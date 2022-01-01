للزهور حضور خاص في المنزل وتحدث فرقًا جديدًا في الديكور الداخلي، كما تؤكد منسقة الورود تيانا فايد.

بيروت – تعدّ الأزهار واحدة من الديكورات المنزلية التي لا غنى عنها للحصول على شكل جمالي مميز. فتنسيق ورود المنزل علامة من علامات الذوق الرفيع والفن اللذين تتميز بهما سيدة المنزل، فالزهور على الدوام هي مصدر السعادة والبهجة، تضفي الروح والحياة على كل مكان توجد فيه.

ويعدّ ترتيب الزهور سواء الطبيعية أو الصناعية أمرًا مهمًّا، إذ تجب مراعاة شكل المكان وديكوره ومقارنته بنوع الزهور الذي يناسبه ليكون مريحًا للعين ويحقق الهدف المقصود من وضعه.

الورود تحدث الفرق

تسعى كل امرأة للحصول على أفضل ديكور منزلي أنيق بجميع الوسائل المتاحة لديها، وعلى رأسها المزهريات (الفازات) الجذابة، كما تفضل الكثيرات اختيار الورد الطبيعي لتزيين أرجاء المنزل لكنه يتعرض للتلف سريعًا، لذا كان البديل الورد الصناعي.

وتضفي الأزهار الصناعية لمسة جمالية وإبداعية على المنزل، ويمكن تنسيقها بالذوق الخاص لكل سيدة. باختصار، الزهور لها حضور خاص في المنزل وتحدث فرقًا جديدًا في الديكور الداخلي، كما تؤكد منسقة الورود تيانا فايد للجزيرة نت، وتقدم نصائح مفيدة ومهمة لتنسيق الورود الصناعية في كل زوايا المنزل.

منسقة الورود تيانا فايد ترى أن مزهريات الورد إضافة رائعة لأي غرفة في المنزل حتى إن كانت صناعية (الجزيرة)

مزهريات طاولة غرفة المعيشة

تناسب غرفة المعيشة زهور القرانيا أو براعم الكرز، أو خليط من النوعين، فيعطي مزيجًا رائعًا من الألوان المختلفة والأطوال المختلفة التي تحقق بها السيدة المظهر الطبيعي كما لو كانت تجلس في الحديقة، ويمكنها أيضًا اختيار نوع المزهرية، فطاولة غرفة المعيشة تناسبها المزهرية المستطيلة أو ما يشبه الطبق، في حين يمكن وضع المزهرية الطويلة في أحد أركان غرفة المعيشة لتعطي الإحساس بالراحة والانسجام.

لن تختلف طاولة السفرة عن طاولة غرفة المعيشة، إنما يراعى أثناء تنسيق المزهرية الخاصة بطاولة السفرة استخدام المزهرية ذات الشكل المستطيل أو البيضاوي بما يتناسب مع شكل السفرة، ولكن المبدأ هنا هو أن تكون المزهرية غير عالية وكذلك الزهور الموجودة بها.

وتبيّن منسقة الورود أن السبب هنا لتمكين الجالسين من التواصل البصري في وجود المزهرية، كما لا ينبغي أن تكون منخفضة كثيرًا أيضًا كأنها أحد الأطباق على السفرة بل يراعى أن تكون ذات ارتفاع وحجم مناسبين.

المزهرية ذات الشكل المستطيل أو البيضاوي يفضل استخدامها بما يتناسب مع شكل الطاولة (مواقع التواصل)

أهمية الورود في المطبخ

المطبخ المميز حقًّا هو المطبخ المختلف الذي يعطي إحساسًا بالبهجة والراحة النفسية كلما دخلت إليه ربة المنزل، لذلك ينصح باستخدام بعض المجلات القديمة أو الزجاجات الفارغة في تنسيق بعض الزهور في المطبخ لشكل مميز ومختلف على الدوام، ومما يناسب المطبخ "زهرة الليلي".

زهور بلاستيكية للحمام

أما الزهور البلاستيكية فهي مناسبة جدًّا لتزيين الحمامات، كونها لا تتأثر بالرطوبة، ويمكن تنظيفها بالماء والصابون بسهولة، ومن المفضل استعمال المزهريات الصغيرة بأشكال مختلفة وألوان متعددة فهي تضفي راحة تامة على الحمام.

