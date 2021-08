احتفاء بالفلسطينية "فلسطين سرور" كأول امرأة عربية أميركية برتبة نقيب في شرطة نيويورك

حصلت الأميركية ذات الأصول الفلسطينية فلسطين سرور، على ترقية في عملها لتصبح أول امرأة عربية أميركية برتبة "نقيب" في شرطة نيويورك.

ونشرت جمعية أخوية في شرطة نيويورك، عبر تويتر "نصنع التاريخ.. تمت ترقية عضو مجلس الإدارة الخاص بنا الملازم فلسطين سرور لتصبح أول امرأة عربية أميركية كقائدة في شرطة نيويورك، لا يمكننا أن نكون أكثر فخراً بك نقيب سرور".

Today #History is made in the #NYPD as our very own Board member Lt. Filastine Srour is Promoted to become NOW the #First #Arab #American #Female #Captain in the #NYC #PoliceDepartment We couldn’t be more proud of you Captain Srour 🎉🎊🎈❤️💙 #ArabAmerican #Palestinian #Rolemodel pic.twitter.com/XIzPs4xMMJ

كما أعلنت وسائل إعلام رسمية فلسطينية، تعيين إدارة شرطة ولاية نيويورك، "فلسطين سرور" ضمن قيادة مقاطعة برونكس، إحدى المقاطعات الخمس التي تتكون منها مدينة نيويورك، برتبة نقيب، لتصبح أول امرأة من أصول عربية تصل إلى هذه الرتبة.

وجاءت ترقية سرور (38 عاما)، الحاصلة على البكالوريوس في علم الإجرام، والماجستير في علم النفس الشرعي والمنحدرة من قرية بيت نوبا جنوب محافظة رام الله والبيرة، بعد تميزها في العمل لدى جهاز شرطة نيويورك، الذي يعتبر الأكبر من حيث العدد الشرطي على مستوى الولايات المتحدة الأميركية، وفق وكالة وفا الرسمية.

واحتفى ناشطون ومنصات فلسطينية بالنقيب فلسطين، باعتبارها أول امرأة تصل إلى أعلى المراتب، كما أنها لعبت دورًا كبيرًا في الترويج للقضية الفلسطينية في نيويورك، وكان آخرها إقناع شرطة نيويورك برفع العلم الفلسطيني خلال الاحتفالات السنوية للجاليات الوطنية الممثلة في دائرة الشرطة.

Watch as NYPD executives preside over our morning promotion ceremony. https://t.co/HW6IwClkfe

وكتب حساب "Palestine Pixel" عبر فيسبوك تعقيبا على تعيينها "نحن فخورون بك جدًا، ألف مبارك نقيب فلسطين".

The only thing better than promotion day is getting to celebrate your accomplishments with your family!

Congratulations to all of today’s promotees.

Wishing them all the very best in their new roles as they go forth to continue serving the people of NYC. pic.twitter.com/Wtqwkx4sGs

