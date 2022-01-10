يسارع معظمنا إلى التخلص من الماء المستخدم في سلق المعكرونة أو الأرز أو البيض، لكن هذه المياه تحتوي على كثير من العناصر الغذائية، ويمكن الاستفادة منها بطرق متنوعة.

في تقرير نشرته مجلة "أو فيمينا" (aufeminin) الفرنسية، تقول إيلينا إرغيسي إن مياه الطهي يمكن أن تُستخدم من جديد، اعتمادًا على المادة الغذائية التي تم طهيها، بالنظر إلى أن الماء الساخن يمتص عناصر معينة من الغذاء.

1- ماء الأرز لتقوية الشعر والتخلص من اضطرابات الأمعاء

خلال نقع الأرز في الماء، تمتص المياه كمية من النشا والفيتامينات والبروتينات والمعادن.

بالنظر إلى هذه الخصائص، يمكن استخدام ماء الأرز في العناية بالشعر، حيث يساعد على ترطيب أطراف الشعر وتقوية خلايا فروة الرأس. كما يتميز ماء الأرز بقدرته على معالجة الاضطرابات المعوية.

ماء البطاطس يستخدم كمبيد للأعشاب الضارة (غيتي)

2- ماء البطاطس مبيد للأعشاب الضارة

تحتوي مياه سلق البطاطس على العديد من الفيتامينات والمعادن والنشا، وهي مبيد طبيعي فعال للأعشاب الضارة. بمجرد الانتهاء من طهي البطاطس، يوصى بسكب الماء الساخن على الأعشاب الضارة في حديقة المنزل، مع ضرورة الانتباه إلى عدم سكب كمية كبيرة لأن الملح الموجود في الماء قد يضر بالتربة. ويمكن أيضا استخدام ماء المعكرونة للغرض ذاته.

ماء طهي الفاصوليا البيضاء يساعد على إزالة البقع من الملابس القطنية (غيتي)

3- ماء الفاصوليا البيضاء مزيل للبقع

يساعد ماء طهي الفاصوليا البيضاء الخالي من الملح على إزالة البقع من الملابس القطنية والمنسوجات الأخرى مثل الحرير والصوف. للاستفادة من هذه الخصائص، ينبغي نقع حبوب الفاصوليا في الماء لمدة 10 ساعات، ثم طهيها لمدة ساعة على أقل تقدير.

المعادن في تركيبة قشور البيض نسبتها نحو 95%، وتفقدها البيضة بمجرد غليها في الماء. لذلك تعدّ مياه سلقها سمادا فعالا للنباتات (شترستوك)

4- ماء البيض والخضروات سماد

تناهز نسبة المعادن في تركيبة قشور البيض نحو 95%، وتفقدها البيضة بمجرد غليها في الماء. لذلك تعدّ مياه سلق البيض سمادا فعالا، حيث تغذي التربة والنباتات، يمكن أيضا استخدام مياه سلق الخضروات للغرض ذاته.

5- ماء عظام الدجاج لتعزيز جهاز المناعة

عبر طهي عظام الدجاج مع القليل من الأعشاب في الماء لبضع ساعات، يمكن الحصول على مشروب غني بالكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم، ومن شأن ذلك تعزيز جهاز المناعة.