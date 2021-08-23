فيما مضى لم يكن يعرف العالم شيئا عن أنظمة الصرف الصحي بشكلها الحالي، كانت السباكة الداخلية مقتصرة على بيوت الأغنياء، وكان من المعتاد أن تتدفق مياه الصرف الصحي الخام من المباني إلى شوارع المدينة.
لسلامة عائلتك.. كيف تتجنبين حرائق المطبخ؟
تقع حرائق المطبخ للهواة والمحترفين على حد سواء؛ في أقل من دقيقة يتحول اللهب البسيط إلى جحيم مروع خارج عن السيطرة، لا سيما أن هول المفاجأة يصيب بشلل في التفكير والحركة بضع ثوان قد تتبعها كارثة إذا لم يتم التعامل مع الأزمة بصورة صحيحة وفي أسرع وقت.
فوفقًا لدراسة أجرتها الجمعية الوطنية الأميركية للحماية من الحرائق، فإن "41% من حرائق المنازل بدأت من المطبخ، وتسببت في 15% من الوفيات الناجمة عن حرائق المنزل و36% من الإصابات الناجمة عن الحرائق".
وفي تقرير لموقع سيريس إيت، أوضح الملازم مايكل كوزو بإدارة الإطفاء في نيويورك أنه بمجرد اندلاع حريق، لديك 30 إلى 45 ثانية لإخماده قبل أن يخرج عن سيطرتك؛ فإذا شعرنا بالذعر، أو وقفنا من دون حراك مذهولين، أو إذا لم نتمكن من تذكر مكان العثور على الإمدادات التي نحتاج إليها لمكافحة الحريق، فربما ستحل كارثة بالمنزل.
وفي ما يأتي بعض الوسائل للوقاية من حرائق المطبخ في المنزل ومنع وقوعها.
أجهزة إنذار الدخان
يجب تثبيت أجهزة إنذار الدخان والتأكد من أنها تعمل، هذه الأجهزة لا تمنع الحرائق، لكنها تدبير وقائي ينذر بالدخان أو ارتفاع درجة الحرارة بصورة خطيرة في المكان.
لا تنشغلي عن الطبخ
إذا شرعت في الطهي فلا ينبغي لك مغادرة المطبخ بل تلزم مراقبة الأواني على الموقد بصورة مستمرة، وإذا كان لديك كثير من المهام فيجب ضبط المنبه كل 10 دقائق لمتابعة الطهي، أما في حالة الطعام الذي يتطلب مراقبة متواصلة مثل القلي والشواء، فيتعين عدم مغادرة المطبخ قبل الانتهاء منها.
ممنوع وجود الأطفال في المطبخ
المطابخ أماكن شديدة الخطورة، والإصابات بها يمكن أن تكون مميتة، لذلك يجب ألا يوجد الأطفال، بخاصة الصغار منهم، في أثناء الطهي.
تجنبي المواد القابلة للاشتعال بجوار مصادر الحرارة
يمكن أن تشتعل النيران في منشفة ورقية أو أي شيء قابل للاشتعال بمصادر الحرارة حتى لو لم يكن لها اتصال مباشر باللهب.
ارتدي ملابس مناسبة
الملابس الحريرية والتي تتضمن ريشا أو طبقات زائدة أو أكماما شديدة الاتساع مكانها ليس المطبخ، وكذلك الملابس الفضفاضة تزيد خطر اشتعالها عن طريق الخطأ.
مراقبة درجة حرارة الطهي
قد لا تعرفين ماذا يعني مصطلح نقطة احتراق الزيت؛ هي تلك المرحلة التي يصبح فيها الزيت ساخنًا بدرجة كافية لتشتعل فيه النيران من تلقاء نفسها. لهذا السبب، يجب أن تنتبهي دائمًا إلى درجة حرارة الزيت عند قلي الأطعمة.
كيفية إخماد حريق المطبخ بأمان
- إذا كان الوصول إلى مصدر الحرارة آمنا، قومي بإيقافه بأسرع ما يمكن، سيعتمد هذا على مكان الحريق ومكان مقابض التحكم في الموقد. إذا لم تتمكني من الوصول إلى المقابض بأمان، فلا تحاولي.
- لا تصبّي الماء على النار، لن يؤدي الماء إلا إلى تفاقم الحريق.
- أفرغي عبودة صودا الخبز (بيكنغ صودا) فوق مكان الحريق، أو ضعي غطاء إناء كبير (أو المتاح في متناول يدك) لمنع وصول الأكسجين إلى الحريق.
- احرصي على وضع مطفأة الحريق (الضرورية للغاية في المنزل) في مكان سهل الوصول إليه، قفي على بعد 8 إلى 10 أقدام وصوّبي المطفأة إلى قاعدة النار واضغطي على الزناد لينطفئ الحريق.
- ضعي في اعتبارك الهرب والاتصال بخدمات الدفاع المدني (المطافئ) إذا كانت النار خارجة عن إرادتك.
- اجمعي أفراد عائلتك واهربي من المنزل من الأماكن الآمنة إذا تجاوزت النيران ما يمكنك إدارته بأمان، فإن الوقت مهم للهرب؛ أمسكي بأفراد عائلتك واركضي، لا تحاولي إنقاذ أي ممتلكات لأن حياتكم على المحك.