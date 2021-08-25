خلال فترة الحمل يمر الجسم بمجموعة من التغييرات تؤثر على وضعية النوم المعتادة، لذلك ينبغي على الحامل أن تكون على دراية بالوضعية المناسبة لكل مرحلة من مراحل الحمل.

تعد الوضعية التي تنامين فيها أثناء الحمل أمرا في غاية الأهمية بالنسبة لطفلك. لذلك، من المهم العثور على وضعية نوم مريحة.

وفي تقريره الذي نشره موقع "هيلث شوتس" (healthshots) الهندي، قالت الكاتبة، آيوشي غوبتا، إنه رغم أن الحمل يعد بمثابة نعمة وأمرا مثيرا في حياة الأم، فإن هذه الفترة تحتوي على الكثير من المشاكل، وغالبا ما يؤدي ذلك إلى شعور المرأة الحامل بالانزعاج، خاصة أثناء محاولة النوم، مما يجعل العثور على وضعية نوم مريحة أمرا صعبا.

يعد حصول المرأة الحامل على كمية كافية من النوم أمرا مهما، لأنه يساهم في تطور نمو الجنين. وتجدر الإشارة إلى أن قلة النوم أثناء الحمل يرتبط بحدوث عدد من المضاعفات، بما في ذلك تسمم الحمل أو ارتفاع ضغط الدم.

خلال الأشهر الثلاثة الأولى يُعتبر من الآمن للمرأة أن تنام في أي وضعية تشعر فيها بالراحة (غيتي)

3 مراحل

وأفادت الكاتبة أنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى، يُعتبر من الآمن للمرأة أن تنام في أي وضعية تشعر فيها بالراحة.

وعندما تصل المرأة إلى الثلث الثاني والثالث من الحمل، فستكون بحاجة إلى توخي الحذر عندما يتعلق الأمر بوضعيات نومها.

إذا أصيبت الحامل بحرقة في المعدة أثناء النوم، يمكنها محاولة دعم الجزء العلوي من الجسم بوسادة (غيتي)

النوم على أحد الجانبين

ووفقا للدكتور مادهوي بوراندي لاها، استشاري أمراض النساء والتوليد في مستشفى الأمومة في منطقة خرادي الهندية، يعد النوم على أحد الجانبين من أفضل الوضعيات أثناء الحمل، لأنه يساعد على تأمين دورة دموية جيدة للأم وجنينها. ولهذا السبب يعتبر النوم على أحد الجانبين من أفضل الوضعيات بالنسبة للمرأة الحامل.

وكلما نما حجم الجنين، أصبح مصدر قلق للأم، مما يجعل النوم على البطن والظهر أقل أمانا بالنسبة لها. لذلك، ينبغي على المرأة التعود على النوم على أحد الجانبين.

وصرح الدكتور مادهوي قائلا إن "النوم على أحد الجانبين من شأنه أن يقلل الضغط على الأوردة والأعضاء الداخلية. علاوة على ذلك، يساعد النوم على الجانب الأيسر على زيادة الدم والعناصر الغذائية التي تصل إلى المشيمة والجنين. وسيؤدي ذلك إلى تعزيز الدورة الدموية ومنع التورم وظهور الدوالي في الساقين ومنع البواسير".

إبقاء ساقيك وركبتيك مثنيتين من خلال وضع وسادة بين ساقيك للتقليل من حدة الضغط على ظهرك (غيتي)

طرق للنوم على أحد الجانبين

وهناك طرق تمكنك من الشعور براحة أكبر أثناء النوم على أحد الجانبين:

حاولي إبقاء ساقيك وركبتيك مثنيتين من خلال وضع وسادة بين ساقيك للتقليل من حدة الضغط على ظهرك.

يمكن للنساء اللواتي يعانين من آلام الظهر استخدام وضعية النوم ووضع وسادة تحت البطن.

إذا أصيبت المرأة بحرقة في المعدة أثناء النوم يمكنها محاولة دعم الجزء العلوي من الجسم بوسادة.

خلال المرحلة الأخيرة من الحمل، من الممكن أن تعاني بعض النساء من مشاكل في التنفس. ويمكن للمرأة تجنب ذلك من خلال الاستلقاء على جانبها أو على الوسادة.

النوم على ظهرك خلال النصف الثاني من الحمل يؤدي إلى حدوث آلام في الظهر (غيتي)

أوضاع نوم عليك تجنبها أثناء الحمل

وهناك أوضاع نوم ينبغي تجنبها أثناء الحمل، وهي:

1. النوم على الظهر

تعد هذه الوضعية خطيرة، لأنها تتحمل الوزن الكامل للرحم الذي ينمو باستمرار. ويمكن أن يؤدي النوم على ظهرك خلال النصف الثاني من الحمل إلى حدوث آلام في الظهر ومشاكل في التنفس وعسر الهضم والبواسير، فضلا عن انخفاض الدورة الدموية لقلبك وكذلك للجنين.





2. النوم على البطن

خلال المرحلة المبكرة من الحمل، يمكن للمرأة الحامل النوم على بطنها. في المقابل، ستؤدي وضعية النوم في الثلث الثاني والثالث من الحمل، إلى الضغط على الرحم الذي يعد بصدد التوسع.

مع ذلك، من الممكن أن يساعدك استخدام وسادة بها فتحة، قد على التمتع بنوم مريح. وخلال فترة الحمل، يمر الجسم بمجموعة من التغييرات التي من شأنها أن تؤثر على وضعية النوم المعتادة. لذلك، ينبغي على المرأة أن تكون على دراية بالوضعية المناسبة لكل مرحلة من مراحل الحمل.