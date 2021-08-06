لا فائدة إطلاقا من حث الأطفال على ممارسة التمارين دون أن نشاركهم وننشط معهم فعليا

تعويد الأطفال حب الحركة والنشاط أمر بالغ الأهمية لنموهم البدني والعقلي، كما أنه يساعد في تمهيد الطريق أمامهم للمشاركة الفعالة في أنشطة اللياقة البدنية عندما يصبحون بالغين.

فالأطفال الذين يكتسبون عادات نشاط بدني صحية يتمتعون بإمكانية أكبر للحفاظ على هذه العادات عند البلوغ، حيث تظهر الأبحاث أن "النشاط البدني يحسن صحة القلب، ويعزز قوة العظام والعضلات، ويساعد في الحفاظ على وزن صحي"، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "سي دي سي" (CDC).

وأوصت إرشادات النشاط البدني للأميركيين بأن يمارس الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و17 عاما نشاطا رياضيا يوميا لمدة لا تقل عن 60 دقيقة.

وعلى الرغم من حرص كثير من الآباء على تنشئة أطفالهم على حب الحركة والرياضة أظهر تقرير لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أيضا أن أقل من ربع الأطفال (24%) فقط يفعلون ذلك.

ونستعرض هنا آراء ونصائح الخبراء التي تساعد في إلهام الأبناء حب الحركة والنشاط في وقت مبكر، لكون الأطفال الذين يتعودون على النشاط من البداية تصبح الرياضة عادة لديهم بقية عمرهم.

ممارسة الأطفال الرياضة مع أصدقائهم تساعدهم على مواجهة العقبات (وكالة الأنباء الألمانية)

حب الحركة يبدأ من المنزل

لأن ما يُؤسَس عليه الأطفال منذ البداية يعد أمرا بالغ الأهمية لصحتهم العامة فإن تعزيز حب الحركة لدى الطفل في سن مبكرة يبدأ من المنزل، فالأطفال يقلدون تصرفات والديهم في كثير من سلوكيات الحياة، ومن ضمنها عادات الحركة والنشاط البدني، كما تقول طبيبة الأطفال دينيس وودال راف.

فعندما يلاحظ الطفل أحد والديه يواظب على النشاط البدني "يكون أكثر عرضة للتحلي بهذا السلوك"، وفي المقابل نجد أن الطفل الذي يرى أحد والديه وهو يجلس خاملا على الأريكة لفترات طويلة فمن المرجح أن يتخذ هذا السلوك قاعدة له، بحسب وودال راف.

لذا تؤكد اختصاصية طب الأطفال ناتاشا ترينتاكوستا على أن تأسيس عادات النشاط في وقت مبكر من الحياة يظل مع الأطفال طوال مراحل نموهم.

مفتاح إلهام حب الحركة

مفتاح إلهام حب الحركة منذ سن مبكرة يكمن في التركيز على الاستمتاع، حيث يقل احتمال تحمس الأطفال لشيء لا يستمتعون به، أما إذا وجدوا أنفسهم يستمتعون فإنهم يريدون المزيد وينفقون الوقت لممارسة مهاراتهم.

لهذا السبب فإنه من الضروري العثور على الأنشطة التي يستمتع بها طفلك وتحويلها إلى ممارسات تشجعه على التحرك أكثر"، بحسب جون جالوتشي جونيور الخبير في إعادة التأهيل والطب الرياضي الذي يوصي بأنه يجب ألا يشعر الأطفال -خاصة الصغار- بأن التمرين عمل روتيني.

مع ملاحظة أن بعض الأطفال يحبون الرياضات المنظمة والمنافسة، لكن كثيرين آخرين لا يحبونها، مما يتطلب توفير مدى أوسع لأنواع الأنشطة يتضمن المشي أو تسلق الأشجار أو أي نشاط بدني آخر يستمتعون به، ويزيد من استمرار اهتمامهم بالحركة والرياضة دائما.

بعض الأطفال يحبون الرياضات المنظمة والمنافسة لكن كثيرين آخرين لا يحبونها (الجزيرة)

نصائح للبدء

هذه حزمة من النصائح المهمة التي وجهها الخبراء عبر موقع "هيلث لاين" (Healthline) للمساعدة على إلهام الأطفال حب الحركة منذ سن مبكرة: