أغراض أساسية يحتاجها الطفل قبل السفر لقضاء الإجازة.. تعرفي عليها

لا يجب نسيان ألعاب الطفل المفضلة وبطانيته؛ حيث تساعد على منحه شعورا بأنه في المنزل، وتضمن نومه بسهولة.

عند الاستعداد لقضاء الإجازة بالسيارة أو الطائرة؛ من المهم تجهيز حقيبة سفر العائلة بكل عناية، ويشمل ذلك كل الأغراض التي يحتاجها الأطفال من ملابس ومستلزمات نظافة ووجبات وأشياء أخرى.

في تقرير نشرته مجلة "إيريس ماما" (eresmama) الإسبانية؛ تستعرض الكاتبة سامانتا رويز أبرز الأغراض التي يجب إعدادها للأطفال قبل السفر لقضاء الإجازة.

ملابس كافية

من المهم إحضار ما يكفي من الملابس لتغطية عدد أيام الرحلة، بينها زوج من ملابس النوم، ومعطف للمطر وقبعة. وإذا كنت ستسافرين إلى منطقة دافئة، ضعي معطفا ربيعيا.

لا تنسي حليب الطفل وبعض الوجبات الخفيفة (مواقع التواصل)

الطعام والشراب

ضعي معك المرايل (أثواب) التي تستخدم مرة واحدة والرضّاعة وبعض اللهايات. لا تنسي حليب الطفل وبعض الوجبات الخفيفة مثل البسكويت.

مواد النظافة

ضعي معك حفاضات ومناديل وصابون وجل معقم وكريمات لترطيب البشرة. ويعتبر المسبح القابل للنفخ خيارا جيدا إذا كنت ترغبين في مكان آمن لاستحمام الطفل أثناء السفر.

الألعاب

لا يجب نسيان ألعاب الطفل المفضلة وبطانيته؛ حيث تساعد على منحه شعورا بأنه في المنزل، وتضمن نومه بسهولة.

اصطحاب ألعاب الطفل المفضلة في السفر تمنحه شعورا بأنه في المنزل (غيتي)

حقيبة إسعافات أولية

تأكدي من إحضار مقياس حرارة وخافض للحرارة ومطهر وضمادات لاصقة وواقي من الشمس وكريم للحروق ولدغات الحشرات. ولا تنسي أيضا الأدوية والمكملات الغذائية التي يتناولها طفلك بانتظام.

المقعد

يعتبر مقعد الطفل ضروريا للرحلات بالسيارة، وإذا كان السفر بالطائرة فاستفسري من شركة الطيران عن نوع المقعد الذي يمكنك استخدامه.

حمّالة الأطفال تمكّن الآباء من حمل الطفل وهو في مرحلة الحبو بكل سهولة (الألمانية)

حمّالة الطفل

سوف يتعين عليك حمل طفلك حيثما ذهبت، لذا فإن الحمّالة مهمة جدا خاصة عند المشي لمسافات طويلة. إذا كان عليك شراء واحدة، فتأكدي من أنها مناسبة ومريحة.

عربة قابلة للطي

رغم أنها قد تشغل مساحة كبيرة؛ فإن عربة أطفال قابلة للطي ضرورية لنقل الطفل بشكل مريح.

حقيبة ظهر صغيرة

ضعي معك حقيبة ظهر صغيرة، يمكن أن يحملها الطفل عند الخروج في نزهة على الأقدام، وتحتوي أغراضه الخاصة.

سرير السفر

يعتبر السرير ملحقا عمليا للغاية، ولكنه يصلح فقط عند السفر بالسيارة. رغم أنه قابل للطي، لكن لا يمكن استعماله على متن الطائرة.

الإنترفون

هذا الجهاز مفيد جدا لمراقبة الطفل إذا كان ينام في غرف منفصلة.

مسخن الرضّاعات ضروري للحفاظ على دفء الطعام أو الحليب، خاصة عند الخروج في نزهة (الألمانية)

مسخن الرضّاعات والترمس

تصلح هذه الأجهزة للحفاظ على دفء الطعام أو الحليب، خاصة عند الخروج في نزهة على الأقدام.

ملعقة وكوب وشوكة

إذا كان الطفل يأكل أطعمة صلبة، فمن الأفضل إحضار أغراض الأكل الخاصة به.

محضّر طعام أطفال

هذا الجهاز الصغير رائع للسفر، حيث يمكنك تحضير طعام الأطفال وطهي الخضار.