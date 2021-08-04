الحلويات تخلو من المواد الحافظة والسكريات وتتكون من مواد طبيعية مثل الجوز واللوز والتين المجفف والزبيب والسمسم والتوث، بالإضافة الى الحبّة الخضراء

أربيل- لم تستسلم العراقيتان هدى عمر (23 عاماً) وزميلتها سوما كريم (21 عاماً) لانعدام فرص التعيين بالدوائر الحكومية بعد تخرّجهما من كلية الزراعة جامعة السليمانية بكردستان العراق هذا العام، وصممتا على أن يكون لهما عمل خاص، فقرّرتا افتتاح معملٍ لصناعة وإنتاج 4 أنواع جديدة ونادرة من الحلويات التي تتكون من مواد طبيعة خالية من المواد الحافظة.

يتم صنع الحلويات الجديدة، التي تخلو من المواد الحافظة والسكريات، وتتكون من مواد طبيعية مثل الجوز واللوز والتين المجفف والزبيب والسمسم والتوت، بالإضافة إلى الحبّة الخضراء، وتطحن كل منها على حدة في جهاز خاصّ، ومن ثم تجمع في إناء كبير بعد خلطها وطحنها وجعلها صغيرة الحجم دائرية الشكل باستخدام اليدين.

فكرة هذا العمل جاءت تأكيداً من الفتاتين على ضرورة الحفاظ على تراث وهوية منطقة هورامان التابعة لمحافظة السليمانية والتي تمتاز منذ قرون عدة بالأعمال اليدوية وغيرها، فحققتا شهرة واسعة لاسيما وأنهما الوحيدتان في المنطقة في افتتاح وإدارة معمل لإنتاج الحلويات كهذا.

يُباع الكيلو الواحد من هذه الحلويات بنحو 10 دولارات أميركية، وتسعى الفتاتان لتوسيع معملهما وتوفير فرص عمل كثيرة للعديد من الخريجات العاطلات عن العمل.