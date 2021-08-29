وفقا لتقرير الأمم المتحدة لعام 2020، تسببت جائحة كوفيد-19 في "أكبر اضطراب بأنظمة التعليم في جميع أنحاء العالم، حيث أثرت على 1.6 مليار متعلم في 190 دولة.

وبينما يستعد ملايين الأطفال للعودة إلى المدارس بعد أن أثبتت فترة العزل الثقيلة أن الذهاب للمدرسة هو أفضل الطرق لتعلم الأطفال والمراهقين، فإن الأمر لن يخلو من تحديات، بسبب استمرار العواقب الصحية والاقتصادية والاجتماعية لوباء كوفيد-19 وتحوراته، وذلك وفقا للخبراء.

فبالرغم من أنه اعتبر "العودة إلى المدارس بأمان في خريف 2021 أولوية -حيث يستفيد الطلاب من التعلم الشخصي"- فإن مركز السيطرة على الأمراض" سي دي سي" (CDC) عاد وأصدر تحديثا لإرشاداته منذ أيام؛ "نظرا للأدلة الجديدة على متحور "دلتا" المنتشر والمعدي للغاية"، وقد أوصى فيه بـ"تقنيع" جميع المعلمين والموظفين والطلاب وزوار المدارس، مع وضع إستراتيجيات وقائية متعددة الطبقات، "بغض النظر عن حالة التطعيم" كالالتزام بمسافة 3 أقدام (متر واحد) على الأقل بين الطلاب، وإجراء اختبارات الفحص، والتأكد من التهوية وغسل اليدين وآداب السعال والعطس، والتنظيف والتطهير، بالإضافة إلى أي إجراءات للوقاية، والحفاظ على سلامة المدارس.

من المهم أن يشعر طفلك بالراحة في التعبير عن أي قلق قد يساوره بشأن العودة إلى المدرسة (الجزيرة)

معركة الشاشات

بعد أن أمضوا عاما دراسيا محدقين في أجهزة الكمبيوتر، قد يخوض الآباء معركة لإعداد أطفالهم للعودة إلى المدرسة، بالتزامن مع تقليص وقت بقائهم أمام الشاشات.

وتقول طبيبة الأطفال كانديس جونز -لموقع "توداي" (TODAY)- "عندما يحاول الآباء التدخل للحد من الوقت الذي يقضيه أطفالهم أمام الشاشة، يجدون أنفسهم أمام موجة من نوبات الغضب والانزعاج والتحدي". لكن هذا لا يجب أن يثنينهم عن تحقيق نوع من التوازن في هذا الأمر.

ويتفق الخبراء على أنه "إذا أصبحت الشاشات هي الشيء الأكثر سيطرة على حياة الطفل، فقد حان وقت التدخل"، خصوصا إذا وصل الأمر لجعلهم ينامون متأخرين، ويتعبون ويأخذون قيلولات طويلة خلال النهار، مما يتسبب في اضطراب دورة نومهم بأكملها، فهنا ترى المختصة النفسية آنيت نونيز أنه من الواجب "مصادرة الشاشة، إذا حان وقت النوم".

كما يجب إجراء محادثة مع طفلك تناسب عمره، كأن تقول له -وفقا لنصيحة جونز- "المدرسة قادمة في غضون أسابيع قليلة، وعلينا أن نبدأ من جديد ونضع معا قواعد لوقت الشاشة". يعقبها وضع جدول زمني على شكل يوم دراسي.

وتقترح المختصة نونيز أن يبدأ الطفل بـ"الاستيقاظ مبكرا، وتناول وجبة الإفطار في وقت يشبه موعد المدرسة، ثم القيام بنوع من النشاط في الهواء الطلق، والقراءة أو الذهاب إلى المكتبة". علما أن الخبراء يؤكدون على أهمية التوازن، وعدم إلغاء وقت الشاشة تماما.

من المهم التأكد من التزام مدرسة طفلك بالتوصيات التي وضعها مسؤولو الصحة العامة (بيكسابي)

8 من أهم التوصيات

لأن الحفاظ على سلامة الأبناء يُعد أكبر تحد بالنسبة للأبوين الآن -لا سيما أن متحور "دلتا" لا يزال يرفع حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19- فقد قدمت الدكتورة تينا لو -وهي مختصة في طب الأسرة- وكذلك "مؤسسة الصحة العقلية" البريطانية 8 توصيات لضمان إعادة أطفالك إلى المدرسة بأمان: