تشير التقديرات إلى أن نصف فرصتك في الحصول على حمل أطول يرجع إلى الجينات الوراثية.

حساب موعد الولادة من أكثر ما يشغل ذهن المرأة الحامل، فالكثيرات يرغبن في تحديد موعد الولادة الدقيق أو التقريبي حتى تكون مستعدة نفسيا وبدنيا لاستقبال طفلها، وكل طبيب لديه طريقته الخاصة في حساب موعد الولادة.

وعادة ما يتم حساب موعد الولادة بطرق مختلفة، مثل حساب أول يوم في آخر دورة شهرية، أو باستخدام قاعدة "نايغل" (Naegele’s Rule)، أو عن طريق ما يسمى بعجلة الحمل، أو بالموجات فوق الصوتية، هذه الطرق وغيرها تساعد الأم للوصول إلى تاريخ تقديري لموعد ولادتها وخروج طفلها بأمان إلى العالم.

حساب موعد الولادة بالجماع

إذا كانت دورتك الشهرية منتظمة، يمكن حساب موعد ولادتك عن طريق التبويض وموعد الجماع، والذي يمكن حسابه بعد أسبوعين تقريبا من دورتك الشهرية، لذا يمكن اعتبار تاريخ الإباضة (التبويض) هو تاريخ حدوث الحمل.

إلا أن الوقت المحدد ليس معروفًا دائمًا، فبعد إطلاق البويضة يمكن أن تظل خصبة لمدة تصل إلى 24 ساعة، كما يمكن للحيوانات المنوية أن تستمر لمدة تصل إلى 5 أيام بعد الجماع لتخصيب البويضة.

أما إذا كانت دورتك الشهرية غير منتظمة أو لم تكوني متأكدة من تاريخ بدايتها، فإن الموجات فوق الصوتية ستساعد في تحديد تطور الجنين وحساب تاريخ ولادتك. ويمكن إجراء فحوصات الموجات في أي مرحلة من مراحل الحمل بعد الأسابيع الستة الأولى، ويعتبر أفضل توقيت للفحص ما بين 8 أسابيع و13 أسبوعًا تقريبا.

تأثير العوامل الجينية في حساب موعد الولادة

ونشر موقع "إيمز" (Aims) البريطاني مدى تأثير العوامل الوراثية في حساب موعد الولادة، فهناك بعض الأمهات اللاتي يحملن لمدة أطول من المتوسط ​​، والبعض الآخر يكون حملهن أقصر من متوسط الوقت المعتاد، حيث حددت الأبحاث الحديثة العديد من الجينات المرتبطة بطول فترة الحمل واحتمالية الولادة المبكرة عند البعض.

ففي دراسة أجريت في النرويج على الآباء الذين توفرت بيانات ميلادهم، أظهرت الدراسة أن الآباء الذين تمت ولادتهم متأخرين عن موعدهم وُلد لهم أطفال متأخرون يومين عن أقرانهم من الأطفال الذين وُلدوا للآباء الذين كانوا قد ولدوا في الأسبوع 37، وفقاً للدراسة.

أما بالنسبة للأمهات، فكان التأثير أكثر وضوحًا، فالنساء اللاتي وُلدن بعد 42 أسبوعًا وَلدن أطفالهن -في المتوسط- بعد 4 أيام من النساء اللاتي وُلدن بعد 37 أسبوعًا؛ تشير نتائج هذه الدراسة إلى أنكِ إذا كنت تعرفين عدد أسابيع الحمل التي وُلدت فيها أنت ووالد طفلك، فيمكنها أن تعطيك فكرة عما إذا كان من المحتمل أن يكون حملك أطول قليلاً أو أقصر من المتوسط.

حساب عمر الحمل وموعد الولادة

كما تشير التقديرات إلى أن نصف فرصتك في الحصول على حمل أطول يرجع إلى الجينات الوراثية، فإذا كانت والدتك أو أختك قد حملت لفترة أطول من المتوسط، فمن المرجح أن تقومي بذلك أيضًا. وبالمثل، إذا كان لديك حمل أطول من قبل، فهناك احتمال أكبر بأن أي حالات حمل أخرى ستكون بالطول نفسه.

كل هذا يعني أن الحمل الأطول قد يكون أمرًا طبيعيًا بالنسبة لبعض الأمهات، وأن أطفالهن يحتاجون لفترة أطول قليلاً من غيرهم للاستعداد للعالم الخارجي.

