لا تمس ملابسي.. أفغانيات يطلقن حملة للمشاركة بصور ملابسهن التراثية الملونة

منذ أن استولت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، اتجهت الأنظار نحو المرأة الأفغانية والتشديدات الصارمة التي قد تقع عليها خلال السنوات القادمة. ومنذ ذلك الحين، أطلقت مجموعة من الأفغانيات حملة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ احتجاجا على قواعد الملابس الجديدة التي تفرضها طالبان على النساء وتشترط البرقع زيا إلزاميا.

ورفعت الحملة شعار "الثقافة الأفغانية" (AfghanistanCulture#). وتحت وسم "لا تمس ثيابي" (DoNotTouchMyClothes#)، شاركت النساء عبر منصات التواصل، صورهن بالملابس الأفغانية التراثية الملونة.

وأطلقت الحملة بهار جلالي أستاذة التاريخ السابقة في الجامعة الأميركية بأفغانستان، للاحتجاج على فرض طالبان زيا إلزاميا على النساء. ونشرت جلالي صورة لها وهي ترتدي فستانًا تقليديًا أنيق التطريز، وغردت "هذه هي الثقافة الأفغانية. أنا أرتدي الزي الأفغاني التقليدي".

This is Afghan culture. I am wearing a traditional Afghan dress. #AfghanistanCulture pic.twitter.com/DrRzgyXPvm — Dr. Bahar Jalali (@RoxanaBahar1) September 12, 2021

وفي لقائها مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" (BBC)، قالت جلالي إنها بدأت الحملة لأن "أحد أكبر اهتماماتي -وهو هوية أفغانستان وسيادتها- تتعرض للهجوم".

وحثت جلالي الأفغانيات الأخريات على مشاركة صورهن لإظهار "الوجه الحقيقي لأفغانستان"، وتابعت "أردت أن أبلغ العالم أن الملابس التي تراها في وسائل الإعلام ليست ثقافتنا، وهذه ليست هويتنا".

This is another traditional Afghan dress from a different part of Afghanistan. I was a teenager in this pic. We will not let our culture to be appropriated by those who want to erase us. #DoNotTouchMyClothes #AfghanistanCulture pic.twitter.com/dMwnBS7vuT — Dr. Bahar Jalali (@RoxanaBahar1) September 12, 2021

كما شاركت الأفغانيات صورهن بالزي الأفغاني التقليدي، واستعرضن التنوع والثراء الثقافي لبلادهن. ونشرت شابة أفغانية صورة لأمها وشقيقاتها بالملابس التقليدية، وعلقت عليها "هذه أمي أثناء حملها بي، وشقيقاتي بالفساتين الأفغانية".

My mom (with me in her belly), my khalas, and my sisters in Afghanistan dresses 🇦🇫🏔 #donottouchmyclothes #afghanistanwomen #AfghanistanCulture pic.twitter.com/P7i9bb0Em7 — ariana delawari (@arianadelawari) September 13, 2021

بينما نشرت الكندية ذات الأصل الهندي أرورا أكانكشا، المنسقة بالأمم المتحدة، صورة لها مرتدية ملابس تراثية أنيقة.

وعلقت أرورا -التي تعتزم ترشيح نفسها سكرتيرة عامة للأمم المتحدة- "تضامنا مع المرأة الأفغانية الجميلة والقوية، الثقافة الأفغانية معاكسة تمامًا لما رأيناه في تلك الصور، لا يمكن لطالبان أو أي شخص أن يمنع هؤلاء النساء من الإيمان بالثقافة الأفغانية".

In "Solidarity" with Beautiful and Strong Afghan Women. Afghan culture is very much opposite to what we saw in those pictures. No "Taliban" or anyone can stop these women to embrace Afghan culture. #AfghanistanCulture #BeautifulAfghanistan pic.twitter.com/svulLE2r1i — Arora Akanksha (@arora4people) September 14, 2021

بينما ارتدت الناشطة في مجال حقوق الإنسان سبوزماي مسيد فستانا تقليديا مطرز، وغرّدت "هذا هو لباسنا الأفغاني الأصيل. ترتدي النساء الأفغانيات مثل هذه الملابس الملونة والمحتشمة".

This is our Afghan authentic dress. Afghan women wear such colorful and modest attires. The black burqa never has been part of the Afghan culture. #FreeAfghanistan🇦🇫 pic.twitter.com/v9LIbcvklG — Spozhmay Maseed (@spozhmey) September 12, 2021

كما أكدت بعض المشاركات في الحملة أن الهدف منها هو الحفاظ على التقاليد الأفغانية الأصيلة، ودعم المرأة الأفغانية، والاحتجاج على أي صورة من صور التجريد من حق اختيار الملابس، بحسب وصف التغريدات.

I thought about whether I should join this campaign & share vibrant photos of our traditional clothing when women back home are stripped of their choices & our people are getting massacred but this how we keep our traditions alive! #DoNotTouchMyClothes#AfghanistanCulture pic.twitter.com/JT8VXQBwYk — Elaha (she/her) (@dressingsonnets) September 12, 2021

كما نشرت وصلت هاسرات ناظيمي الإعلامية في دويتشه فيله (Deutsche Welle) صورة لها مرتدية الملابس التراثية الأفغانية، وقالت "أنا أرتدي الزي الأفغاني التقليدي في كابل. هذه هي الثقافة الأفغانية وهذه هي الطريقة التي تلبس بها النساء الأفغانيات".

Me wearing traditional Afghan attire in Kabul. This is Afghan culture and this is how Afghan women dress. @RoxanaBahar1 pic.twitter.com/fUZSqy4rRK — Waslat Hasrat-Nazimi (@WasHasNaz) September 12, 2021

وكذلك أعلنت الإعلامية الأفغانية تاهمينا عزيز عن فخرها بارتداء الملابس التقليدية الأفغانية الملونة، مؤكدة أن الصور التي يتم تداولها في النشرات الإخبارية لا تعبر عن المرأة الأفغانية.

I wear my traditional Afghan dress proudly. It's colourful and beautiful. Not at all like the images you saw circulating yesterday. Thank you @RoxanaBahar1 who's encouraging us #AfghanWomen to share the beauty of #AfghanistanCulture. pic.twitter.com/OAyNhku78l — Tahmina Aziz (@tahmina_aziz) September 12, 2021

وتختلف الملابس التقليدية الأفغانية باختلاف القطاع الجغرافي، غير أنها تشترك في ملامح أساسية مثل التطريز الكثيف والألوان الزاهية والفساتين الفضفاضة التي ترتديها النساء في الاحتفالات الشعبية.

في المقابل، تعهد المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد -في أول ظهور له أمام وسائل الإعلام منتصف أغسطس/آب الماضي- بمنح المرأة الأفغانية حقوقها الكاملة وفقا للشريعة.

كما تعهدت حركة طالبان في وقت سابق بأنه لن يكون هناك مساس بحقوق المرأة ومكتسباتها، وأنه سيكون لها حضور نشط خلال عهد طالبان الجديد.

بينما أعلن وزير التعليم العالي الجديد في طالبان مؤخرا أنه سيُسمح للطالبات بحضور فصول دراسية منفصلة بين الجنسين في الجامعات، ولكن فقط بالزي الإسلامي المناسب.