هل اجتاح منزلك مؤخرا العث الرمادي الصغير الذي يرفرف بشكل غير منتظم حول مطبخك؟ هل رصدت بعض النسيج المشبوه في صندوق الحبوب؟ قد تشارك طعامك المجفف مع عث الأكل.

رغم أن العديد من أنواع العث يمكن أن تعيش وتتكاثر في منازلنا، فإن عث الأكل (المعروفة أيضا باسم عثة الوجبة الهندية) هي واحدة من أكثر ضيوف العث غير المرغوب فيهم شيوعا.

ولع عث الطعام بالأطعمة المجففة يجعلها آفة رئيسية في مرافق تخزين الأغذية (Getty)

علامات وجود العث

تحدثت الكاتبة تانيا لاتي عن تجربتها الشخصية مع العث، وعن أسباب ظهوره في منزلها وفي الأكل، وعن طرق التخلص من هذه الحشرات، في تقرير نشره موقع "ذا كونفرسيشن" (theconversation) الأميركي.

وقالت إنه غالبًا ما تكون العلامة الأولى لوجود عث الأكل هي رؤية العث البالغ يطير في مسار غير منتظم ومتعرج حول المطبخ، حيث تتميز حشرات العث البالغة بأجنحة رمادية اللون مع أشرطة برونزية بالقرب من أطراف الجناح.

ورغم أن عث الأكل يمكن أن يدخل عبر الأبواب والنوافذ، فمن المحتمل أن تبدأ معظم الإصابات عندما نأتي عن غير قصد بالبيض واليرقات إلى المنزل داخل الأطعمة المجففة.

لماذا يجتاح عث الأكل منزلك؟

تم العثور على عث الأكل (الطعام) في كل القارات باستثناء القارة القطبية الجنوبية، حيث تتغذى على الأرز والحبوب والدقيق والمعكرونة والفواكه المجففة والتوابل والبذور والمكسرات وغيرها من الأطعمة المجففة، وولعها هذا بالأطعمة المجففة يجعلها آفة رئيسية في مرافق تخزين الأغذية.

من المحتمل أنك أحضرتِ العث إلى المنزل بنفسكِ عند شراء البيض والأطعمة المجففة (دويتشه فيلله)

كيف وصل العث إلى منزلك؟

عثة الأكل مثلها مثل حشرات العث الأخرى، لها 4 مراحل حياة متميزة: البيضة واليرقة والشرنقة والحشرة الكاملة "البالغة".

وغالبا ما تكون العلامة الأولى لتفشي عث الأكل هي منظر العث البالغ الذي يطير في مسار متعرج وغير منتظم هنا وهناك في مطابخنا. ويتمتع "البالغون" من عث الأكل بأجنحة رمادية اللون مع نطاقات برونزية أو خطوط بالقرب من رأس الجناح.

ورغم أنها يمكن أن تكون مزعجة، فإن العث البالغ لا يتغذى على الإطلاق. تنشأ المشكلة عندما تضع أنثى العث بيضها في طعامنا أو حوله، فيفقس البيض الصغير إلى يرقات لا تكاد تُرَى وهي بلون القشدة وصغيرة بما يمكنها من الزحف إلى حاويات الطعام سيئة الإغلاق، حيث تبدأ في التغذية.

وأثناء نموها، تنتج اليرقات كميات كبيرة من النسيج الحريري والبراز، وكلاهما يلوث الطعام.

ثم بمجرد وصول اليرقة إلى حجمها الكامل، تترك الطعام بحثا عن مساحة آمنة لصنع شرنقة، عادة ما تكون صدعا أو غطاء حاوية أو شقا أو ركنا. وفي بعض الأحيان تظهر في مفصلات باب الخزانة.

وبعد بضعة أسابيع، تخرج عثة بالغة من الشرنقة، تكون مستعدة لبدء الدورة مرة أخرى.

هل وجدت نسيجا مريبا على أطعمتك المجففة؟

لسوء الحظ، من المحتمل أنك أحضرته إلى المنزل بنفسكِ. فرغم أن العث يمكن أن يدخل عبر الأبواب والنوافذ، فإن معظم التفشي يبدأ على الأرجح عندما نجلب البيض واليرقات المنزلية عن غير قصد ضمن الأطعمة المجففة.

كما أن المطابخ المليئة بالحاويات غير المغلقة بإحكام والطعام المتناثر يشكل مائدة شهية لا تقاوم بالنسبة لإناث العث في بحثها عن المكان المثالي لوضع بيضها.

