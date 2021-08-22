أم سليم تقول إنها لا تعتبر إدارة المخيم أمرا صعبا، لكن تحملها مسؤولية إنسانية كبرى لتأمين احتياجات النازحين من الماء والدواء والسكن.

شمال سوريا- تمثل المرأة السورية خديجة شقروق حالة استثنائية في مناطق سيطرة المعارضة السورية، إذ تقوم بإدارة مخيم للنازحين السوريين بريف إدلب شمالي سوريا.

وشقروق (41 عاما) -التي يناديها سكان المخيم بـ"أم سليم"- نازحة من ريف إدلب، وقامت في بداية الأمر -بصفتها نازحة- بالتواصل مع المنظمات الإنسانية لتأمين احتياجات السكان، ونجحت في جلب الماء وتأمين الخيام للنازحين، مما أكسبها ثقة الناس.

وتقول أم سليم إنها لا تعتبر إدارة المخيم أمرا صعبا، لكن تحملها مسؤولية إنسانية كبرى لتأمين احتياجات النازحين من الماء والدواء والسكن.

وتضيف -في حديث للجزيرة نت- أن المجتمع لم يتقبل بداية عملها كامرأة في إدارة مخيم، لكنها أثبتت وجودها في العمل، أما في المنزل فهي الأم والزوجة التي تهتم بأسرتها.

محمد السعد -وهو نازح من ريف إدلب الجنوبي- أشاد بعمل أم سليم وقدرتها على تأمين خيام للنازحين الفقراء بعد سكنهم في خيمة جماعية يطلق عليها اسم "السفينة".