظام غذائي صحي لتزويد ألياف بناء الشعر بالعناصر الغذائية التي تحتاج إليها للبقاء قوية.

ويقترح موقع "فيمينان 100%" (100% feminin) الفرنسي المتخصص في شؤون المرأة 15 نوعا من الطعام تسهم في الحد من تساقط الشعر بشكل فعال، تعرفي عليها:

1- العسل علاج طبيعي لتساقط الشعر

وفقًا لدراسة تعود إلى عام 2001، فإن تطبيق خلطة مكونة من 90% من العسل و10% من الماء سيكون العلاج المعجزة ضد تساقط الشعر بشرط استخدامها بانتظام يوميا ولمدة شهر.

العسل علاج طبيعي لتساقط الشعر (غيتي)

2- الجزر خضراوات تكافح جفاف الشعر

يعتني الجزر بأقصى قدر ممكن بعينيك وبشعرك أيضا، ويمكّن غناه بالفيتامين "أ" من إنتاج الدهون المهمة لمحاربة جفاف الشعر ومنع تراكم الأوساخ.

3- السبانخ مصدر غني بالمعادن

أوراق السبانخ غنية بالفيتامين "سي" (c) والمعادن (الكالسيوم والحديد والبوتاسيوم) والأحماض الدهنية. باختصار، هي مشبعة بالعناصر الغذائية التي يتوق إليها شعرك!

أوراق السبانخ غنية بالعناصر الغذائية التي يتوق إليها شعرك (غيتي)

4- جنين القمح زيت ثمين

للحصول على شعر صحي ينمو بشكل جيد يوصى بتناول جنين القمح. يمكنك العثور عليه في شكل زيت أو كمكمل غذائي أو في شكل رقائق، ويوفر لك جرعة جيدة من الألياف والنحاس والزنك المفيدة لصحة شعرك.

5 – السلمون سمك غني بالأحماض الدهنية

السلمون سمك غني بالبروتينات والأحماض الدهنية وضروري للحفاظ على صحة ألياف الشعر، كما أنه مفيد جدا في مكافحة مشاكل الشعر الجاف (الجفاف والتجعد).

السلمون مفيد جدا في مكافحة مشاكل الشعر الجاف (عيتي)

6- البازلاء

حبوب البازلاء صغيرة الحجم لكنها كبيرة في قيمتها الغذائية حيث تحتوي على فيتامين سي، ومركب البيتا كاروتين العضوي، وفيها كل شيء يحتاج إليه شعرك.

7- البقوليات مقوية للألياف

لشعر قوي ينصح بشدة بتناول البقوليات بانتظام (السوداء والحمراء والحمص والفول وفول الصويا..) حيث يمكنها تزويد شعرك بجرعة جيدة من البروتينات خاصة في فصل الشتاء.

البقوليات يمكنها تزويد شعرك بجرعة جيدة من البروتينات (غيتي)

8- الشوفان حبوب متعددة الوظائف

تعد هذه الحبوب المختلفة طعاما ممتازا ضد تساقط الشعر ولتحسين الصحة العامة، وتحتوي على البروتينات وفيتامين "ب" (B) والمعادن (النحاس والزنك).

9- المحار مأكولات بحرية مضادة للصلع

لوحظت مستويات متدنّية من الزنك لدى الأشخاص المصابين بالصلع، لذلك يوصى باستهلاك أطعمة غنية بهذا المعدن، مثل المحار، عند تساقط الشعر.

يجب استهلاك أطعمة غنية بالزنك مثل المحار عند تساقط الشعر (غيتي)

10- البطاطا الحلوة غنية بفيتامين "أ"

تؤثر البطاطا الحلوة تأثيرا إيجابيا على أنسجة فروة الرأس، وتقاوم سقوط الشعر، ويرتبط تأثيرها هذا بغناها بفيتامين "أ" وبالبروتين والمعادن (الحديد والنحاس).

11- البيض يوفر بروتينات مفيدة

يحتاج شعركِ إلى البروتينات ليكون صحيا، ولا يوجد طعام آخر غني بها مثل البيض. وبالإضافة إلى تناول البيض مباشرة يمكنك أيضا وضعه على شعرك كجزء من علاج منزلي.

البيض بالإضافة إلى تناوله مباشرة يمكنك أيضا وضعه على شعرك كجزء من علاج منزلي (شترستوك)

12– "النوري" عشب بحري غني بالحديد

هذه الأعشاب البحرية الموجودة في طبق السوشي الياباني تحتوي على الحديد والبروتين والكالسيوم والمغنيسيوم وهي مكونات غذائية يقدرها شعرك.

13- المكسرات بأنواعها

المكسرات المجففة (الجوز واللوز والكاجو والبندق..) غنية بالأحماض الدهنية والعناصر الغذائية الممتازة للشعر، كما أنها مفيدة أيضا لصحة القلب والدماغ والجلد.

المكسرات بأنواعها ممتازة للشعر وأيضا لصحة القلب والدماغ والجلد (الألمانية)

14- بذور عباد الشمس

توفر بذور عباد الشمس الفيتامينات والبيوتين والمعادن (المغنيسيوم والزنك والنحاس والبوتاسيوم والكالسيوم) والسيلينيوم والبروتينات، وكلها مكونات غذائية مهمة للحصول على شعر طويل وصحي وقوي.

15- بعض الزيوت النباتية

زيت بذور اليقطين له آثار معجزة على الشعر، كما أن زيوت إكليل الجبل وجوز الهند (للأكل والدهن) مفيدة جدًّا في تدعيم بروتينات الشعر وتعزيز نموه.