الزهور البلاستيكية مناسبة جدا للحمام وتضفي راحة داخله (بيكسلز)

الورود مع الأثاث الحديث

وتقترح منسقة الورود فايد استخدام الزهور ذات السيقان الطويلة التي لا تحتوي على كثير من الأوراق، وأيضًا الزهور التي تحتوي على بتلات صغيرة، ومن الأفضل تنسيق الزهور في مزهرية شفافة مع الأثاث المودرن (الحديث)، وكلما كانت أصغر كانت أبسط.

أما غرفة النوم فيفضل وضع تنسيقة صغيرة مسطحة على الدريسوار أفضل من وضعها بجانب السرير، أما تنسيقة المزهرية ذات الوردة الواحدة أو الوردتين فيفضل وضعها على الطاولات الجانبية في غرفة المعيشة أو على طرف المكتب.

المزهرية الطويلة يمكن وضعها في أحد أركان غرفة المعيشة لتعطي الإحساس بالراحة والانسجام (بيكسلز)

ومن أهم الأماكن التي يجب الاعتناء بتنسيق الزهور فيها البلكون أو التراس كما يطلق عليها البعض، فيمكن بكل بساطة جعل بلكونة المنزل حديقة صغيرة مبهجة تشعّ بالسعادة، لما تحويه من باقات وأنواع مختلفة من الزهور تضفي جاذبية خاصة على تراس المنزل.

وتقول فايد إنها تفضل وجود تنسيقات متعددة في المنزل ولا تكتفي بتنسيقة واحدة، ويجب ألا تخاف ربة المنزل من كثرة التنسيقات، فإن عرفت كيف تضع كل تنسيقة في مكانها المناسب فسيضفي ذلك أناقة وفخامة على المنزل.

ورد لكل غرف المنزل

وتعدّ مزهريات الورد إضافة رائعة لأي غرفة في المنزل، حتى إن كانت صناعية، حتمًا تضفي لمسة من الأناقة والشعور بالسعادة، لهذا تتابع فايد تقديم بعض الأفكار المبتكرة لتنسيق مزهريات الورد الصناعي في المنزل:

اختيار مزهريات مناسبة: أول قاعدة لتنسيق الزهور هي اختيار مزهريات مناسبة ومتناسقة مع أثاث الغرفة، إذا كان كلاسيكيًّا أو معاصرا، يمكن اختيار التصميم والشكل المناسب بحسب حجم المزهرية ولونها.

اختيار الألوان المتناسقة: ترتيب السيقان بين اليدين أولًا قبل وضعها في المزهرية يسهل تنسيق درجات اللون الواحد معًا، لكن من ترغب في الحصول على مظهر أكثر جرأة وإشراقًا عليها التأكد من دمج درجات الكريمي والأبيض وأوراق الشجر للمساعدة على مزج الألوان بشكل أكثر فاعلية، وتحتوي أزهار الحرير الصناعية على كثير من الخيارات.

عند تنسيق الأزهار يجب الحرص على تناسق الأطوال أيضا (الجزيرة)

ضبط ارتفاع السيقان: عند تنسيق الأزهار يجب الحرص على تناسق الأطوال أيضا، والتأكد من وضع الأزهار الكبيرة بارتفاع أطول من حافة المزهرية بدرجة كافية، ثم وضع الأوراق الخضراء بطول أقل. ويمكن الاستعانة بقصافة أو أداة لقطع الأسلاك لضبط الطول، والتأكد من تثبيتها من الأسفل جيدًا.

المزهرية قطعة مركزية: أكثر الطرق شيوعًا لتنسيق مزهريات الأزهار بوضعها كقطعة مركزية على الطاولات الكبيرة أو طاولة الطعام. وتناسب المزهريات الأكبر حجمًا هذه الفكرة.

استخدام المساحات الخضراء بشكل أساسي: لا تكتمل باقة الأزهار في المزهرية دون مساحات خضراء مناسبة كحشو أساسي للتنسيق، وينصح باختيارها من أوراق السرخس الصناعي أو أوراق الأوكالبتوس (Eucalyptus) الخضراء.