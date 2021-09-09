عندما تهددك لحظات التعاسة تذكري أن كل هذا سيمر وينتهي، الأشياء السيئة لا تدوم إلى الأبد، حاولي أن تغفري وتسامحي، اجعليها تمر وستختفي.

هل يمكنك صب الماء من كوب فارغ، بالطبع لا. على الأمهات ممن وصلن إلى منحدر السقوط الحر بعد استنفاد آخر قطرة من طاقتهن أن يعتنين بأنفسهن أولا حتى يتمكن من الاستمرار في العطاء والاعتناء بأسرهن بشكل أفضل.

إذا كنت في حالة عمل مستمر تذهبين إلى تمارين كرة القدم، والمدرسة، وتقومين بالأعمال المنزلية اليومية، فلا عجب أن أسلوب حياتك الصحي يتم وضعه على الرف مؤقتا، إلا أنه من المهم الاعتناء بنفسك حتى في ظل مهام حياتك المزدحمة.

تقول جولي بيرتون، مؤلفة كتاب "دليل الاعتناء بالنفس" The Self-Care Solution "في اللحظة التي تصبحي فيها أما، حددي شيئا لنفسك، الاهتمام بانتظام باحتياجاتك، سيجعلك أكثر سعادة وقدرة على رعاية عائلتك بشكل أفضل".

وبالرغم من معرفتنا أغلب النصائح الخاصة بأهمية الاهتمام بالنفس فإننا لا ننفذها، فالقول أسهل من الفعل عادة، لكن التأكد من وجود حد أدنى من قائمة الاعتناء بالنفس بشكل يومي سيساعدك على أن تكوني أما سعيدة جدا.

تقدم كارا فيرويردا، في مقال لها على موقع "إمبريفكت بيرفت ماما" -الذي يهتم بتقديم النصائح للأمهات Imperfectly perfect mama- بعض النصائح الضرورية للأمهات فيما يلي:

طلب المساعدة

الأم الذكية تعرف أنها لا تستطيع فعل كل شيء بنفسها، لذلك هي تطلب المساعدة من أفراد الأسرة والأصدقاء. سواء كنت تطلبين مجالسة أطفالك حتى تتمكني من الذهاب لقضاء بعض الوقت مع زوجك بالخارج، أو مطالبة أطفالك أنفسهم بالمساعدة في عملية تنظيف المنزل معك، فإن طلب المساعدة عادة جيدة في النهاية.

غادري المنزل

وفقا لموقع "بيرنتس" Parents، فإنه يُعتقد أن الهواء النقي وأشعة الشمس والطبيعة من العوامل الهامة لتحسين الحالة المزاجية للنساء. حتى أن 5 دقائق بالخارج يمكن أن تساعد في خفض مستويات التوتر وضغط الدم والمحافظة على صحتك العقلية.

المكوث بالمنزل طوال اليوم يجعلك تشعرين بالضيق والقلق. لذا على الأمهات ترك المنزل لبعض الوقت يوميا والحصول على هذا القدر من الطاقة الإيجابية، سواء كن وحدهن أو بصحبة الأطفال.

كل.. نم.. كن سعيدا

قد يكون الحرمان من النوم ضرورة يفرضها الحصول على طفل جديد، ولكن كلما أسرعت في معرفة كيفية استعادة ساعات نومك الثماني، زاد مخزون السعادة لديك. كما أن الحصول على وعاء من دقيق الشوفان وموزة بدلا من 3 أكواب قهوة، سيزيد جرعة الرضا لديك بالتأكيد.

الحصول على جسد مشدود

العادة الرئيسية للأمهات السعيدات جدا هي ممارسة التمارين. الأم التي تمارس التمارين تستطيع التسامح مع الذات بشكل سريع، فهي تقوم بشىء لنفسها وصحتها بالرغم من كل شىء.

العادة الرئيسية للأمهات السعيدات جدا هي ممارسة التمارين (بيكسلز)

وقت لنفسك

يعد اقتطاع وقت لنفسك بعيدا عن الأطفال أمرا بالغ الأهمية، سواء كانت سهرة تقضيها مع صديقاتك أو مجرد أخذ حمام طويل يساعدك على الاسترخاء بعد يوم مجهد طويل.

الاهتمام بالجيران

القيام ببعض الأشياء اللطيفة للآخرين يعد جزءا مهما من السعادة الداخلية، كما أنه يعد جزء من صندوق ودائع الكرم الذي سيرتد عليك يوما. قومي بإرسال بعض الخبز الطازج أو جزء من اللازانيا للجيران المفضلين لديك، يمكنك أيضا دعوة الجار المسن إلى المنزل لقضاء بعض الوقت في إجازة نهاية الأسبوع مع العائلة.

