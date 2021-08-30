أرخص من الذهب أحيانا.. دليلك لشراء خاتم الخطبة الماسي

على عكس ما يتبادر إلى الأذهان، قد يصبح الخاتم الماسي هدية زواج اقتصادية أقل سعرا من الذهب وهو أمر لا يعرفه كثيرون. وإذ تتجه معظم الفتيات في السنوات الأخيرة إلى شراء الخواتم الماسية في الزواج، قد تقع كثيرات منهن في حيرة الاختيار الصحيح للخواتم الماسية، لا سيما إن لم يكن لديهن خبرة كافية في شرائه.

ولذلك قد تحتاجين إلى خبير عند التوجه إلى محل المجوهرات، أو سؤال الصديقات حول تجاربهن السابقة، وربما البحث عبر الإنترنت عن آراء وتجارب الآخرين مع علامات تجارية بعينها.

مع المزيد من البحث، قد تحتاجين إلى معرفة بعض المعلومات عن الماس، وكيفية الشراء وسياسات البيع الشائعة.

تصنيف الماس

ربما تكونين قد سمعت عن الـ"4 سي" (Four Cs)، وهو نظام تصنيف الماس الذي يحدد نوع وجودة وسعر الماس المستخدم في المجوهرات، ويرتكز على 4 عوامل تبدأ جميعها بحرف "سي" (C).

أولا: القطع

يقصد بكلمة "قطع" (Cut) عامل التألق أو درجة سطوع الماس، وليس شكل قطعة الماس، بحيث تتفاعل الأوجه مع الضوء لتحقيق أقصى قدر من اللمعان.

ثانيا: القيراط

يقاس حجم الماس أو وزنه بـ"القيراط" (Carat)، ومتوسط حجم ​​الماس في خاتم الخطوبة قيراط واحد أو 200 ملليغرام، وكلما زاد حجم حجر الماس الواحد زاد سعره في المقابل.

ثالثا: النقاء

أما بالنسبة للنقاء (Clarity) فحتى الحجر ذو المظهر المثالي قد يكون به عيوب وشوائب تظهر في صورة بقع أو خطوط سوداء أو بيضاء صغيرة، إذ تظهر بشكل طبيعي عندما يتشكل الماس في الأرض على مدى ملايين السنين. وكلما كانت الشوائب أصغر وأقل وضوحًا، ارتفع السعر.

رابعا: اللون

يأتي "لون" الماس (Color) في مجموعة من الدرجات، لكن أندرها عديمة اللون. يتم تصنيف درجة اللون على مقياس يبدأ من حرف "دي" (D) ويرمز للشفاف أو عديم اللون وهو الأغلى سعرا، وصولا إلى "زد" (Z) الذي يرمز للون الذي يميل للاصفرار.

يأتي لون الماس في صورة مجموعة من الدرجات لكن أندرها عديمة اللون (رويترز)

اختيار الشكل

هناك عدة أشكال للماس، لكن أكثرها شيوعًا ما يلي:

الدائري: وهو الشكل الأكثر رواجا وأفضل ما يبرز تألق الماس.

البيضاوي: ويناسب خواتم الأصابع الطويلة النحيلة.

الماركيزي: وهذا النمط الطويل المدبب يزيد من حجم الماس.

الكمثري: وهو يبدو رقيقا للغاية على شريط خفيف ورفيع.

هناك عدة أشكال للماس الماركيزي وإميرالد والدائري والكمثري (مواقع التواصل)

مكان شراء خاتم الخطوبة

هناك العديد من الأماكن لشراء خاتم الخطوبة، لكن كيف تقررين الشراء من متجر أو علامة تجارية محددة؟

صائغ خاص

إذا كانت لديك فكرة واضحة سابقة عن أماكن بيع المجوهرات الماسية، فيمكنك اختيار الخاتم المناسب لميزانيتك من صائغ خاص، ويجب أن تنتبهي لشهادة التوثيق التي تثبت جميع بيانات الخاتم ومواصفاته، إلى جانب فاتورة البيع المدون بها جميع المواصفات والسعر.

من المعروف أن بيع المجوهرات الماسية قد يسبب خسارة مادية كبيرة، لا سيما إن كان البيع بعد سنوات قليلة من الشراء (تحديدا خلال عامين من الشراء)، فربما تخسرين نحو 50% من قيمته الأصلية.

إذا مرت سنوات على الخاتم أو المجوهرات الماسية بشكل عام، فقد تستطيعين بيعها بنفس سعر الشراء وربما أكثر قليلا، خاصة إذا تم الاحتفاظ بالقطعة الماسية بدون خدوش.

وانتبهي، فلكل متجر سياسة البيع الخاصة به؛ في العادة يتم بيع أو استبدال المجوهرات الماسية لدى نفس البائع لتجنب الخسارة عند البيع، فانتبهي جيدا لاتفاق البيع المبرم مع الصائغ الخاص بك.

بيع المجوهرات الماسية قد يسبب خسارة مادية كبيرة، لا سيما إن كان البيع بعد سنوات قليلة من الشراء (بيكسابي)

الشراء عبر الإنترنت



تجنبي الشراء عبر الإنترنت من المواقع مجهولة المصدر، ويمكنك شراء الخاتم من الماركات العالمية المعروفة، مع التأكد من إمكانية إرجاع المنتج خلال فترة محددة.

وأخيرا، عند شراء خاتم الخطوبة أو مجوهراتك الخاصة، يجب ألا تنساقي وراء الإعلانات التي تجذبك للسعر وحده، فقطعة المجوهرات التي تحتوي على قطع ماسية كثيرة صغيرة الحجم لا تتساوى في القيمة مع الخاتم الذي يحتوي على حجر ماس من قطعة واحدة، حتى وإن تساوت قطعتا المجوهرات في الوزن، فكلما كان حجم الماس أكبر في قطعة واحدة كان أفضل من القطع المتعددة.