يقول المختصون إنه لا يمكن للطفل المولود حديثا أن ينام طوال الليل دون إيقاظ الأم، فعلى أفضل تقدير يستيقظ كل ساعة ونصف تقريبا.

رعاية مولود جديد تشكل تحديا لكل أم جديدة، تحاول فهم ما يحدث وكيفية التعامل معه، فتظهر أسئلة متكررة وشائعة حول ذلك المولود والطريقة الأنسب لفهمه والتعامل معه ومع متطلباته.

تريد الأم الجديدة معرفة المدة التي يحتاجها طفلها للنوم، وكم مرة يحتاج إلى الرضاعة، وكيفية التأكد من أن الطفل الصغير بخير، وماذا تفعل إذا حدث خطأ ما؟

أسئلة، ربما لا تنتهي، وحاول المتخصصون البحث عن إجابات عميقة حول أكثر الأسئلة شيوعا لدى الأمهات الجدد.

لماذا يبكي طفلي؟ وكيف أتعامل مع بكائه؟

تشعر بعض الأمهات بالحيرة عند بكاء الطفل المستمر والدائم، وقد لا تعرف السبب وكيفية التعامل معه.

يرى المتخصصون أن بكاء الطفل قد يكون الطريقة الوحيدة للتعبير عن مشاعره، ومع ذلك ينبغي للوالدين الانتباه لطفل يبكي.

وبحسب "بارينت كلوب" Parentclub فإنه مع مرور الوقت وتكوين الروابط بين الأم والطفل يسهل التقاط الإشارات والاستجابة بسرعة لبكائه.

يبكي الطفل لأنه جائع، أو يحتاج إلى تغيير حفاضاته، أو يعاني ارتفاعا في الحرارة أو ربما انخفاضها، أو لديه مغص، وأحيانا يعاني من مشكلة تستدعي تدخل الطبيب، لذلك على الأم أن تتأكد أولا من سبب بكائه، وأن كل شيء جيد، لا يحتاج إلى الطعام أو تغيير الحفاض ولا يعاني من أي شيء طبي.

قد يكون الحضن أو الاستحمام الدافئ أو الخروج في نزهة أشياء قد تساعده على التوقف عن البكاء، وإذا لم يحدث ذلك عليها فورا التحدث مع الطبيب المختص.

مع مرور الوقت وتكوين الروابط بين الأم والطفل يسهل التقاط الإشارات والاستجابة بسرعة لبكائه (بيكسابي)

كيف أنظف الحبل السري لطفلي؟

يستغرق سقوط الحبل السري للطفل المولود حوالي أسبوع، وقد يسقط مبكرا أو متأخرا قليلا وهو أمر طبيعي لا يثير القلق.

ووفقا لـ"موم آب" Mommabe يحتاج الحبل السري إلى رعاية مناسبة لتجنب التهيج والعدوى، ويكون ذلك من خلال اتباع القواعد العامة للنظافة وهي الحفاظ على تلك المنطقة نظيفة وجافة دائما والسماح لها بالشفاء بشكل طبيعي.

ويمكن استخدام كمية صغيرة من الكحول الأحمر عدة مرات في اليوم لتنظيفه، وإذا لاحظت الأم تغيرا أو احمرارا في الحبل السري أو رائحة كريهة، فلابد من استشارة الطبيب.

كم مرة يجب أن أعقم زجاجات الحليب الصناعي واللهايات؟

يعتبر الحفاظ على سلامة طفلك أولوية قصوى، لذلك من المهم تعقيم زجاجات الحليب واللهايات بانتظام.

ومع ذلك لا تستطيع الأم مع كل المهام الجديدة التعقيم بعد كل استخدام، فيمكن غسلها بالماء الدافئ والصابون وتعقيمها طوال الليل لتقتل معظم البكتيريا التي دخلت إليها خلال النهار.

من المهم تعقيم زجاجات الحليب واللهايات بانتظام لتقل البكتيريا (وكالة الأنباء الألمانية)

هل البراز الأخضر طبيعي؟

يتغير لون براز الطفل وفقا لنوع الرضاعة إذا كانت طبيعية أو صناعية، قد تلاحظ الأم ألوان براز مختلفة في حفاضة طفلها، ولا داعي للقلق.

لكن هناك ألوان براز محددة على الأم الانتباه لها لأنها قد تكون علامة على مرض ما، أي أن يكون لونه أبيض وطباشيريا، أوسميكا وأسود، أو أحمر كالدم بحسب موقع "بارينتس" Parents.

هل يجب علي إيقاظ طفلي لإرضاعه؟

في الأسابيع القليلة الأولى من عمر الطفل يجب أن تكون الرضاعة منتظمة، فتحتاج الأم إلى إطعام رضيعها كل بضع ساعات وإيقاظه إذا كان نائما، لأنه عادة لا يشعر الطفل بالجوع ولا يستيقظ.

أثناء نموه، سيحتاج الطفل إلى وجبات أقل ولن يكون من الضروري إيقاظه كثيرا لإطعامه، لكن من الأفضل القيام بذلك خلال الأسابيع الأولى من أجل ضمان زيادة الوزن بشكل صحي.

هل يستطيع طفلي النوم طوال الليل؟

يقول المختصون إنه لا يمكن للطفل المولود حديثا أن ينام طوال الليل دون إيقاظ الأم، فعلى أفضل تقدير يستيقظ كل ساعة ونصف تقريبا.

وبحسب "مامز" Moms مع نمو الأطفال، تختفي أنماط النوم هذه ويكونون قادرين على النوم لساعات أطول.

وبشكل عام، ينام الطفل المولود حديثا حوالي 16-18 ساعة في اليوم، في معظم هذا الوقت، ينام أثناء النهار.

ولمساعدة الأطفال على اتباع نمط للنوم، يجب على الأمهات خلال النهار جعلهم ينامون في غرفة مشتركة حيث يؤدون أنشطتهم اليومية، والحفاظ على وقت الليل هادئا ومظلما.

لماذا يجب أن ينام طفلي على ظهره وليس بطنه؟

تعتقد بعض الأمهات أن نوم الطفل على بطنه أكثر راحة له، حيث يمكنه التخلص من الغازات والمغص المصاحب له.

لكن ذلك يعد خطئا كبيرا، خاصة لو كانت الأم غير منتبهة له أثناء نومه، فمن الضروري للغاية أن ينام الرضيع على ظهره، لأنه إذا نام على بطنه فهناك خطر الإصابة بمتلازمة موت الرضع المفاجئ بسبب الاختناق.

على الأم التأكد من وضع الطفل على ظهره في سرير الأطفال وتفحصه بعد بضع ساعات للتأكد من أنه لم يقلب نفسه على جنبه أو على بطنه.

مع التأكد من عدم وضع أي شيء آخر بجانبه في السرير كالألعاب أو الوسائد حتى يبلغ الطفل 5 أشهر من العمر.