أحبي ما تملكي

السعادة لا تتطلب الكثير من المقارنات والمنافسة. يجب ألا تكوني وأطفالك وسيارتك ومنزلك الأذكى والألطف والأحدث والأرقى. القناعة أفضل من الثراء لذا أحبي ما لديك الآن.

القليل من المرح

في حال لم ينتبه الطرف الآخر لذلك، تشتري الأمهات الذكيات بعض الأزهار أحيانا، ويلتقين بأزواجهن لتناول طعام الغداء بالخارج. لا يهم من قام بالخطوة الأولى الأهم أن نشعر بالسعادة والفرح.

من أفضل الأشياء لكونك الشخص الذي يضع القواعد بالمنزل هو قدرتك على كسرها (غيتي)

كسر القواعد

من أفضل الأشياء -لكونك الشخص الذي يضع القواعد بالمنزل- هو قدرتك على كسرها. كالسماح ببعض أنواع الحلوى للأطفال، والتوقف في طريق العودة إلى المنزل لتناول السوشي المفضل مع ابنك المراهق. صناعة لحظات السعادة التي لا تنسى مهمة سهلة حاولي اتقانها.

الاستمتاع الفردي مع كل طفل

تعد صحبة الأبناء أمرا ممتعا خصوصا لو خصصت بعض الوقت لكل واحد منهم على حدة، إن الحصول على بعض الوقت الفردي مع كل طفل بدون مقاطعة أو شعور بالغيرة والتنافس من قبل الآخرين سيؤدي إلى علاقة جميلة بينك وبينهم وسيسهل عليك توجيههم بعد ذلك.

تخطي اللحظات التعيسة

عندما تهددك لحظات التعاسة تذكري أن كل هذا سيمر وينتهي، الأشياء السيئة لا تدوم إلى الأبد، حاولي أن تغفري وتسامحي، اجعليها تمر وستختفي.

عندما تهددك لحظات التعاسة تذكري أن كل هذا سيمر وينتهي (بيكسلز)

لا يوجد أبوان مثاليان

يريد جميع الآباء الارتقاء إلى الأبوة والأمومة المثالية والقيام بكل شيء بشكل صحيح طوال الوقت، إلا أننا نفقد أعصابنا مرارا وتكرارا ومن ثم نقدم رشوة لأطفالنا حتى يصفحوا عنا وينسوا ما حدث، لكن الحقيقة أن كل الوقت الذي تقضيه في الشعور بالذنب يخصم من الوقت الجيد الذي يجب أن تقضيه بصحبة أطفالك، اصفحي عن نفسك فالأهم هو الاستمرار في التخطيط للحظات الجيدة وعطلة نهاية الأسبوع القادمة.

الضحك

الضحك بشدة مع أطفالك أحد أفضل أسرار الأم السعيدة، يحب الأطفال أن يروا أمهاتهم يبتسمون، اضحكي معهم أثناء اللعب وأثناء تحضير الطعام ولا تنسي أن تقفزي معهم فوق الأسرة فهي لعبتهم المفضلة.

عادة العناق

العناق والدفء هي الطريقة التي تبني بها العلاقات الجيدة مع الأبناء والطريقة التي تلتئم بها الجروح كذلك، يجب على الأمهات معانقة أطفالهن في كل فرصة يحصلون عليها، لأن فرص احتضانهم تتضاءل مع الوقت الذي يكبرون فيه.

العناق والدفء الطريقة التي تبني بها العلاقات الجيدة مع الأبناء (بيكسلز)

اخفضي معدل توقعاتك

لا تتوقعي أن يكون كل شىء كما خططت له، اخفضي سقف توقعاتك، الأمهات الناجحات يضعن توقعات قابلة للتحقيق وواقعية لكل طفل من أطفالهن. عندما يتم تلبية هذه التوقعات، يتم الثناء.

إنه أمر مرهق لك ولأطفالك إذا لم تتحقق التوقعات أبدا. وإذا لم تتم تلبيتها أبدا أو كانت غير واقعية.

الاستيقاظ باكرا

إذا كنت تفضلين ذلك، فإن الاستيقاظ قبل الجميع وتجهيز كوب من العصير، ومنح نفسك بعض الوقت للتفكير والتخطيط ليومك، سيكون مفيد جدا لك وسيوفر عليك الكثير من المتاعب.

مع الأخذ في الاعتبار أن الاستيقاظ مبكرا يجب ألا يتم إلا إذا ذهبت إلى الفراش مبكرا في الليلة السابقة

افعلي شيئا تحبينه

يجب أن يكون لديك هوايات، يساعدك القيام بالأشياء التي تحبينها على أن تكوني أما سعيدة. لمجرد أن لديك أطفالا لا يعني أن عليك التخلي عن الأشياء التي كنت تحبين القيام بها من قبل. يمكن لأطفالك المشاركة في الهوايات التي تفضلين الاستمرار في القيام بها.