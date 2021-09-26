ما مدة صلاحية الحليب؟ أحد أكثر الأمور إحباطا في المطبخ أن تجدي صلاحية عبوة الحليب، التي ترغبين في استخدامها بإحدى الوصفات، قد تجاوزت مدة الصلاحية. لكنك قد تحتاجين إلى معرفة بعض الأمور المتعلقة بصلاحية الحليب قبل التخلص من العبوة.

هناك فرق كبير بين تصنيفات تواريخ الحليب التي تقول "للاستخدام قبل يوم كذا"، أو علامة "الأفضل إذا تم استخدامه قبل يوم كذا"، أو "تنتهي الصلاحية في تاريخ كذا".

تُستخدم عبارة "الأفضل إذا تم استخدامه قبل يوم كذا" للإشارة إلى الجودة فقط، حتى بعد هذا التاريخ يكون الطعام آمنًا للأكل.

تقول ليندسي باسيكا، المحققة في "منظمة سلامة المستهلك" (ConsumerSafety) الأميركية، إن العبارة الأخرى التي تقول "تنتهي الصلاحية في تاريخ كذا" تُستخدم للإشارة إلى اليوم الذي يبدأ فيه الحليب في تغيُر حالته ومذاقه وجودته، وبعد ذلك قد يصبح المنتج غير آمن للاستهلاك.

أما جملة "للاستخدام قبل يوم كذا" فتعني بيع الحليب للمستهلك أو التخلص منه وعدم السماح ببيعه، ويسمح ذلك لمنتجي الحليب بإخبار المستهلكين عندما يكون المنتج في ذروة جودته. ولا تعني جملة "الأفضل إذا تم استخدامه قبل يوم كذا" أن الحليب قد يفسد في التاريخ المشار إليه، بقدر ما تعني أن جودته قد تقل.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن تواريخ انتهاء الصلاحية تختلف بناء على نوع الحليب الذي تشتريه وكيفية تخزينه وكيفية تعبئته. على سبيل المثال، "مع الحليب الخام أو غير المبستر، تزيد معدلات التلف، كما هو الحال مع الحليب المصنوع بدون مواد حافظة"، حسب ما أفادت به باسيكا. إذ يمكن للتلوث أيضًا أن يحفز نمو البكتيريا، مما يؤدي إلى تحول الحليب إلى لبن رائب.

بمجرد فتح زجاجة الحليب، تصبح كل أنواع الحليب صالحة للاستخدام من 4 إلى 7 أيام من التاريخ المطبوع على العبوة (الألمانية)

ما مدة بقاء الحليب؟

يعتبر مكان وكيفية تخزين الحليب أمرًا محوريًا في الحفاظ على جودة الحليب. فوفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأميركية، إذا ترك الحليب من دون تبريد لأكثر من ساعتين، فإنه يعتبر غير آمن للاستهلاك.

كما يجب حفظ الطعام في أرفف الثلاجة الداخلية الأكثر برودة وليس على أرفف الباب، حيث يجب تخزين الحليب عند 38 درجة إلى 40 درجة فهرنهايت (1.5- 4.5 درجات مئوية) في الوعاء نفسه الذي جاء فيه، وبعيدًا عن الباب.

عندما يتم تخزين الحليب على أرفف باب الثلاجة، فإنه يتعرض للهواء الدافئ في كل مرة يتم فتحه، مما يشجع على نمو البكتيريا.

وتعتبر أبرد أجزاء الثلاجة هي تلك الأماكن في الخلف والأسفل. فقط تأكدي من أن الثلاجة ليست باردة جدًا، حتى لا يتحول السائل إلى كتل مثلجة.

وتأكدي أيضا من إغلاق الغطاء بإحكام على علب الحليب؛ إذ يساعد هذا على تقليل التلوث والروائح من المنتجات المبردة الأخرى.

التعرف على الحليب منتهي الصلاحية

هناك فرق بين تحول الحليب إلى كتل صغيرة من اللبن الرائب الذي يمكن استخدامه في المخبوزات، وأن تنبعث منه رائحة أو نكهة كريهة بسبب بكتيريا التلف التي تحدث بشكل طبيعي.

وفقًا لموقع "إيت باي ديت" (Eat By Date)، بمجرد فتح زجاجة الحليب تصبح كل أنواع الحليب صالحة للاستخدام من 4 إلى 7 أيام من التاريخ المطبوع على العبوة، إذا تم تبريده. وإذا لم يتم فتح العبوة، فإن الحليب كامل الدسم يستمر من 5 إلى 7 أيام، والحليب قليل الدسم والخالي من الدسم يستمر 7 أيام، والحليب الخالي من الدسم واللاكتوز يستمر 7 إلى 10 أيام بعد تاريخه المطبوع، إذا تم تبريده.

يجب التأكد من إغلاق الغطاء بإحكام على علب الحليب إذ يساعد هذا على تقليل التلوث والروائح غير المرغوبة (بيكسابي)

كيف تحفظين الحليب لأطول مدة ممكنة؟

هناك عدة طرق لإطالة العمر الافتراضي لزجاجة أو عبوة الحليب.