غالبا ما يشكل استخدام المنتجات التي تحتوي على الكلور خطرا على الصحة، لذلك من الأفضل تجنبها، كما يجب الحرص على عدم خلط الكلور بمواد كيميائية أخرى لتجنب الإصابة بحروق خطيرة.

يستنزف تنظيف الأسطح المتسخة وكيّ الملابس وغسل الأواني وغيرها من المهام المنزلية الكثير من الوقت والجهد، لكن بعض هذه الأشياء قد لا تكون ضرورية على عكس ما يعتقد أغلب الناس.

يستعرض موقع "برايت سايد" (brightside) الأميركي بعضا من الأعمال المنزلية التي يمكن أن تستغني ربة البيت عنها، أو تنجزها بشكل مختلف للحصول على نتائج أفضل.

ليس هناك حاجة لكيّ ملاءات السرير (غيتي)

1. كيّ التيل والشراشف

يستغرق كيّ قطعة كبيرة من قماش التيل وقتا طويلا، لكن هذا النوع من القماش لا يحتاج للكيّ، إذ تختفي التجاعيد تلقائيا بعد تعليقه.

وليس هناك حاجة أيضا لكيّ ملاءات السرير، ويمكن استخدام جهاز الكيّ بالبخار أو رش بعض الماء بعد وضع الشرشف على السرير وتركه ليجف للتخلّص من التجاعيد.

2. مسح الأرضيات الخشبية بماء كثير

تتضرر الأرضيات الخشبية عند الإفراط باستخدام الماء لتنظيفها، لكن هذا لا يعني أنه لا يجب مسح الأرضية على الإطلاق. إذا كانت هناك شقوق، قد تتسرّب المياه وتفسد الخشب، لذلك يجب تقليل كمية الماء المستخدم بالتنظيف قدر الإمكان.

تتضرر الأرضيات الخشبية عند الإفراط باستخدام الماء لتنظيفها (غيتي)

3. تنظيف مرآة الحمام بالسوائل

إذا كانت هناك بصمات أصابع أو بقايا معجون أسنان على المرآة، فمن الأفضل استخدام منشفة مبللة من الألياف الدقيقة لإزالتها. قد يؤدي استخدام الكثير من سوائل التنظيف لإتلاف سطح المرآة، كما أن رش السائل مباشرة ليس فكرة جيدة، والأفضل وضعه على القماش أولا.

4. تنظيف المرحاض بمنتجات الكلور

إذا بدا المرحاض نظيفا ولم تظهر أي بقع ملونة، فلا داعي لغسله، ويكفي تنظيفه مرة واحدة في الأسبوع. وعلى عكس ما يعتقده كثيرون، المرحاض ليس أقذر مكان في المنزل، إذ توجد بكتيريا في حوض المطبخ أكثر بكثير من المرحاض.

وغالبا يشكل استخدام المنتجات التي تحتوي على الكلور خطرا على الصحة، لذلك من الأفضل تجنبها عند تنظيف المرحاض، كما يجب الحرص على عدم خلط الكلور بمواد كيميائية أخرى لتجنب الإصابة بحروق خطيرة.

إذا بدا المرحاض نظيفا ولم تظهر أي بقع ملونة فلا داعي لغسله (غيتي)

5. غسل الأقمشة الرقيقة باليد

المبالغة بغسل الأقمشة الرقيقة يدويا يتسبب بإتلافها. من الأفضل نقع هذا النوع من الملابس في الماء البارد مع المنظف لمدة 30 دقيقة، ثم فركها في الماء بعناية.

6. مسح الكتب بانتظام

عندما يتعلق الأمر بتنظيف الكتب، فإننا عادة ما نقوم بمسحها بمنشفة جافة، لكن ذلك يمكن أن يتلفها. يجب تنظيف الكتب مرة كل 3 أو 4 أشهر بحركات لطيفة باستخدام قطعة قماش ناعمة. ومن الأفضل الاحتفاظ بالكتب داخل أرفف مغلقة، لأن الغبار والرطوبة يتسببان بإتلافها.

7. تلميع أسطح الفولاذ المقاوم للصدأ

تظهر البقع بشكل بارز على الأسطح المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، مثل قطرات الماء أو بصمات الأصابع، لكن من الأفضل عدم تنظيف هذا النوع من الأسطح باستمرار.

