من قواعد غسل المناشف عدم خلطها مع الملابس الأخرى، وتجنب درجات الحرارة المرتفعة عند الغسيل والتجفيف، لأن الحرارة تلحق الضرر بألياف النسيج وتجعل المناشف خشنة.

يؤدي الغسيل المتكرر للمناشف إلى تغيير ملمسها الناعم وجعلها خشنة وغير محببة عند الاستخدام بعد غسل الوجه أو الاستحمام. فكيف يمكن تجنب تلف أنسجة المناشف والحفاظ على نعومتها؟

تستعرض الكاتبة لورنس أو -في تقرير نشرته مجلة "سانتي بلوس" (santeplusmag) الفرنسية، بعض النصائح من أجل غسل المناشف بالطريقة الصحيحة التي تحفظ ملمسها الناعم عند كل استخدام.

عدم الغسل مع الملابس الأخرى

من قواعد غسل المناشف عدم خلطها مع الملابس الأخرى، وتجنب درجات الحرارة المرتفعة عند الغسيل والتجفيف في الغسالة، لأن الحرارة يمكن أن تلحق الضرر بألياف النسيج وتجعل المناشف خشنة.

عند غسل المناشف يجب عدم خلطها مع الملابس الأخرى (غيتي)

استخدمي منعم الأقمشة مع الخل والليمون

تحتوي منعمات الأقمشة على السيليكون، وهي مادة تجعل المناشف أقل امتصاصا للحفاظ على نعومتها، ومن الأفضل خلط منعم الأقمشة الكيميائي مع الخل أو عصير الليمون؛ إذ تساعد الحموضة التي يحتويها الخل والليمون على إزالة الترسبات الكلسية وتنعيم الملابس.

ويُفضل أن تكون الغسلة الأولى بالماء البارد، على أن تتم إضافة عصير الليمون وملعقة كبيرة من الخل في الغسلة الثانية.

حموضة الليمون تساعد على إزالة الترسبات الكلسية وتنعيم المناشف (بيكسابي)

منظف الأمونيا مع الليمون والخل

تساعد الأمونيا في الحفاظ على نسيج الأقمشة من التلف بسبب المنظفات، ويعيد الخل والليمون الغسيل إلى نعومته الأصلية.

ولتطبيق هذه الطريقة، اغسلي المناشف بالماء البارد ثم انقعيها في حوض مملوء بالخل لمدة 10 دقائق، بعد ذلك اغسليها في الغسالة باستخدام ملعقتين كبيرتين من الأمونيا وعصير الليمون.

استخدمي بيكربونات الصوديوم

تعد بيكربونات الصوديوم مفيدة جدا للحفاظ على الألياف وتنظيف الملابس على النحو الأمثل، إذ يزيل هذا المسحوق الأبيض البقع الصعبة والروائح الكريهة ويحافظ على الألوان ويساعد على التخلص من الجير. كل ما عليك فعله هو إضافة 100 غرام من بيكربونات الصوديوم إلى المنظف العادي الذي تستخدمينه.

بيكربونات الصوديوم تحافظ على الألياف وتنظف الملابس على النحو الأمثل (بيكسابي)

قللي استخدام الصابون والمنظفات

يمكن أن تتراكم بقايا الغسيل في ألياف النسيج وتجعل المناشف خشنة. وللحفاظ على نعومتها استخدمي كمية أقل من المنظفات حتى تتمكن الغسالة من إزالة بقايا الصابون.

حمل الغسالة الزائد

عندما يكون هناك حمل زائد على الغسالة أو المجفف لن تكون النتائج على النحو الأمثل، وقد يؤدي ذلك إلى تلف ألياف القماش وجعل المناشف خشنة. ويُنصح بملء الغسالة بكمية معتدلة من الثياب، مع عدم غسل المناشف مع بقية الملابس.

وضع كرة تنس

للحفاظ على جودة النسيج والألوان يمكن وضع كرة تنس أو منديل مبلل في الغسالة للمساعدة في تنعيم ألياف النسيج بشكل طبيعي.

التجفيف المتكرر يتلف نسيج المناشف ويُنصح بضبط المجفف على درجة حرارة منخفضة وسرعة عالية (مواقع التواصل)

تجفيف الغسيل على حرارة منخفضة

قد يؤدي التجفيف المتكرر إلى إتلاف نسيج المناشف، ويُنصح بضبط المجفف على درجة حرارة منخفضة وبرمجته على سرعة غير عالية. كما يمكن المراوحة بين التجفيف على حبل الغسيل وباستخدام المجفُف.