وبحسب موقع إيمز، هناك ارتباط بين العِرق والعوامل الجينية، وعليه فمن المتوقع أن الطول المعتاد للحمل سوف يختلف أيضًا باختلاف الأصول العرقية؛ فعلى سبيل المثال، يبدو أن النساء من أصل عرقي أسود أو آسيوي يكون حملهن أقصر قليلاً في المتوسط من ذوات الأصول البيضاء. ورغم ذلك، فستكون هناك مجموعة واسعة من أطوال الحمل داخل أي مجموعة عرقية واحدة، بالإضافة إلى تداخل كبير بين المجموعات المختلفة.

حساب موعد الولادة بتوأم

غالبًا ما تتم الولادة في وقت مبكر في حالة الحمل بتوأم، وذلك في موعد لا يتجاوز 38 أسبوعًا أو أسبوعين قبل تاريخ الولادة الطبيعي. وقد تكون الولادة في وقت مبكر لأسباب أخرى مختلفة، مثل المشيمة المنزاحة أو الملتصقة أو الحمل بـ3 توائم، أو وجود جراحات سابقة في الرحم، كلها أسباب للولادة القيصرية في وقت مبكر، وفق ما نشر في موقع "بيبي ميد" (Baby Med).

وعندما يكون الحمل في توأمين نتيجة الإخصاب في المختبر، يمكن حساب موعد الولادة من تاريخ نقل الأجنة لرحم الأم.

حساب موعد ولادة أطفال الأنابيب

يعد حساب تاريخ استحقاق أطفال الأنابيب أكثر دقة وسهولة من تقدير حساب موعد الولادة الطبيعية، لأنك تعرفين التاريخ الدقيق لنقل جنينك.

فمعظم عمليات نقل الأجنة في عمليات الحقن المجهري "آي في إف" (IVF) تتم بعد 3 أو 5 أيام من سحب البويضات والتخصيب، ويمكن حساب موعد الولادة بطريقة بسيطة، إذا تم نقل الأجنة في اليوم الثالث، يمكنك إضافة 263 يوما لمعرفة موعد الولادة، أما إذا تم في اليوم الخامس، فأضيفي 261 يوما.

طريقة نايغل لحساب موعد الولادة

سميت هذه الطريقة على اسم طبيب التوليد الألماني فرانز كارل نايغل، الذي ابتكر هذه القاعدة في حساب موعد الولادة.

ويمكنك استخدام طريقة نايغل إذا كانت دورتك الشهرية منتظمة ومدتها 28 يومًا، وهي عملية حسابية بسيطة، بإضافة 7 أيام إلى اليوم الأول من الدورة الشهرية ثم طرح 3 أشهر عليها.

على سبيل المثال، إذا كان تاريخ دورتك الشهرية هو الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أضيفي 7 أيام (ليصبح التاريخ الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني)، ثم اطرحي 3 أشهر (أي الثامن من أغسطس/آب)، ثم تغيير السنة إذا لزم الأمر، ليكون موعد الولادة هو الثامن من أغسطس/آب 2022.

حساب موعد الولادة باستخدام عجلة الحمل

الطريقة الأخرى لحساب موعد ولادتك هي استخدام عجلة الحمل وهي الطريقة التي يستخدمها معظم الأطباء، فمن السهل تقدير موعد ولادتك إذا كان لديك إمكانية الوصول إلى عجلة الحمل.

الخطوة الأولى هي تحديد تاريخ الدورة الشهرية على العجلة، وعندما يصطف هذا التاريخ مع المؤشر، تعرض العجلة تاريخ الولادة، الذي يعتبر تقديريا في نهاية الأمر.

وبالنسبة لبعض النساء اللاتي لديهن دورة غير منتظمة أو مدتها أطول من متوسط الدورة العادية (28 يوما)، في هذه الحالة لا يزال من الممكن استخدام حسابات عجلة الحمل، ولكن يلزم إجراء بعض التعديلات الحسابية البسيطة.

يستمر النصف الثاني من الدورة الشهرية للمرأة دائمًا لمدة 14 يومًا، هذا هو الوقت من التبويض إلى فترة الحيض التالية، فإذا كانت دورتك لمدة 35 يومًا، على سبيل المثال، فمن المحتمل أن يكون التبويض في اليوم 21.

وبتحديد موعد الإباضة (التبويض)، يمكنك حساب موعد الولادة باستخدام عجلة الحمل، فعلى سبيل المثال إذا كانت دورتك الشهرية تمتد إلى 35 يوما، وكان اليوم الأول من الدورة يوافق الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، أضيفي 21 يوما (22 نوفمبر/تشرين الثاني) ثم اطرحي 14 يوما من هذا التاريخ (أي الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني).

وبعد حساب تاريخ الدورة الشهرية المعدلة، ما عليكِ سوى تحديده على عجلة الحمل، ثم إلقاء نظرة على التاريخ الذي يتقاطع في الخط، ليصبح موعد الولادة المقدر.

وأحيانا تسمح لك بعض عجلات الحمل بإدخال تاريخ حدوث الحمل، بدلاً من تاريخ الدورة الشهرية.

حساب الولادة بالموجات فوق الصوتية

حتى إذا لم تتمكني من تحديد موعد حدوث الجماع، أو نسيتِ اليوم الأخير لآخر دورة شهرية لك، أو إذا كنت غير متأكدة من موعد الإباضة، يمكن أن تساعدك الأدلة الأخرى أنت وطبيبك على حساب موعد الولادة باستخدام فحص الموجات فوق الصوتية المبكر والذي يمكن أن يحدد تاريخ حدوث الحمل بشكل أكثر دقة.

ومع ذلك، فبعض النساء لا يحصلن على فحص الموجات فوق الصوتية في وقت مبكر، فعلى الرغم من قيام بعض الأطباء بإجراء هذه الاختبارات بشكل روتيني طوال فترة الحمل، فإن بعضهم يوصي به مرة واحدة فقط إذا كانت دورتك الشهرية غير منتظمة، أو إذا كان عمرك 35 عامًا أو أكثر، أو لديك تاريخ من حالات الإجهاض أو مضاعفات الحمل، أو لا يمكن تحديد موعد الولادة بناءً على الفحص البدني وفترة الدورة الشهرية.

حساب موعد الولادة بالشهر

خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، يوفر قياس الموجات الصوتية تقديرا أدق لعمر الطفل، ويكون حساب موعد الولادة باستخدام فحص الموجات فوق الصوتية أقل دقة في الثلث الثاني من الحمل، وتقل دقتها أكثر في الثلث الأخير من الحمل.

وعادة ما يوفر تكرار فحوصات الموجات فوق الصوتية معلومات قيمة حول نمو الجنين، وقد يطمئنك أنت وطبيبك أن التغيير في موعد الولادة في الحدود المعقولة.

والسبب وراء دقة قياسات الموجات فوق الصوتية في المراحل المبكرة من الحمل أن الأجنة تميل إلى النمو في الأسابيع القليلة الأولى بالمعدل نفسه تقريبا، ومع تقدم الحمل تبدأ معدلات نمو الجنين في التباين من حمل إلى آخر.

لهذا لا يمكن استخدام قياسات الموجات فوق الصوتية للتنبؤ بدقة عمر الجنين في المراحل المتأخرة من الحمل.

وإذا كان لديك فحوصات دورية من الموجات فوق الصوتية، فسيحتوي كل تقرير على حساب موعد ولادة جديد بناءً على أحدث القياسات، من أجل ذلك لا ينبغي تغيير تاريخ الولادة المتوقع بناءً على القياسات المأخوذة من الموجات فوق الصوتية في الثلث الثاني أو الثالث من الحمل التي تساعد في تحديد ما إذا كان الجنين ينمو بصورة جيدة.

حساب موعد الولادة القيصرية

في بعض حالات الحمل، يتجنب الطبيب وصول الأم إلى أعراض الولادة الطبيعية، لتخضع لما يطلق عليه ولادة قيصرية مُجَدوَلة، لأسباب يتم تقييمها مسبقًا طوال متابعة فترة الحمل.

ويعتمد حساب موعد الولادة القيصرية على خبرة الطبيب المعالج، بحيث يكون موعدًا مناسبًا لحالة كلٍ من الأم والجنين، وقد يعتمد الطبيب على فحوصات الموجات فوق الصوتية ونتائج بعض التحاليل اللازمة في اتخاذ قرار صائب بخصوص تحديد موعد الولادة القيصرية.