بالفيديو.. أول أردنية تحصل على رخصة لصيانة الطائرات من أميركا

الأردن- تحصلت الشابة الأردنية إسلام مخلد على الرخصة الأميركية في تخصص صيانة محركات وهياكل الطائرات من هيئة الطيران الفدرالي الأميركي FAA، وهي أول أردنية عشرينية تحصل على هذه الرخصة.

وفي مقطع مصوّر خاص لوكالة سند، قالت إسلام إن الرخصة الأميركية الجديدة هي إضافة مهمة لها، ستوسع عدد وأنواع الطائرات التي تستطيع عمل صيانة لها، وهي الطَّائرات المرخصة من الهيئة الفدرالية الأميركية.





وأشارت إسلام إلى أنّها تعمل بيدها على صيانة الطائرات، وهي اليوم أول فتاة تحصل على الرخصة الدولية الأميركية في هذا المجال، بالإضافة إلى الرخصة الأردنية التي تشمل الطيران الأوروبي.

وأكّدت لوكالة سند أن هذه الرخصة الجديدة ستفيدها في نطاق عملها، حيث إن أي طائرة قادمة للأردن وتسجيلها أميركي ولا يوجد متخصص يقوم بصيانتها، وبالحصول على هذه الرخصة، تستطيع إسلام إنجاز الصيانة وتكون تحت صلاحياتها وتستطيع التوقيع وإرجاعها للخدمة والسماح لها بالطيران.

وأشارت إلى أن نيل الرخصة الأميركية يتطلّب دراسة المهنة بمدرسة أو أكاديمية وخبرة عامين واجتياز المقابلة الشخصية، وبعدها يتم التأكد من المعلومات والشهادات من الأردن، عندها يتم التقدم للامتحانات الكتابية والشفوية ثم تطبيق عملي.

وحول ما إذا كان هناك صعوبة لدى المرأة بالقيام بهذه المهمّة أكدت إسلام أن هذه المهنة ليست للذكور فقط، كاشفةً أنَّها عندما تقدمت للوظيفة قبل 5 سنوات، ونافسها في ذلك 6 ذكور وكان الامتحان موحّدا استطاعت أن تحجز لنفسها فرصة عمل بالإضافة إلى شابين اثنين معها.

وفي ختام حديثها، شكرت أسرتها التي كانت الداعم الأول لها، قائلة "الأمر ليس سهلًا ولاسيما أنني متزوجة ولدي مسؤوليات، ولكن من جدّ وجد".