ومثل العديد من الحشرات، يتطور عث الأكل بسرعة أكبر في درجات حرارة أكثر دفئا. وفي درجات الحرارة الأكثر دفئا، تضع الإناث أيضا المزيد من البيض وتكون اليرقات أكثر عرضة للبقاء على قيد الحياة حتى سن البلوغ.

ولكن التعرض لفترات طويلة لدرجات حرارة أعلى من 40 درجة مئوية يكون قاتلاً للبيض واليرقات.

في حين يمكن العثور على عث الأكل في أي وقت من السنة، فإن درجات الحرارة الدافئة في أواخر الربيع وأوائل الصيف غالبا ما تكون مثالية لدعم النمو والتفشي السريع.

جميع المصادر الغذائية بما فيها التوابل والحبوب والمعكرونة والبذور والمكسرات مناسبة لتكاثر العث (الألمانية)

كيف يمكنكِ التخلص من عث الأكل؟

من الصعب رؤية يرقات عث الأكل؛ ابحثِ عن النسيج الحريري الذي تنتجه، والذي يمكن أن يسبب تكتل الحبوب الغذائية معا. وهذه الكتل المنسوجة غالبا ما تكون أكثر وضوحا من اليرقات نفسها.

إذا كان لديك بالفعل تفشي للعث في منزلك، تفقدي بعناية جميع المصادر الغذائية المحتملة بما في ذلك التوابل والحبوب وأطعمة الحيوانات الأليفة الجافة والمعكرونة والبذور والمكسرات والشاي والزهور المجففة والفواكه المجففة.

ولمنع البيض واليرقات من الاقتراب من مشترياتكِ، ضعِ الأطعمة المجففة في المجمد (الفريزر) لمدة 3 إلى 4 أيام؛ وهذا يجب أن يقتل أي بيض أو يرقات موجودة، بحسب تجربة الكاتبة.

اقضِ على مصادر طعامه. ويجب تخزين المواد الجافة في حاويات محكمة الإغلاق ومحكمة سد الهواء مع أغطية ضيقة.

يجب التخلص من الأطعمة الموبوءة. وتنظيف أي أطعمة متناثرة على الرفوف، وتحت محمصة الخبز الكهربائية أو خلف حاويات التخزين. حتى الكميات الصغيرة من الطعام يمكن أن تساعد في ازدهار المجموعات المأهولة باليرقات.

يمكنكِ إزالة شرانق العث من خزائن المطبخ عن طريق المسح بقطعة قماش رطبة أو باستخدام مكنسة كهربائية.

يمكن لليرقات قطع مسافات طويلة للعثور على مكان آمن لصنع شرنقة، لذلك تأكدي من الرفوف والجدران والشقوق والسقوف.

التنظيف وتخزين الطعام بطريقة مناسبة هي أفضل الطرق لإنهاء تفشي عث الأكل.

التنظيف وتخزين الطعام بطريقة مناسبة هي أفضل الطرق لإنهاء تفشي عث الأكل (غيتي)

مصايد العث والمبيدات

كما تتوفر مصايد عث الأكل اللزجة بصورة تجارية ويمكن استخدامها لرصد وتقليل تجمع العث. ومصايد عث الأكل -الكرتونية الثلاثية المغطاة بغراء لزج سميك- مطعمة بمادة كيميائية تشبه رائحتها رائحة أنثى عث الأكل، فتنجذب الذكور إلى المصيدة وتصبح عالقة في الغراء بشكل لا فكاك منه. وبما أن المصايد اللزجة لا تستهدف سوى الذكور، فإنها بمفردها من غير المرجح أن توقف تفشي العث؛ لذلك يمكن استخدامها مع التخزين الجيد للمواد الغذائية والتنظيف بعناية.

كذلك من غير المرجح أن تكون المبيدات الحشرية الرذاذية فعالة حيث إن اليرقات والبيض تكون محمية داخل حاويات الطعام.

كما أن عث الأكل مقاوم لمجموعة من المبيدات الحشرية، مما يجعلها غير فعالة. ولا ينبغي أبدا استخدام المبيدات الحشرية على الطعام أو بالقرب منه.

ماذا لو أكلتُ بعض بيض عث الأكل أو اليرقات؟

إن العثور على يرقات صغيرة في الحبوب التي كنت تستمتع بها طوال الأسبوع قد يكون مقلقاً، لكن من غير المرجح أن يسبب تناول يرقات العث عن طريق الخطأ أية مشاكل صحية.

فنظرا لشيوعها في الطعام المخزن، فمن المحتمل أنك قد استهلكت بالفعل من غير علم العديد من بيض العث واليرقات.

فاليرقات عموما تعتبر مصدرا ممتازا للبروتين، كما تقول الكاتبة.