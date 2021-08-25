تخرج المرأة من تجربة الحمل والرضاعة؛ فسرعان ما تسن سيوفها لبدء حرب من نوع خاص إذا ما أرادت النجاة من اضطهاد تمارسه مجموعات الأمهات الافتراضية والواقعية؛ فهي أم بلا مشاعر لأنها لم ترضع طفلها لفترة كافية، أو أم كسولة لأنها لم تلحق طفلها بالنادي حتى الآن، أو أم أنانية لأنها تهتم بمظهرها، أو رجعية لأن طفلها لا يتحدث الإنجليزية، فهل هناك سبب للعداء الذي توجهه الأمهات لبعضهن البعض؟

لماذا تهاجمك الأمهات الأخريات؟

غالبا ما تعاني الأمهات من جلد الذات ولومها على كل فعل يتعلق بأطفالهن، لكن الأبحاث الجديدة تظهر أنهن يحكمن على الأمهات الأخريات بنفس القسوة، من جلد ولوم وتأنيب.

وقد جاءت دراسة عام 2019 -لأستاذات علم الاجتماع بجامعتي "غرب فيرجينيا" (West Virginia) و"ولاية لوا" (Iowa State)- بنتائج مؤلمة، بعدما قامت الباحثات باستطلاع آراء أكثر من 500 أمّ، لمعرفة مواقفهن وعواطفهن، وحتى سلوكياتهن المؤذية تجاه الأمهات اللائي لا يتفقن مع صور المجتمع عن الأم المثالية.

ووفقا للنتائج، كانت الأم المقيمة في المنزل في أعلى القائمة، ثم الأم المضطرة للعمل وتعاني من إرهاق مضاعف لتوليها مسؤوليتها الاجتماعية داخل منزلها وكعاملة خارجه، أما الأم المتبعة للنهج المثالي في التربية والأم المتساهلة والأم الناجحة في عملها؛ فقد تلقين أعنف درجات الازدراء في المعاملة.

وقد أكدت المشاركات في الاستطلاع على أنهن عبرن عن مشاعرهن السلبية في العلن، واعترفن بأنهن عاملن الأم الكسولة والمتساهلة والناجحة مهنيا بشكل سيئ، وذلك من خلال استبعادهن، والاشتباك اللفظي معهن، ومهاجمتهن أمام الآخرين.

ولم تكن جميع الآراء سلبية، فقد أظهرت بعضهن شفقة على الأمهات العاملات المجهدات، واللواتي أبدين حاجتهن المادية للعمل، كما أعربت الأمهات العاملات عن إعجابهن بالأمهات اللواتي جمعن بين النجاح في العمل والتربية معا، واعتبرنهن نصيرات لقضيتهن بحق الأم في العمل والنجاح مهنيا.

وتمثلت إحدى النتائج الأكثر إثارة للاهتمام في اختلاف الآراء الإيجابية والسلبية بين الأمهات اعتمادا على كيفية تصنيف الأم لنفسها، فقد تشعر الأم العاملة بالغيرة من الأم غير العاملة، حتى وإن لم تظهر الأخيرة كفاءة في تربية أطفالها، لكن تلك الغيرة منبعها شعور الأم العاملة بالذنب والتقصير.

من يسعى لانتقادك أكثر من الأمهات؟

اعتمدت الدراسة السابقة على استطلاع رأي بقيادة الباحثات أنفسهن في عام 2017، وقد صَنفن فيه نظرة المجتمع للأمهات العاملات وربات المنزل، وذلك بما أن المجتمع يعتبر الأمومة مكونا أساسيا لمفهومه عن "المرأة الصالحة".

واعتمد استطلاع الرأي على فئة تمثل كل طوائف المجتمع من الذكور والإناث، لاستخراج الصور النمطية عن الأم المثالية. ووفقا للنتائج، تم تحديد 28 فئة نمطية، وكانت الأم غير العاملة هي الأم المثالية بنسبة 67%، وهي التي تعطي الأولوية للأطفال واحتياجات الزوج، وتنجز العديد من المهام دون أن يبدو عليها الإرهاق، حتى يُنظر لها على أنها أكثر حبا وكفاءة في تربية أطفالها، أما إذا خالفت المرأة تلك الصورة فهي خارجة عن المألوف.

وتمت مهاجمة 6 من كل 10 أمهات خرجن عن المألوف، ليس فقط في قرارهن بالعمل، ولكن في قراراتهن التفصيلية، كوقف الرضاعة الطبيعية أو كيفية تأديبهن أطفالهن. وأظهرت دراسة بكلية طب الأطفال في جامعة "ميشيغان" (Michigan) -على غير المتوقع- أن معظم هذا النقد السلبي يأتي من أفراد الأسرة، خاصة الزوج بنسبة 38%، لكن 13% كان من مقدمي الرعاية الصحية للأطفال، و12% منه يأتي من أمهات أخريات، و 7% يأتي من المعلقين على وسائل التواصل الاجتماعي، وأبلغت النساء أن النقد تسبب في شعورهن بعدم الثقة في أنفسهن واختياراتهن، وتجنبت نصف الأمهات بعض الأشخاص الناقدين لها، بينما توقف 56% منهن عن انتقاد الأمهات الأخريات بعد تعرضهن للانتقاد بأنفسهن.

غالبا ما تعاني الأمهات من جلد الذات ولومها على كل فعل يتعلق بأطفالهن (شترستوك)

كيف تتخلصين من الأثر السلبي للنقد؟

يضر النقد السلبي برفاهية الأم، حتى صار من المعتاد أن تعاني الأمهات من تدني الصورة الذاتية، ويشعرن أنهن لا يرقين إلى مستوى الأمومة مهما حاولن بذل جهد مضاعف، وينتهي المطاف بالانعزال عن العائلة والأصدقاء كي لا يتعرضن للانتقاد، وقد يؤدي كل هذا الشك الذاتي للقلق والاكتئاب، فماذا تفعل الأم؟