ويجب تجنب استخدام الكلور أو المنتجات التي تحتوي على الكحول لتنظيف الفولاذ المقاوم للصدأ، لأنه قد يتلف الأسطح أو يغير لونها.

8. تنظيف الفرن بانتظام

إذا كنت لا تستخدمين الفرن كثيرا، فلا داعي لتنظيفه أكثر من مرة في الشهر، ومن الأفضل عدم استخدام مواد كيميائية قوية في كل مرة تقومين بتنظيفه.

يمكن صنع خليط من صودا الخبز ووضعه على الأسطح الداخلية للفرن وتركه طوال الليل، وكل ما عليكِ فعله هو مسحه بقطعة قماش مبللة في الصباح.

للتخلص من الروائح الكريهة في الثلاجة يمكنكِ وضع صودا الخبز داخل كيسين من أكياس الشاي المستعملة (مواقع التواصل)

9. تنظيف الثلاجة بشكل متكرر

لا داعي على الإطلاق لتنظيف الثلاجة أكثر من مرة كل 3 أشهر إذا لم تكن هناك بقع بارزة داخلها.

ويمكن تغطية الأرفف الزجاجية بورق البرشمان لتجنب ظهور البقع، إذ إن هذا الورق يمنع تشكل طبقات الماء كما أنه صديق للبيئة. وللتخلص من الروائح الكريهة يمكنكِ وضع صودا الخبز داخل كيسين من أكياس الشاي المستعملة.

10. مسح الغبار بقطعة قماش جافة يوميا

تفضل كثيرات تنظيف الأسطح بقميص قديم أو قطعة قماش جافة يوميا، لكن الأفضل مسح الغبار مرة واحدة في الأسبوع. قد تتسبب قطعة القماش الجافة بإتلاف الأثاث لأنها ستخلّف خدوشا صغيرة على الأسطح.

كما أن الغبار لا يبقى على القماش بل يتطاير في الهواء ويستقر بمكان آخر. لتوفير الوقت والجهد في تنظيف الأرفف داخل الخزائن، يمكنك تغطيتها بورق البرشمان (ورق يستخدم للف الخبز أو البطانات) وتغييره كل أسبوعين.

استخدام قطعة القماش الجافة قد يتسبب بإتلاف الأثاث لأنها ستخلّف خدوشا صغيرة على الأسطح (غيتي)

11. تنظيف القدور والمقالي دون نقعها في الماء

قد يكون من الصعب جدا التخلص من الدهون وبقايا الطعام العالقة في القدور (الطناجر) والمقالي، وربما يستغرق تنظيف مقلاة واحدة وقتا أطول من غسل كومة من الأطباق. وللحصول على نتيجة رائعة، يمكنكِ ملء الحوض بالماء الدافئ وإضافة القليل من سائل التنظيف ونقع المقلاة داخله، مما يجعل تنظيفها أسهل بكثير.

12. الإفراط بتنظيف العبوات البلاستيكية

الإفراط بتنظيف العبوات البلاستيكية لإزالة بقع الطعام ليست فكرة جيدة، لأن الشقوق والخدوش على سطحها تصبح بيئة مثالية لنمو البكتيريا. ويفضل عدم وضع أطعمة ساخنة في الأواني البلاستيكية، فدرجات الحرارة العالية لا تفسد هذه العبوات فحسب، بل تتسبب بظهور مواد كيميائية ضارة. ولتجنب تنظيف بقايا الطعام يدويا، يمكنك وضع ورق البرشمان أو ورق الألومنيوم.

13. تنظيف السجاد بالمكنسة الكهربائية يوميا

يكفي تنظيف السجاد بالمكنسة الكهربائية مرة أو مرتين في الأسبوع. تميل كثيرات لاستخدام المكنسة الكهربائيّة بمجرد أن يلاحظن قطعة صغيرة من الصوف على السجاد، لكن الأفضل في هذه الحالة تنظيفه بقفاز مطاطي مبلل أو قفاز مخصص للعناية بالحيوانات الأليفة. وإذا كان هناك مسحوق أو أحمر شفاه على السجاد فإن المكنسة الكهربائية ليست الجهاز المناسب لتنظيفه.