اطلبي من الصغار المشاركة في أعمال مثل غسل الخضروات أو صناعة الخبز والكعك أو العجن.

اعتمادا على المكان الذي تعيش فيه أسرتك، يمكن أن يكون الشتاء وقتا صعبا للأطفال داخل المنزل وسط الطقس البارد، خاصة في فترة الإجازة، ولمساعدة عائلتك على قضاء أشهر الشتاء بسعادة؛ جمّعنا أفكارا لأنشطة مجانية وغير مكلفة لإبقاء الأطفال مشغولين ومستمتعين.

أعمال خيرية مع أطفالك

يقول فو ألكساندر -وهو مؤسس منصة "ماما آند موني" (Mama & Money) للتمويل الشخصي للأمهات- لموقع "بارنتس" (parents) إن العمل التطوعي هو نشاط يربح فيه الجميع، لا يكلفك أي شيء سوى وقتك، وهو يعلم الأطفال رد الجميل بطرق يمكن أن تكون جذابة وممتعة عقليا، حيث يمكنك قضاء بعض الوقت في إعداد الطعام للمحتاجين أو تجميع الملابس للفقراء، أو التبرع بالألعاب.

اطلبي من طفلك مشاركتك في اختيار الملابس والألعاب المفضلة وإعدادها للمحتاجين، فهي فرصة جيدة لتعليم أطفالك حب الأعمال الإنسانية.

حرف ورقية

تعتبر الفنون والحرف البسيطة دائما خيارا رائعا، عندما يتعلق الأمر بترفيه الأطفال، يقول ألكساندر إن هذه الأنواع من الأنشطة أكثر جاذبية وأقل تكلفة عند استخدام العناصر اليومية الموجودة في منزلك، إذ تعتبر المصنوعات الورقية خيارا ممتعا لأن أي فئة عمرية يمكنها المشاركة من طفل صغير إلى مراهق، فهي تسمح لأطفالك أيضا بأن يكونوا مبدعين.

الطبخ مع أطفالك

عندما يكون الجو باردا جدا للعب في الخارج، اطلبي من أطفالك الصغار المساعدة في المطبخ، كما يقترح "بروك فريدريك" مؤسس "مينيماليست ماما" (Minimalist Mama)، وفي فترة الأعياد والإجازات يمكن أن يصبح ذلك نشاطا ممتعا بشكل خاص.

اطلبي من الصغار المشاركة في أعمال مثل غسل الخضروات أو صناعة الخبز والكعك أو العجن.

خبز البسكويت وتزيينه

تزيين البسكويت يكاد يكون ممتعا مثل تناوله، جربي بعض وصفات كعك السكر، وأجري مسابقة للابن الأفضل في تزيين البسكويت.

اطلبي من الصغار المشاركة في أعمال مثل غسل الخضروات أو صناعة الخبز والكعك أو العجن (غيتي)

سينما في المنزل

استمتعي بمشاهدة فيلم عائلي مع الأسرة، واصنعي تذاكر للأفلام مع أطفالك، مع بعض الوجبات الخفيفة الشهية المناسبة لمشاهدة الأفلام مثل الفشار والعصائر والبيتزا.

من ناحية أخرى يستعرض موقع "فيري ويل فاميلي" (Very well family) أنشطة أخرى للمراهقين خلال العطلة الدراسية في فصل الشتاء، وتشير الطبيبة النفسية "إيمي مورين" إلى أن فصل الشتاء يمكن أن يكون مناسبا لتعلم ابنك المراهق مهارات الحياة.

ألعاب مسائية

هناك عدد كبير من خيارات الألعاب الترفيهية والتعليمية المصممة هذه الأيام لجذب الأطفال بعيدا عن الأجهزة الإلكترونية. اجمعي عائلتك لقضاء ليلة مع ألعاب الطاولة المفضلة لديك والألغاز وألعاب الورق والكثير من الوجبات الخفيفة.

وتشير الطبيبة النفسية "إيمي مورين" إلى أن فصل الشتاء يمكن أن يكون مناسب لتعلم ابنك المراهق مهارات الحياة. ومن ناحية أخرى إليك مجموعة أنشطة أخرى للمراهقين خلال العطلة الدراسية في فصل الشتاء:

بناء موقع بسيط على شبكة الإنترنت.

ابدئي تحديا عائليا، مثل تحدي فقدان الوزن.

ابدئي في ملء طلبات المنح الدراسية.

ابدئي مشروعا صغيرا.

بدء مسابقات القراءة.

ممارسة بعض الأنشطة الرياضية المنزلية أو جلسات اليوغا والاسترخاء.

وتنصح "مورين" بالاستمرار في تجربة أشياء جديدة، عندما يستمر الجميع في الحركة، ستبقى بصحة جيدة جسديا طوال فصل الشتاء، وستقوم بتعليم ابنك المراهق العادات الصحية التي قد تستمر معه طوال حياته.